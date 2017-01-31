«Манчестер Сити», «Барселона» и еще три клуба, которым нужно усилиться на флажке периода трансферов

«РБ Лейпциг»

Кто нужен: звезда

«РБ Лейпциг» является самой большой сенсацией этого европейского сезона», – восхищался соперником нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич. До встречи с «Лейпцигом» «Хоффенхайм» оставался единственной командой из топ-5 лиг, еще не терпевшей поражений. В итоге «Лейпциг» смог выиграть и эту встречу, закрепившись на втором месте таблицы. Отставание от лидирующей «Баварии» теперь составляет всего три очка.

Для борьбы за чемпионский титул этой команде нужна хотя бы одна звезда. Вернер, Форсберг, Бурк – игроки креативные и молодые, но на их энтузиазме тяжело идти по длинной дистанции. Сейчас «Лейпциг» напоминает феномен «Лестера», но состав у команды в несколько раз слабее даже по именам. Зимой немецкий клуб купил 18-летнего защитника Упомечано за 10 миллионов евро. Возникали слухи об интересе «Лейпцига» к игрокам из Чемпионшипа, однако все это совсем не уровень битвы за лидерство. Если же «Лейпциг» удивит чем-то серьезным в последний день, то даже для «Баварии» соперничество с командой уже не будет таким легким.

«Интер»

Кто нужен: защитник

С приходом Пиоли «Интер» неожиданно преобразился. Тренерская лихорадка закончилась, хотя номинально бывший рулевой «Лацио» выглядел в глазах болельщиков слабым специалистом. По статистике вообще кажется, что у «Интера» в один миг исчезли все проблемы. Команда достаточно много забивает (37 мячей), а пропускает на уровне остальных (23 гола). В таблице «Интер» идет на четвертом месте, отставая от лидирующей тройки всего на три очка. Вот только для решающего шага усиление необходимо.

Команде нужен сильный защитник. Близок к уходу из клуба Раннокиа, несколько лет назад бывший ведущим игроком коллектива в обороне. Зимой «Интер» уже отправил в Бразилию опорника Мело, сбагрил в испанскую «Севилью» форварда Йоветича. На замену им был приобретен только центральный полузащитник Гальярдини. Пользу от такого трансфера предугадать сложно. Зато без сильного игрока обороны команда к концу чемпионата может посыпаться.

«Ницца»

Кто нужен: креативный игрок

Марио Балотелли уже усмирили. За 11 игр в Лиге 1 форвард забил девять мячей. В поддержке у него выступают Бельханда и Плеа. Но клубы-соперники имеют куда более интересную атакующую линию, которую продолжают усиливать. В «ПСЖ» пришли Дракслер и Гедеш, в «Лион» – Депай. «Ницце сейчас тоже необходим новый креативщик, тем более что забивает «Ницца» меньше всех из лидирующей четверки во Франции (всего 38 голов).

Пока в зимнее трансферное окно «Ницца» футболистов только продавала. Покинул команду опытный полузащитник Бодмер, еще два игрока ушли в аренду. Ближе всего «Ницца» подошла к покупке француза Клемана Гренье. «Он принесет нам огромную пользу», – говорил Алассан Плеа. Но «Лион» отправил Гренье в итальянскую «Рому», а у «Ниццы» еще есть немного времени, чтобы удивить трансфером.

«Манчестер Сити»

Кто нужен: голкипер, центральный защитник

Гвардиола не скрывает, что в «Манчестер Сити» у него большие проблемы. Дошло до того, что команда может проиграть 0:4 «Эвертону», потом упустить преимущество в два мяча в игре с «Тоттенхэмом». Вина в таких потерях очков лежит на игроках обороны и вратаре. Трансфер Стоунса из «Эвертона» получился неудачным. Вложение средств в голкипера Браво, которого критикует вся Англия, тоже оказалось бессмысленным.

При этом «Манчестер Сити» продолжает усиливать атакующую линию. Бразилец Габриэл, приехавший из «Палмейраса», уже дебютировал за команду и даже забил в кубковом матче. Но если ему предстоит конкурировать с Агуэро и Ихеначо, то в защите у команды Гвардиолы нет никакого соперничества. Александр Коларов вынужденно стал центральным защитником, больше работая на созидание. Выпускать вместо Браво опытного Кабальеро может быть даже опаснее. В последние часы окна «Сити» можно и нужно тратить миллионы, чтобы во второй половине сезона действительно бороться за первые строчки.

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«Барселона»

Кто нужен: нападающий в ротацию

Летняя покупка Пако Алькасера из «Валенсии» себя никак не оправдала. Потраченных на трансфер 30 миллионов евро хватило на девять матчей и две голевые передачи в исполнении миниатюрного испанца. Если Луис Суарес по каким-то причинам некоторое время не сможет играть, то нормальной подмены для него нет.

Долгое время слухи отправляли в «Барселону» нападающего «Лиона» Лаказетта. Однако он по манере игры очень похож на Пако, а «Лион» не хочет отпускать своего лидера в другую команду. Испанские издания пишут, что «Барселона» договаривается о покупке защитника. Но это не самая главная позиция, где у команды проблемы. Усиление коллективу Энрике нужно не только для борьбы в чемпионате, но и для выступления в Лиге чемпионов. Если «Барса» одержит победу в европейском турнире, Арда Туран пообещал сбрить бороду, а тер Штеген – стать лысым.