Ночь кошмаров для топ-клубов. «Реал», «Милан» и «Ливерпуль» вылетели из кубков (ВИДЕО)

Месть «Ювентуса» не была страшна, но состоялась

«Юве» проиграл «Милану» в нынешнем сезоне матч чемпионата, а затем в серии пенальти уступил еще и Суперкубок. Новая встреча – в четвертьфинале Кубка Италии, где половины первого тайма хватило, чтобы практически все решить действующему чемпиону – состоялись два красивых гола Дибалы и Пьянича, а на исходе получаса Хедира забил еще и третий, однако из-за офсайда его не засчитали.

В течение двух минут «Милан» получил и импульс, и жестокое разочарование – на 53-й Бакка грохнул в угол и сократил разрыв в счете, а спустя минуту гости остались вдесятером из-за удаления Локателли. Дальше состоялся дебют Деулофеу и несколько блестящих сэйвов Нето и Доннаруммы. Счет больше не менялся. В полуфинале туринцев поджидает «Наполи».

В Англии не будет крутого финала Кубка лиги

Скажите «спасибо» всеобщему любимцу Юргену Клоппу, чья команда так и не придумала, как за 180 минут забить хотя бы один мяч в ворота «Саутгемптона», у которого нет многомиллионных коутиней и фирмин. Все ждали, что в финале этого турнира сыграют «Ливерпуль» и «МЮ», но «Саутгемптон» забил в двух играх по голу страшным мерсисайдцам, практически ничего не дав создать у своих ворот. И заслуженно вышел в финал, оставив Клоппа обижаться на судей в который раз подряд.

Сегодня на «Энфилде» все было предсказуемо – «Саутгемптон» мощно защищался и чуть что – сразу же зашвыривал мяч вертлявому Рэдмонду, а у «Ливерпуля», атаковавшего довольно примитивно, два супермомента упустил Старридж. Наказаны хозяева были в самой концовке, когда в контратаке победу гостям принес Лонг. Можно сколько угодно жаловаться на плотный график, но здесь дело снова во все той же игре «Ливерпуля» в Робин Гуда. В финале соперником «Саутгемптона» наверняка станет «МЮ», если только вдруг «Халл» не припас на завтра какую-нибудь оглушительную сенсацию.

«Реал» выиграл лишь один из пяти последних матчей

А сегодня выиграть не смог – потому и вылетел из Кубка Испании. Сложно было исправиться после домашнего поражения 1:2 от «Сельты», и «Реал» сделал все возможное, чтобы уже в самом начале выйти вперед по сумме двух встреч, но забить быстро не сумел. Ближе к концу первого тайма команды обменялись острыми моментами, а на 44-й минуте Данило поразил свои ворота. По сути, этот автогол ничего не решал – Мадриду все равно следовало забить как минимум два.

Надежда забрезжила примерно за полчаса до конца основного времени, когда Роналду, устав уже по любому поводу валиться в штрафной, наконец, забил со стандарта. Дальше поочередно неплохие шансы упустили Рамос, Роналду, Мората и Данило, а развязка наступила на 85-й минуте – победный (в противостоянии) для «Сельты» гол вколотил Васс. Васкес успел забить уже в добавленное время, но «Реалу» нужен был еще один гол, а он не случился. 2:2.