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  • Пэйдж Милиан – девушка, которая ждет ребенка от Рахима Стерлинга

Пэйдж Милиан – девушка, которая ждет ребенка от Рахима Стерлинга

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (20)
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life85
1485098224
Сама ещё на ребёнка похожа )
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485098229
Королева Зимбабвы
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15426378s
1485098764
каждому свое.
Ответить
grafff
1485100771
ему сойдёт
Ответить
h3LL1k
1485116615
ну на самом деле по моему всё печально не понимаю что он в ней нашёл мб конечно фотки не удачные но сомневаюсь что то)))
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ftftd
1485158597
сало!
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ivanthebest
1485174126
Вполне симпотная девушка, но не помешало бы спортом заняться и схуднуть.
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sega77+
1485185883
ни чего красивого не вижу
Ответить
egrrr
1485197400
посмотрел первое фото, подумал , что это 7-летняя дочь стерлинга
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El_Chori
1485213308
Ребенка от ребенка? Мда...
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