«Мой тренер – ничтожество». 7 способов по-быстрому свалить в другой клуб

Димитри Пайет

Способ: искалечить себя

«Клянусь, что никогда больше не надену футболку «Вест Хэма». Если клуб будет продолжать препятствовать моему уходу, я травмирую свои крестообразные связки», – бомбит в прессе Пайет. Француза звали в Китай на очень выгодный контракт, однако сам он прямо сейчас намерен вернуться во Францию. Семья Пайета не переехала за ним в Лондон, а по родным футболист скучает. «Марсель» готов предложить ему 100 тысяч фунтов в неделю, однако договориться о трансфере с «Вест Хэмом» пока не может. Пайет же в этот момент по решению главного тренера уже отстранен от тренировок с основным составом.

«Я травмирую свои крестообразные связки». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер

Юлиан Дракслер

Способ: нанять толкового агента

Юлиану Дракслеру не нравилось сидеть в «Вольфсбурге», где он ничего не мог выиграть. Поэтому его агент Фабио Паризи начал действовать. «В конце сезона Юлиан точно покинет «Вольфсбург». Из него получился бы идеальный треквартиста для «Ювентуса», – распинался перед прессой Паризи. «Вольфсбург» пытался уговорить Дракслера играть профессионально, но тот уже мечтал о смене команды. Поэтому никто не стал ждать до лета, а немец зимой уехал в «ПСЖ». «Ювентус» и «Арсенал», ранее претендовавшие на игрока, рисковать и ввязываться за него в борьбу не стали.

Дмитрий Аленичев

Способ: дать скандальное интервью

При Александре Старкове Дмитрий Аленичев сидел в «Спартаке» в запасе. Для победителя Лиги чемпионов такое решение главного тренера виделось большущей ошибкой. «Старков лжет, когда говорит, что мне противопоказана синтетика. В играх на естественном покрытии я тоже остаюсь в запасе», – возмущался бунтарь Аленичев. Обширное интервью c критикой тренера и руководства настолько впечатлило «Спартак», что клуб выставил известного игрока на трансфер. Однако никуда уйти не получилось, да и расхотелось. Аленичев просто завершил карьеру, хотя при желании мог спокойно поиграть на высоком уровне еще пару лет.

Владимир Быстров

Способ: правильно составлять контракт

Переходя в «Спартак», футболист смог прописать нужную для него опцию в контракте. Когда же в голове возникло желание вернуться в родной «Зенит», помешать попутному ветру в сторону Санкт-Петербурга никто не мог. «Хочу подчеркнуть, что мы его не продавали. Это решение самого Владимира Быстрова. Лично я был против его ухода», – говорил Валерий Карпин. Быстров в «Зенит» все-таки ушел, нажив врагов еще и в Москве. Прием от фанатов «Зенита» теплым не получился. Быстрову еще долго пришлось доказывать, что его спартаковский период можно забыть.

Александр Зинченко

Способ: действовать и идти до конца

Украинец Александр Зинченко поступил просто. Когда ему надоело играть в «Шахтере», он никого не слушал, разорвал контракт, уехав в российскую «Уфу». В украинской команде такой шаг игрока не оценили. По этому делу споры еще продолжаются, хотя права на Зинченко прошедшим летом перешли к «Манчестер Сити». «Шахтер» в своих претензиях обратился в ФИФА, но там неожиданно для клуба решили поддержать футболиста. «Уфу» обязали выплатить небольшую компенсацию, но «Шахтер» продолжает настаивать на своем, инициируя продолжение разбирательств.

Антонио Кассано

Способ: публично оскорбить тренера

Кассано – один из главных скандалистов европейского футбола. Если ему что-то не нравится, то выплескивается это почти моментально. При этом разговоры обычно получаются публичными. «Капелло – ничтожество. Это такая же фальшивка, как деньги из монополии», – выступил перед прессой Антонио Кассано, обидевшись на тогдашнего тренера «Реала». Строгий Фабио Капелло решил попробовать перевоспитать талантливого юнца, приходившего в мадридский клуб в статусе восходящей звезды. За это Кассано постоянно тренера опускал, а «Реалу» все-таки пришлось избавиться от таланта.

Джермейн Ленс

Способ: пожелать провала своему клубу

«Я не хочу возвращаться в «Сандерленд». Если команда вылетит из Премьер-лиги, то с моим контрактом все будет намного проще», – рассказал Джермейн Ленс, выступающий в аренде в турецком «Фенербахче». На его слова уже отреагировал Дэвид Мойес, намекнувший, что снова ехать в Англию Джермейну, возможно, и не понадобится. «Говорить такое о своем клубе – бесчестье. Теперь его возвращение сюда вообще сложно осуществимо», – высказался удивленный тренер «Сандерленда». Кажется, Джермейн своего добился.