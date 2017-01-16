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  • «Ни за какие деньги». Почему Смолов останется без Европы

«Ни за какие деньги». Почему Смолов останется без Европы

Федора Смолова сватают в европейские клубы уже второй сезон. Последние несколько месяцев ходят разговоры о том, что российским снайпером всерьез заинтересовалась дортмундская «Боруссия». Но есть несколько причин, по которым Смолову, несмотря на весь его талант, пока нечего делать в этой команде.

Не вписывается в схему «Боруссии»

Дортмундцы играют по схеме 3-4-3, место центрального нападающего в которой занимает Обамеянг. Смолов до высокого уровня габонца пока не тянет. Этот парень уже настрелял 16 голов в 15 матчах, чем привлек внимание мадридского «Реала» и китайских богачей. Зидан трансфер Обамеянга заблокировал. Габонец останется в «Боруссии» минимум до конца сезона. Адриан Рамос, свыкшийся с ролью запасного, пока далек от Китая, где им тоже интересовались.

Безусловно, есть вариант использования россиянина с краю. Но, во-первых, придется конкурировать с Кагавой и Дембеле, а во-вторых, Смолов у себя в клубе привык играть чистого центрального нападающего. Выступление за сборную на Евро-2016, когда провалился эксперимент Слуцкого, только подтвердило однобокость Федора.

При нынешней расстановке «Боруссии» Смолову нет места в стартовом составе, а скамейка запасных, пусть и в топ-клубе, – вряд ли предел мечтаний для такого игрока. «Вижу себя в топ-клубе Англии, Италии, Германии или Испании. Когда у меня состоялся разговор с самим собой, я поставил цель, к которой стараюсь идти», – рассказывает Смолов.

«Краснодар» не планирует продавать своих лидеров

Переход Федора хоть куда-нибудь может вообще не состояться. «Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять», – сказал генеральный директор «быков» Владимир Хашиг. Это заявление четко дает понять, что клуб, который находится в четырех очках от третьего места в чемпионате, вряд ли готов терять кого-то из ведущих футболистов по ходу сезона. Будет попросту неразумно отдавать Смолова зимой, так как найти в условиях лимита российского форварда лучше Федора – почти нереально.

Смолов мог бы уйти в «Боруссию» летом, когда турнирные задачи «быков» будут в теории решены. Но даже если предсказать, что того же Обамеянга продадут, то за вырученные с продажи бешеные деньги можно будет купить как минимум двух нападающих высокого класса. Никак не Смолова.

Лучшие варианты не сработают

Летом была информация, что Смоловым интересовались «Ливерпуль», «Лацио» и «Севилья». Последние действительно были готовы приобрести россиянина, но выбрали других кандидатов. В любом случае, эти команды для нападающего выглядят куда комфортнее, чем конкуренция в топовой «Боруссии». Вот только они тоже далеки от реальности.

«Ливерпуль» не имеет центрфорварда, который мог бы колотить по 10-15 мячей за первую половину сезона. Но Клопп продолжает верить в Старриджа и Ориги, не получая денег на достойное усиление. «Ливерпуль» не захотел переплачивать за Промеса. Не купят англичане и Смолова, которого смогут использовать максимум в роли игрока ротации.

«Севилья» играет по аналогичной схеме, что и «Краснодар». Однако туда уже перешел Йоветич, которого летом севильцы должны окончательно выкупить у «Интера». У «Лацио» же тактический рисунок ближе к неудобной для Смолова расстановке «Боруссии». Плюс ко всему там неплохо зажигает Иммобиле, наконец-то вспомнивший, что тоже умеет забивать голы.

Очевидно, что Федор преодолел «синдром второго сезона», но выложившись весной как в РФПЛ, так и в Лиге Европы, он не подарит себе путевку в топовый клуб европейского чемпионата. Пока россиянин не обладает навыками, позволившими бы ему закрепиться в хорошей команде топ-лиги. «Краснодар» – идеальное место для продолжения развития. Уехать в Европу он еще успеет.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Краснодар Боруссия Д Смолов Федор Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (11)
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Юрий Басов
1484552855
Смешно!Ни оидин футболист из нашей" Сбродной"-не соответствует классу Евроклубов.Там пахать нужно.А.эти не привыкли,не хотят ,да и не умеют.
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Aldo.CSKA
1484555791
"Смолов до высокого уровня габонца пока не тянет" - ну да, пока не тянет, но скоро вот совсем дотянет и чего уж там - перетянет!))
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Ще Гевара
1484556682
Федя ещё не всё сказал в Российском футболе.
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vetalio
1484558895
В России больше денег платят. Вот они здесь и сидят
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Dgad
1484561042
Летом в Китай уедет,)
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Mi6
1484589335
Жаль, парню нужно развиваться
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sochi-2013
1484631958
Давай-ка, Федя, докажи, что и в России можно вырасти в игрока топ-уровня!
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Zhenyoklfootball
1484769728
Смолов слишком много хочет. Да, он забивает практически в каждом матче, но каждый мяч ему подносят на блюдечке его коллеги по команде. На своей позиции он стоит, ничего не делая, выжидая, когда до него дойдёт пас. Хотя, иногда начинает активно действовать, зарабатывая себе очки самостоятельно. Но опять же иногда. К тому же в Динамо он не смог раскрыться. Всё это говорит только об одном- он не сможет играть по схеме, отличающейся от "Краснодара". И не так много в Европе крутых команд, в которых он мог стать звездой.
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Zhenyoklfootball
1484769860
Кстати о Боруссии. Смолов мог бы стать звездой, но не Дортмундской, а Менхенгладбахской Боруссии.
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