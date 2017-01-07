«Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». Почему Данни прав, и Питер выиграет чемпионат

5 очков – не отрыв

5 очков – не такой серьезный отрыв, чтобы говорить о нем как о неотыгрываемом. Одно поражение «Спартака» – и команда Луческу приблизится к красно-белым на расстояние вытянутой руки. К слову, десять лет назад, в первом чемпионском сезоне «Зенита», «Спартак» уже опережал конкурентов из Северной столицы на 5 очков. Чемпионом тогда стал коллектив Дика Адвоката, а «Спартак» Станислава Черчесова был вынужден довольствоваться серебряными медалями.

«Спартак» выигрывает свои матчи на зубах, «Зенит» – на классе

Победы благодаря точным дальним ударам Глушакова – это отлично, но Денис не сможет до бесконечности выручать свою команду в непростых ситуациях. Если «Спартак» выигрывает у «Амкара» благодаря откровенному везению, то «Зенит» делает это играючи просто. В тех случаях, когда команде Луческу «катит», остановить ее не получается ни у одного российского клуба – в чем и могли убедиться «Амкар», «Арсенал», «Рубин» да и тот же «Спартак». Умение выгрызать победы – это прекрасно, но «Спартаку» стоит помнить и том, что зубами можно не только грызть, но и медленно и с удовольствием пережевывать сдавшихся конкурентов.

Очная встреча показала, кто сильнее

После игры на «Петровском», закончившейся со счетом 4:2, только и было разговоров, что о судействе Сергея Иванова. Прошло несколько месяцев, страсти улеглись, и теперь стоит признать: арбитраж Иванова не был столь критически ужасен, чтобы реально повлиять на результат. Да, он мог свистнуть фол на Промесе и дать вторую желтую Кришито, однако между этим эпизодом и назначенным в ворота Реброва пенальти прошло достаточно секунд, чтобы разграничить эти ситуации и вообще не искать между ними связи.

Иванов отсудил не очень здорово, но на итоговом результате это никак не сказалось. «Зенит» победил заслуженно и дал понять, что именно сине-бело-голубые являются фаворитами чемпионской гонки.

«Спартак» склонен к необъяснимым провалам

Что случилось со «Спартаком» в Самаре, объяснить трудно. А как забыть домашнее поражение от «Уфы»? Совпадение или нет, но «Зенит» проигрывает только там, где проиграть не зазорно: за 17 матчей у команды Луческу накопилось всего 2 поражения, и оба они пришлись на сложные выезды (Грозный и Краснодар).

Коллектив Карреры, напротив, способен уйти под воду, шагая даже по толстому льду, свидетельством чему и стал матч против «Крыльев Советов». Такие неожиданные срывы играют на руку «Зениту», который собирает практически все «свои» очки.

Много шума из ничего

О грядущем чемпионстве «Спартака» сейчас не говорит только ленивый. Посмотрите новогоднюю «Культ Тура»: Глушакова как только не уламывали пообещать на камеру, что «Спартак» станет чемпионом. Денис оказался благоразумным парнем и ничего обещать не стал, что и правильно: причин уверенно говорить о золотых медалях для красно-белых на данный момент нет никаких. «Спартак» выглядел фаворитом и при Черчесове в 2007-м, и при Карпине в 2009-м, однако в первом случае чемпионство взял «Зенит», во втором – «Рубин».

Опыт предыдущих лет пугает болельщиков московского клуба: не все старые раны окончательно зарубцевались, и любое (подобное самарскому) поражение может вскрыть заскорузлые гнойники. Данни прав: сезон не закончился, он только начинается. И пока общественность выводит крикливые рулады о первом месте для волшебника Карреры, это первое место может запросто упрыгать в руки хитрого румына Луческу.

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