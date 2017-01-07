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  • «Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». Почему Данни прав, и Питер выиграет чемпионат

«Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». Почему Данни прав, и Питер выиграет чемпионат

5 очков – не отрыв

5 очков – не такой серьезный отрыв, чтобы говорить о нем как о неотыгрываемом. Одно поражение «Спартака» – и команда Луческу приблизится к красно-белым на расстояние вытянутой руки. К слову, десять лет назад, в первом чемпионском сезоне «Зенита», «Спартак» уже опережал конкурентов из Северной столицы на 5 очков. Чемпионом тогда стал коллектив Дика Адвоката, а «Спартак» Станислава Черчесова был вынужден довольствоваться серебряными медалями.

«Спартак» выигрывает свои матчи на зубах, «Зенит» – на классе

Победы благодаря точным дальним ударам Глушакова – это отлично, но Денис не сможет до бесконечности выручать свою команду в непростых ситуациях. Если «Спартак» выигрывает у «Амкара» благодаря откровенному везению, то «Зенит» делает это играючи просто. В тех случаях, когда команде Луческу «катит», остановить ее не получается ни у одного российского клуба – в чем и могли убедиться «Амкар», «Арсенал», «Рубин» да и тот же «Спартак». Умение выгрызать победы – это прекрасно, но «Спартаку» стоит помнить и том, что зубами можно не только грызть, но и медленно и с удовольствием пережевывать сдавшихся конкурентов.

Очная встреча показала, кто сильнее

После игры на «Петровском», закончившейся со счетом 4:2, только и было разговоров, что о судействе Сергея Иванова. Прошло несколько месяцев, страсти улеглись, и теперь стоит признать: арбитраж Иванова не был столь критически ужасен, чтобы реально повлиять на результат. Да, он мог свистнуть фол на Промесе и дать вторую желтую Кришито, однако между этим эпизодом и назначенным в ворота Реброва пенальти прошло достаточно секунд, чтобы разграничить эти ситуации и вообще не искать между ними связи.

Иванов отсудил не очень здорово, но на итоговом результате это никак не сказалось. «Зенит» победил заслуженно и дал понять, что именно сине-бело-голубые являются фаворитами чемпионской гонки.

«Спартак» склонен к необъяснимым провалам

Что случилось со «Спартаком» в Самаре, объяснить трудно. А как забыть домашнее поражение от «Уфы»? Совпадение или нет, но «Зенит» проигрывает только там, где проиграть не зазорно: за 17 матчей у команды Луческу накопилось всего 2 поражения, и оба они пришлись на сложные выезды (Грозный и Краснодар).

Коллектив Карреры, напротив, способен уйти под воду, шагая даже по толстому льду, свидетельством чему и стал матч против «Крыльев Советов». Такие неожиданные срывы играют на руку «Зениту», который собирает практически все «свои» очки.

Много шума из ничего

О грядущем чемпионстве «Спартака» сейчас не говорит только ленивый. Посмотрите новогоднюю «Культ Тура»: Глушакова как только не уламывали пообещать на камеру, что «Спартак» станет чемпионом. Денис оказался благоразумным парнем и ничего обещать не стал, что и правильно: причин уверенно говорить о золотых медалях для красно-белых на данный момент нет никаких. «Спартак» выглядел фаворитом и при Черчесове в 2007-м, и при Карпине в 2009-м, однако в первом случае чемпионство взял «Зенит», во втором – «Рубин».

Опыт предыдущих лет пугает болельщиков московского клуба: не все старые раны окончательно зарубцевались, и любое (подобное самарскому) поражение может вскрыть заскорузлые гнойники. Данни прав: сезон не закончился, он только начинается. И пока общественность выводит крикливые рулады о первом месте для волшебника Карреры, это первое место может запросто упрыгать в руки хитрого румына Луческу.

7 людей, которые в новом году сделают русский футбол лучше

Зенит Спартак Данни Луческу Мирча Каррера Массимо
Комментарии (71)
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salvor1986
1483788530
Спартак близко нельзя подпускать к еврокубковой зоне, не говоря уже о лиге чемпионов...
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nik55
1483790741
нет газпрома--нет зенита и можете болтать что хотите
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ufos73
1483792570
"Иванов отсудил не очень здорово, но на итоговом результате это никак не сказалось" Достаточно вот этой фразы, что бы понять на сколько аФтор разбирается в футболе!
аФтор "итоговый результат" это счет на табло, это не победитель, не качество игры, а именно счет! Как раз на счет свистун и повлиял, да и на саму игру то же...
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Диктор
1483794691
А где голосование о доверии автору статьи? Я бы за такой бред точно его минусанул бы.Не хочется оскорблять автора,но таких вот мастеров пера нельзя и близко подпускать к сочинениям на тему кто сильнее ,а кто слабее-плюс конечно если его основательно заинтересовала одна из сторон.Короче попахивает покупкой автора.ФУ
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mihail1980
1483798036
ругайтесь - не ругайтесь а зенит будет чемпионом
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Krics
1483806414
В очном противостаянии Спартак выглядел лучше, только "судья" повлиял на исход матча, но Данни прав, за чемпионство бабки проплачены, результаты известны, но блин СМ вместе с Каррерой все карты путает.
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alex1004
1483810684
Очередной словобред... 1. 5 очков – не отрыв То, что этот отрыв можно отыграть - трудно спорить, но во-первых, причем здесь исторические аналогии... Во-вторых, отрыв все-же есть... Значит шансы лидера выше. 2. «Спартак» выигрывает свои матчи на зубах, «Зенит» – на классе. Даже если это так, но практика первых 17 туров показывает, что играющий на зубах Спартак эффективнее на пять очков Зенита играющего на классе. 3.Очная встреча показала, кто сильнее. Согласен, что вполне можно отбросить судейство, но победа Зенита в том матче - победа в конкретном матче, и не более того. Делать из этого каких-либо далеко идущих выводов не стоит. Зенит забивал, Спартак отыгрывался. Игры в одну калитку не было... В добавок это была домашняя игра для Зенита и гостевая для Спартака. В Москве может быть и иначе. 4. «Спартак» склонен к необъяснимым провалам Возможно... Но следовательно Зенит "объяснимо" теряет очки чаще Спартака, ровно на пять... 5. Много шума из ничего. "Денис оказался благоразумным парнем и ничего обещать не стал". Здесь согласен, Денис в отличии от Дани и автора этой статьи благоразумный парень, который не склонен бежать впереди поезда. Весна покажет кто, где... прав. Все остальное - пустое бла, бла, бла...
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Zeff
1483825298
Всё правильно! Спартак опять не чемпион.
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alll-1
1483866192
всем оукб ,а автору отдельно ОУКБ
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alp
1483866386
отличная статья. каждое слово - в точку!
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