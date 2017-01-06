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Деле Алли: путь Кокорина или курс на «Золотой мяч»?

Перебравшись в большой клуб из скромного «МК Донс», этот юнец чрезвычайно быстро убедил Маурисио Покеттино, что рассматривать его следует в качестве боевой единицы, а не игрока на перспективу. 20 голов в 20 лет в АПЛ забить мало кому под силу, а уж учитывая, что главным английским суперзвездам вроде Лэмпарда, Джеррард и Скоулза требовалось для этого гораздо больше матчей, достижение Алли выглядит попросту феноменальным.

Поначалу казалось, что покупка Алли – это шанс для «Тоттенхэма» не упустить талант. Мол, возьмем, а дальше попробуем раскрыть. Но за все время, что он выступает в составе «шпор», на замену он выходил всего лишь семь раз, в остальном – либо твердая основа, либо пропуски матчей из-за травм и дисквалификаций, что случалось куда реже.

Начинал Алли в первом туре прошлого сезона на «Олд Траффорд», выйдя на 13 минут в игре с «МЮ». Затем погрел лавку во встрече со «Стоком», а в третьем матче точным ударом головой огорчил будущего чемпиона – «Лестер». С пятого тура Алли забронировал себе место в основе и в следующих 19 матчах стабильно выходил в стартовом составе, пропустив одну игру из-за перебора желтых карточек. Еще мимо трех матчей Деле проехал уже в самом конце, получив бан за удар соперника в живот в игре с «Вест Бромвичем», чего не заметил судья. «Шпоры» в этих встречах проиграли гонку за чемпионство и набрали лишь жалкое очко.

Одна из них, кстати, была с «Челси», именно тогда «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча, а в Лестере в ту же ночь отпраздновали чемпионство. Алли самостоятельно отомстил «синим» спустя восемь месяцев, заколотив лидеру чемпионата дубль. Теперь на счету парня 10 голов в сезоне, семь из которых забиты в последних четырех матчах. 20 же мячей из полузащитников в АПЛ за меньшее количество проведенных игр удавалось забить лишь Мэтту Ле Тиссье. Но это сомнительный ориентир. Ле Тиссье, безусловно, легенда английского чемпионата, только выиграть ничего не сумел, да и в сборной сыграл вдвое меньше за свою карьеру, чем Алли – уже к 20 годам.

По матчу с «Челси» сам Алли признал – мяча он практически не видел. В самом деле, 42 касания – уж очень мало, меньше было лишь у Кейна. Но в этом и есть одно из главных качеств Деле – быть незаметным, не слишком часто мелькать в атаках, а затем просто наносить решающий удар. Помните матчи Лиги чемпионов против ЦСКА? В каждом из них Алли мог сделать по хет-трику, врываясь в штрафную на скорости, подводила лишь неточность, с этим есть проблемы. Хоть на «Уэмбли» он все-таки забил.

Умение оказываться на острие атаки в решающий момент здорово отличало в свое время Фрэнка Лэмпарда. Алли с ним сравнивают все чаще. Лэмпард за такое количество игр забил лишь пять голов, но он прогрессировал с каждым сезоном и вообще является образцовым примером роста и развития. Алли еще предстоит многому учиться, особенно это касается атакующих действий. Да и хорошо бы этому парню просто развиваться теми же темпами, через какие в свое время прошел Лэмпард.

Конечно, хватает игроков, которые проходят пик карьеры именно в возрасте Алли. Все зависит от того, как парень будет прогрессировать, да и вопрос – будет ли вообще. С другой стороны, столь изящный стиль игры этого футболиста и голевое чутье – тоже удается развить далеко не каждому, а все это у англичанина уже присутствует. Но не стоит забывать и о партнерах – сколько моментов ему создает Эриксен, сколько пространства предоставляет уводящий защитников Кейн. Все условия для прогресса, только расти.

Что ж, в атаке пока все хорошо, но с защитными навыками предстоит еще работать. Сейчас у Алли количество отборов равно количеству фолов – по 1,4, что совсем не радует. В прошлом году Деле фолил не меньше, но отбирал мяч куда чаще (2,2), про перехваты и говорить не приходится – 1,8 год назад и всего 0,3 сейчас. С другой стороны, за 19 матчей в нынешнем сезоне он схватил лишь три желтые карточки (в прошлом хватило и шести игр). И все же длительная дисквалификация в конце предыдущего сезона в памяти еще свежа. Как и каждому сверхталантливому мальчишке, Алли нужно научиться владеть собой.

Сейчас все складывается замечательно. У Алли – отличный тренер, правильные партнеры и в целом окружение способствует только росту. Но важно понимать, что давление на парня в «Тоттенхэме» совсем не сравнится с прессом, который придавит Деле в сборной Англии, когда там от него будут ждать гигантских свершений. Хотя там уже ждут. Алли считается самым большим талантом со времен Уэйна Руни. Стране, команда которой не привозила медалей с крупных турниров уже больше 20 лет, нужен новый герой, способный довести самую распиаренную сборную мира хоть до какого-то успеха.

Время покажет, готов ли к этому сам Алли. Пока кажется, что нет. К победам сборную Англии всегда вели суперхаризматичные личности, не имевшие ничего общего с «колющим» стилем игры Алли, который решает судьбу матчей, выскакивая из ниоткуда. Гаскойн, Ширер, Бекхэм, Руни, Джеррард – все они определяли игру команды, но были на виду, роль лидеров им вполне приходилась по душе. Впрочем, сборная – как-нибудь потом, чуть позже. Алли пока хватает ежедневных купаний в лучах славы АПЛ. А закрепившись в статусе суперзвезды, придется сделать выбор остаться местечковым героем или же пойти на штурм эпохи, которая наступит после Криштиану и Месси.

По материалам Whoscored.com

Англия. Премьер-лига Англия Англия Тоттенхэм Алли Деле
Комментарии (3)
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Kugal
1483709385
А так же всех с наступающим Рождеством!
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oyabun
1483709728
Спасибо автору. Очень познавательно и интересно.
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D'achkov
1483829004
талантище
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