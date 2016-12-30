Бомба—2016: лучшие тексты «Бомбардира» за год

Человек, который строил из «Челси» топ-клуб вместе с Жозе Моуринью, заезжал в Россию на товарищеский турнир ветеранов. Там с ним встретилась Ульяна Лукьянченко, и Дафф оказался добрым парнем с интересными историями.

«Переезд в Блэкберн был тяжелым. Мама плакала, когда провожала меня и сказала: «Сынок, ты можешь вернуться в любой момент». А я ответил, что не хочу возвращаться. Потом я очень скучал по дому, ведь 16 лет – что это за возраст? Но мне очень хотелось преуспеть в футболе. Хотелось сильнее, чем сидеть дома».

Один из главных текстов года. Игрок из ПФЛ анонимно рассказал обо всех тонкостях футбола в низших лигах: договорняки, алкоголь, медицина, кочки на полях и многое другое.

«Наш нынешний тренер во время отпуска увидел игрока в тренажерном зале. Подходит и говорит ему: «Ты что, дурак? Иди бухай, пока отпуск!». Но, если серьезно, каждый сам решает. Для кого-то алкоголь реально как бензин, кто-то вообще не пьет, кто-то по паре бокалов. Мне, например, с похмелья тяжело играть, потому стараюсь не пить».

Аферистов в истории футбола было много, но круче Карлоса Кайзера, кажется, нет до сих пор. История на полноценный детектив в духе «Поймай меня, если сможешь».

«Не умеешь филигранно пинать мяч – заведи хорошие знакомства с теми, кто умеет. Преимущество бразильских футбольных школ как раз в том, что это отличная среда для выгодных знакомств. Кайзер, с юных лет плут и великолепный оратор, завел дружбу с восходящими звездами: Ромарио, Бранко и Риккардо Рошей. Всякий раз, подписывая контракт, они, по доброй дружбе, нахваливали приятеля и всячески рекомендовали его новому клубу».

Русский футбол начал считать деньги, но в низших лигах ситуация патовая. Александр Карамышев нашел в Иваново «Текстильщик», который вдруг оказался в топ-20 лучших клубов страны по посещаемости.

«В дореволюционные времена Иваново называли русским Манчестером в честь мирового центра текстильной промышленности. Сейчас Манчестер знаменит футболом, но в Иванове поймали тренд, обыграв красно-черные клубные цвета и историческое прошлое. Шарфы «Текстильщика» с надписью «Русский Манчестер» расходятся на ура».

Одна из самых милых историй года – о мальчике, который так хотел быть похож на Лео Месси, что носил «футболку» сборной Аргентины из пакета. Хэппи-энду быть!

«Иногда он просыпается среди ночи и начинает плакать, говорит, что хочет поехать к Месси, – рассказывает отец ребенка Ариф Ахмади в интервью CNN. – Тогда я объяснил ему, что мы живем в бедной деревне, и я не могу купить ему футболку. Муртаз ревел несколько дней, пока его брат Хамайон не сделал ему футболку из пакета. Только он ее надел, как сразу перестал плакать».

По итогам главного турнира 2016 года нам оставалось лишь горько посмеиваться. Затем общественность стерла из памяти сначала Евро-2016, а позже и сборную России.

Проблема лишнего веса актуальна всегда.

«При своих 103 кг Йерун Верхувен здорово двигается в воротах, а на тренировках вовсю пытается сбросить лишние килограммы. Так что и сейвы периодические Пицца (не правда ли, шикарное прозвище?) делал выдающиеся».

Коштинья – один из самых титулованных игроков в истории РФПЛ. Ульяна Лукьянченко расспросила португальца о деньгах «Монако» и «Динамо», философии Моуринью и драке в «Атлетико».

«Представьте, что вам бы постоянно задавали такие вопросы [про деньги]. Не очень-то приятно. Да, я поехал в «Динамо» из-за денег в том числе. Не люблю, когда футболисты врут: «Деньги не важны, я просто люблю Россию». Игроки едут в Саудовскую Аравию, Россию, Китай чаще всего из-за денег».

Футболист из английской Премьер-лиги пишет для газеты откровенные колонки. Дмитрий Проскурин прочитал все.

«Официально» я не знаком ни с одним футболистом геем, хотя подозреваю, что достаточно будет одного или двух крепких коктейлей, чтобы какой-нибудь партнер доверил мне свою тайну».

Несколько лет назад хорватский клуб «Виктория» назначил главным тренером женщину. Ульяна Лукьянченко выяснила у нее, почему Ибрагимович круче Месси и Роналду, и как влюбиться сначала в мальчика, а потом в футбол.

«Журналисты раздули историю и сделали акцент на мне. На матчи приходило много людей, но они смотрели не за игрой, а на тренера-блондинку. Было обидно, но ни одного плохого слова от болельщиков я не услышала».

Краснодар остался без ЧМ-2018, зато получил лучший в стране стадион. Евгений Новиков написал репортаж с открытия и единственный из журналистов зашел в раздевалку «Краснодара».

«Футболисты на новой арене будут обласканы не меньше болельщиков. Для реабилитации тут установлены, кажется, все современные приспособления: криосауна, душ Шарко, барокамеры, холодный и горячий бассейны, хамам».

Был репортаж и с первого матча новой арены ЦСКА.

«Стадион ЦСКА стоит 350 миллионов долларов. Но уже по 20 миллионов за сезон планируется зарабатывать только на скай-боксах. На первую игру выкупили все 30 тысяч билетов».

Если раньше у «Торпедо» все было просто плохо, то теперь очень плохо. Александр Плеханов рассказал про крах «автозаводцев» через судьбу его воспитанника Дмитрия Соколова.

«Торпедо» по-прежнему ищет новых спонсоров, чтобы облегчить жизнь себе и игрокам. Но желающих взвалить на себя проблемы клуба, у которого нет ни стадиона, ни базы, ни одного ценного актива, кроме раздела «Достижения» в Википедии, по-прежнему нет. «Торпедо» так и существует под ежеминутным риском закрытия».

Грустные прогнозы Дмитрия Проскурина потихоньку сбываются.

«Если «Зенит» еще удержит звезд и будет грезить победой в Лиге чемпионов, то остальные втянутся в игры агентов, пытаясь купить 30-летнего словака, который так здорово выглядит в нарезке на DVD».

Мало кто ожидал, что Евгений Савин так лихо сменит амплуа форварда на ведущего. Как это получилось, он рассказал в интервью Вячеславу Опахину.

«Ты неправильно задаешь вопрос. Проблема в совокупности. Если я скажу, что проблема не в футболистах, это вырежут из контекста: «Савин сказал: «Провалились на Евро не из-за футболистов». «П…[прекрасно]!», – как сказал бы Сергей Владимирович Шнуров. Если мы хотим результат, сверху должны идти систематически правильные решения».

«Анжи» снова меняет курс развития, но еще есть люди, которые помнят, как клуб разбогател. Сердер Сердеров рассказал об этом Александру Плеханову.

«Роберто Карлос вообще раньше казался недостижимой звездой, но когда узнал его как человека, то даже не сразу это осознал. Он очень простой в общении, и над молодежью прикалывался, шутил много».

Томас Мюллер не забил на Евро-2016 ни одного гола. Марк Бессонов проанализировал, что случилось с крутым форвардом.

Даже глава EA Sports по сбору статистических данных Майкл Мюллер-Меринг (не родственник) сам признает, что им приходится искусственно «докручивать» рейтинг Томаса в FIFA. «Он всегда знает, где нужно находиться на поле. Его чувство позиции просто зашкаливает, отсюда и результат».

Бывший игрок «Краснодара» Олег Самсонов обвинил Славолюба Муслина в серых схемах. Сергей Беседин выслушал ответ тренера и узнал много историй про чемпионат России.

«Как только пришел Гаджи Гаджиев, всем сразу же начали платить все в срок. Этим, во многом, и объясняются дальнейшие удачные результаты «Амкара». Футболисты не только начали получать деньги, но и поняли, что задержек не будет. Вот они и заиграли в полную силу, получив новый импульс».

Бедный «Хаддерсфилд» шумит в Чемпионшипе и очень хочет быть сенсацией. Сергей Бабарика рассказал историю клуба и его особенного тренера, который дружит с Юргеном Клоппом.

Первый небританский тренер, полкоманды из-за границы. Лодка начала раскачиваться. В экстремальной ситуации Вагнер решил действовать нестандартно: «Мы поехали в Швецию на четыре дня и три ночи, без мячей. Жили в диких условиях».

Отличный лонгрид от Данила Замалетдинова.

«Эскобар любил играть в футбол, смотреть футбол и разговаривать о футболе. Но, кроме того, именно он был теневой фигурой, которая стояла за невероятным взлетом и трагичным падением Колумбии в период между серединой 80-х и чемпионатом мира 94 года в США. «Пабло всегда любил футбол, – говорила его сестра Луз Мария, – его первой обувью были футбольные бутсы». В бутсах он и умер».

Дикий нападающий-итальянец, похоже, новое амплуа. Виталий Ошовский – про странного парня Алессандро Диаманти.

«Все шло отлично. День матча с «Болтоном», утро. Диаманти готовился к разминке, когда его увел в сторону вице-президент Каррен Брэди. «Мы тебя продали. Извини», – констатировал тот и ушел, оставив игрока наедине с мыслями».

За сиянием звезд в Англии иногда малозаметны просто хорошие ребята. Про такого рассказал Артем Борисов: этот игрок читает хип-хоп, может случайно купить лошадь и дружил со Смоловым.

«Иногда голландец читает рэп в дуэтах с другими футболистами. Так у него завязалась дружба с игроком «Ньюкасла» Вурноном Анитой. «Мы оба любим музыку, – говорит Лерой. – У него есть собственная студия, поэтому мы решили записать трек с Райаном Бабелем и еще одним голландским футболистом Мичелом Бургзоргом – он классный рэпер».

Главное событие года. За ним следил Михаил Морозов.

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Про Евро-2016 мы тоже писали.

Как было хорошо:

И плохо:

Был репортаж из Марселя о самом диком матче года.

Кроме того, у нас были крутые тесты:

Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

Тест: угадай стадион по старому фото

Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

Тест: насколько круто вы читаете по губам?

Тест: какое решение примет футболист?

Тест: кто ты из футбольных экспертов?