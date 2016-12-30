Бомба—2016: лучшие тексты «Бомбардира» за год

«Отказался от зарплаты, потому что и так заработал на беззаботную жизнь». Интервью Дамьена Даффа – о том, какой человек Моуринью и выиграет ли «Лестер» чемпионат
Человек, который строил из «Челси» топ-клуб вместе с Жозе Моуринью, заезжал в Россию на товарищеский турнир ветеранов. Там с ним встретилась Ульяна Лукьянченко, и Дафф оказался добрым парнем с интересными историями.
«Переезд в Блэкберн был тяжелым. Мама плакала, когда провожала меня и сказала: «Сынок, ты можешь вернуться в любой момент». А я ответил, что не хочу возвращаться. Потом я очень скучал по дому, ведь 16 лет – что это за возраст? Но мне очень хотелось преуспеть в футболе. Хотелось сильнее, чем сидеть дома».
«Врач взял вместо «заморозки» освежитель воздуха. Говорит: «А что, он тоже шипит». Вся жесть второго дивизиона
Один из главных текстов года. Игрок из ПФЛ анонимно рассказал обо всех тонкостях футбола в низших лигах: договорняки, алкоголь, медицина, кочки на полях и многое другое.
«Наш нынешний тренер во время отпуска увидел игрока в тренажерном зале. Подходит и говорит ему: «Ты что, дурак? Иди бухай, пока отпуск!». Но, если серьезно, каждый сам решает. Для кого-то алкоголь реально как бензин, кто-то вообще не пьет, кто-то по паре бокалов. Мне, например, с похмелья тяжело играть, потому стараюсь не пить».
11 друзей Кайзера. Как жил и не работал величайший аферист в истории футбола
Аферистов в истории футбола было много, но круче Карлоса Кайзера, кажется, нет до сих пор. История на полноценный детектив в духе «Поймай меня, если сможешь».
«Не умеешь филигранно пинать мяч – заведи хорошие знакомства с теми, кто умеет. Преимущество бразильских футбольных школ как раз в том, что это отличная среда для выгодных знакомств. Кайзер, с юных лет плут и великолепный оратор, завел дружбу с восходящими звездами: Ромарио, Бранко и Риккардо Рошей. Всякий раз, подписывая контракт, они, по доброй дружбе, нахваливали приятеля и всячески рекомендовали его новому клубу».
«Диктором стал тамада. Пива не хватает». Как клуб из города невест зазывает людей на стадион
Русский футбол начал считать деньги, но в низших лигах ситуация патовая. Александр Карамышев нашел в Иваново «Текстильщик», который вдруг оказался в топ-20 лучших клубов страны по посещаемости.
«В дореволюционные времена Иваново называли русским Манчестером в честь мирового центра текстильной промышленности. Сейчас Манчестер знаменит футболом, но в Иванове поймали тренд, обыграв красно-черные клубные цвета и историческое прошлое. Шарфы «Текстильщика» с надписью «Русский Манчестер» расходятся на ура».
«Муртаз плакал и просил футболку Месси, и его брат сделал ее из пакета». История о том, что мечты сбываются
Одна из самых милых историй года – о мальчике, который так хотел быть похож на Лео Месси, что носил «футболку» сборной Аргентины из пакета. Хэппи-энду быть!
«Иногда он просыпается среди ночи и начинает плакать, говорит, что хочет поехать к Месси, – рассказывает отец ребенка Ариф Ахмади в интервью CNN. – Тогда я объяснил ему, что мы живем в бедной деревне, и я не могу купить ему футболку. Муртаз ревел несколько дней, пока его брат Хамайон не сделал ему футболку из пакета. Только он ее надел, как сразу перестал плакать».
«Дойти хотя бы до полуфинала». 15 смешных цитат о России перед Евро
По итогам главного турнира 2016 года нам оставалось лишь горько посмеиваться. Затем общественность стерла из памяти сначала Евро-2016, а позже и сборную России.
Игуаин, Роналдо и еще 10 знаменитых жирных футболистов
Проблема лишнего веса актуальна всегда.
«При своих 103 кг Йерун Верхувен здорово двигается в воротах, а на тренировках вовсю пытается сбросить лишние килограммы. Так что и сейвы периодические Пицца (не правда ли, шикарное прозвище?) делал выдающиеся».
«Аленичев говорил мне, что мечтает вернуться в «Спартак» как тренер». Интервью Коштиньи – о симуляциях Роналду, Семине и драках
Коштинья – один из самых титулованных игроков в истории РФПЛ. Ульяна Лукьянченко расспросила португальца о деньгах «Монако» и «Динамо», философии Моуринью и драке в «Атлетико».
«Представьте, что вам бы постоянно задавали такие вопросы [про деньги]. Не очень-то приятно. Да, я поехал в «Динамо» из-за денег в том числе. Не люблю, когда футболисты врут: «Деньги не важны, я просто люблю Россию». Игроки едут в Саудовскую Аравию, Россию, Китай чаще всего из-за денег».
«Фанаты заржали и крикнули хором: «Привет, дрочила!» Как известный футболист скрывается и троллит всю Англию
Футболист из английской Премьер-лиги пишет для газеты откровенные колонки. Дмитрий Проскурин прочитал все.
«Официально» я не знаком ни с одним футболистом геем, хотя подозреваю, что достаточно будет одного или двух крепких коктейлей, чтобы какой-нибудь партнер доверил мне свою тайну».
«Мужчины, когда видят женщину, становятся животными». Интервью Тиханы Немчич – первой женщины, тренировавшей мужскую команду
Несколько лет назад хорватский клуб «Виктория» назначил главным тренером женщину. Ульяна Лукьянченко выяснила у нее, почему Ибрагимович круче Месси и Роналду, и как влюбиться сначала в мальчика, а потом в футбол.
«Журналисты раздули историю и сделали акцент на мне. На матчи приходило много людей, но они смотрели не за игрой, а на тренера-блондинку. Было обидно, но ни одного плохого слова от болельщиков я не услышала».
5 фактов и 1 бык, которые делают новый стадион «Краснодара» лучшим в стране
Краснодар остался без ЧМ-2018, зато получил лучший в стране стадион. Евгений Новиков написал репортаж с открытия и единственный из журналистов зашел в раздевалку «Краснодара».
«Футболисты на новой арене будут обласканы не меньше болельщиков. Для реабилитации тут установлены, кажется, все современные приспособления: криосауна, душ Шарко, барокамеры, холодный и горячий бассейны, хамам».
«Спасибо за дом». Семь вещей, делающие стадион ЦСКА крутым
Был репортаж и с первого матча новой арены ЦСКА.
«Стадион ЦСКА стоит 350 миллионов долларов. Но уже по 20 миллионов за сезон планируется зарабатывать только на скай-боксах. На первую игру выкупили все 30 тысяч билетов».
«Город Москва – фактический хозяин «Торпедо». Почему умирает великий клуб, о котором все забыли
Если раньше у «Торпедо» все было просто плохо, то теперь очень плохо. Александр Плеханов рассказал про крах «автозаводцев» через судьбу его воспитанника Дмитрия Соколова.
«Торпедо» по-прежнему ищет новых спонсоров, чтобы облегчить жизнь себе и игрокам. Но желающих взвалить на себя проблемы клуба, у которого нет ни стадиона, ни базы, ни одного ценного актива, кроме раздела «Достижения» в Википедии, по-прежнему нет. «Торпедо» так и существует под ежеминутным риском закрытия».
Почему экономический кризис убьет российский футбол
Грустные прогнозы Дмитрия Проскурина потихоньку сбываются.
«Если «Зенит» еще удержит звезд и будет грезить победой в Лиге чемпионов, то остальные втянутся в игры агентов, пытаясь купить 30-летнего словака, который так здорово выглядит в нарезке на DVD».
«Лимитом убиваем таланты. Игроков целуют в попу и в клубе, и в сборной». Интервью Евгения Савина – о деньгах и «Матч ТВ»
Мало кто ожидал, что Евгений Савин так лихо сменит амплуа форварда на ведущего. Как это получилось, он рассказал в интервью Вячеславу Опахину.
«Ты неправильно задаешь вопрос. Проблема в совокупности. Если я скажу, что проблема не в футболистах, это вырежут из контекста: «Савин сказал: «Провалились на Евро не из-за футболистов». «П…[прекрасно]!», – как сказал бы Сергей Владимирович Шнуров. Если мы хотим результат, сверху должны идти систематически правильные решения».
«Это’О пел: «Дагестан, вперед!». Интервью Сердера Сердерова – об «Анжи» и приглашении в «Ювентус»
«Анжи» снова меняет курс развития, но еще есть люди, которые помнят, как клуб разбогател. Сердер Сердеров рассказал об этом Александру Плеханову.
«Роберто Карлос вообще раньше казался недостижимой звездой, но когда узнал его как человека, то даже не сразу это осознал. Он очень простой в общении, и над молодежью прикалывался, шутил много».
Потерявшийся в пространстве. Почему Томас Мюллер перестал забивать
Томас Мюллер не забил на Евро-2016 ни одного гола. Марк Бессонов проанализировал, что случилось с крутым форвардом.
Даже глава EA Sports по сбору статистических данных Майкл Мюллер-Меринг (не родственник) сам признает, что им приходится искусственно «докручивать» рейтинг Томаса в FIFA. «Он всегда знает, где нужно находиться на поле. Его чувство позиции просто зашкаливает, отсюда и результат».
«Самсонов сказал, что я брал деньги с игроков? Он обиделся, ведь я назвал его слабым». Интервью Славолюба Муслина – о договорняках, деньгах и России
Бывший игрок «Краснодара» Олег Самсонов обвинил Славолюба Муслина в серых схемах. Сергей Беседин выслушал ответ тренера и узнал много историй про чемпионат России.
«Как только пришел Гаджи Гаджиев, всем сразу же начали платить все в срок. Этим, во многом, и объясняются дальнейшие удачные результаты «Амкара». Футболисты не только начали получать деньги, но и поняли, что задержек не будет. Вот они и заиграли в полную силу, получив новый импульс».
«Мы жили в диких условиях. Хочешь есть? Поймай рыбу. Холодно? Разведи костер». Самая крутая команда Англии, о которой вы не слышали
Бедный «Хаддерсфилд» шумит в Чемпионшипе и очень хочет быть сенсацией. Сергей Бабарика рассказал историю клуба и его особенного тренера, который дружит с Юргеном Клоппом.
Первый небританский тренер, полкоманды из-за границы. Лодка начала раскачиваться. В экстремальной ситуации Вагнер решил действовать нестандартно: «Мы поехали в Швецию на четыре дня и три ночи, без мячей. Жили в диких условиях».
Страсти Эскобара. Как знаменитый наркобарон поменял колумбийский футбол
Отличный лонгрид от Данила Замалетдинова.
«Эскобар любил играть в футбол, смотреть футбол и разговаривать о футболе. Но, кроме того, именно он был теневой фигурой, которая стояла за невероятным взлетом и трагичным падением Колумбии в период между серединой 80-х и чемпионатом мира 94 года в США. «Пабло всегда любил футбол, – говорила его сестра Луз Мария, – его первой обувью были футбольные бутсы». В бутсах он и умер».
«Костер горел прямо в раздевалке. Новички думали, что у нас секта». Почему Алессандро Диаманти нужно взять на Евро-2016
Дикий нападающий-итальянец, похоже, новое амплуа. Виталий Ошовский – про странного парня Алессандро Диаманти.
«Все шло отлично. День матча с «Болтоном», утро. Диаманти готовился к разминке, когда его увел в сторону вице-президент Каррен Брэди. «Мы тебя продали. Извини», – констатировал тот и ушел, оставив игрока наедине с мыслями».
«В кино мне дают бесплатный попкорн». История рэпера, который не нужен сборной Голландии
За сиянием звезд в Англии иногда малозаметны просто хорошие ребята. Про такого рассказал Артем Борисов: этот игрок читает хип-хоп, может случайно купить лошадь и дружил со Смоловым.
«Иногда голландец читает рэп в дуэтах с другими футболистами. Так у него завязалась дружба с игроком «Ньюкасла» Вурноном Анитой. «Мы оба любим музыку, – говорит Лерой. – У него есть собственная студия, поэтому мы решили записать трек с Райаном Бабелем и еще одним голландским футболистом Мичелом Бургзоргом – он классный рэпер».
Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи
Главное событие года. За ним следил Михаил Морозов.
Про Евро-2016 мы тоже писали.
Как было хорошо:
Пять крутых вещей и достижений Евро-2016
И плохо:
10 причин, почему Евро-2016 – отстой
Был репортаж из Марселя о самом диком матче года.
Как разрушали Марсель. Что окружало матч Англия – Россия
Кроме того, у нас были крутые тесты:
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай стадион по старому фото
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: какое решение примет футболист?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?