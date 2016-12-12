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  • Валентина Аллегри – дочь знаменитого тренера, которая понравится вам не меньше игры «Юве»

Валентина Аллегри – дочь знаменитого тренера, которая понравится вам не меньше игры «Юве»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Италия. Серия А Италия Ювентус Аллегри Массимилиано
Комментарии (19)
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Nikita Suarez
1481554960
Батя то фото ее видел?леща б дал!
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mihail1980
1481555496
ни чего хорошего
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roman230582
1481556540
Наши девки краше, а при таком бабле каждая 2-я фотомоделью могла бы быть
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Nevsky_RU
1481557603
Ой да ну. На любителя.
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diadushka
1481558608
А чем Массимилиано гордиться в данном случае? Тем, что дочь шлюшкой выросла?
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роналдо/гарринча и марадо
1481559299
нормальная и естественная все при ней, любой нормальный мужик с удовольствим ей вдует....
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Чермындыр
1481613709
Как то не айс
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egrrr
1481691979
Что за бред? Как можно писать "воспитал замечательную дочь" судя по фотографиям в соцсетях?? аффтор жжет)))
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Lexa_Lexa
1481734827
И где тут воспитание. Если это воспитывал Алегри почему Игуаин так не фоткается.
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Spair0
1482124273
Таких фоток в инете - миллиард! Ничего особенного!
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