«Такие стоят у пивного ларька». Рамон, Нецид и другие трансферные провалы ЦСКА

В сезоне-2014/15 в ЦСКА перешел молодой и забивной швед Карлос Страндберг. Тогда его приобретение позиционировалось как работа селекционной службы на перспективу. Со временем стало понятно, что игрок не проходит в основной состав команды Слуцкого, и его начали отправлять по арендам: сначала в «Урал», потом в АИК. И, казалось бы, когда армейцы понесли массовые потери, то Страндберг в силу неуверенной игры Траоре получит свой шанс. Но на него особо и не рассчитывают. Недавно появилась информация, что ЦСКА не против продать нападающего в «Брюгге».

Это вовсе не первый провальный трансфер московской команды за последние 10 лет. Вспомним главные из них.

Рамон

Несколько лет назад, когда карьера Рамона в ЦСКА пошла ко дну, Евгений Гинер заявил, что бразилец заканчивает с футболом, поскольку такие, как он, «стоят у пивного ларька». Было немало слухов о пристрастиях игрока к алкоголю и наркотикам, однако футболист отрицал этот факт: «Иногда посещали ночные клубы. Но мы обходились без алкоголя. Да и не сидели до самого утра».

Как играл в ЦСКА

А ведь сначала Гинер говорил о том, что «со временем он станет лучше, чем Кака». В ЦСКА действительно серьезно отнеслись к этому трансферу. Валерий Газзаев лично полетел в Бразилию, чтобы тогдашний игрок «Коринтиаса» Рамон поверил в перспективы выступления в России. Молодого парня подкупил большой контракт, он успешно дебютировал, забив гол в ворота «Спартака» на Кубке Первого канала. Но затем полузащитника замучили травмы, он попросту вылетел из обоймы, набрав лишний вес. Сказочные перспективы футболиста закончились, когда сначала он был отдан в аренду в «Крылья Советов», а потом и вовсе покинул Россию.

Чем занимается сейчас

Бразилец вернулся на Родину, где умудрился сменить несколько команд, выступающих в низших дивизионах. Прошлым летом Рамон подписал контракт с любительским клубом «Араша», с которым надеялся добиться успехов: Теперь он позиционирует себя как семейный человек, у которого пропала страсть к развлечениям. Задача футболиста – вернуться в Серию А. В 2016-м он выступает за «Бразильенсе», которое играет в Серии D. Но почему-то с минувшего лета возвращение Рамона в элиту бразильского футбола застопорилось. Игрок взял паузу и теперь отдыхает. Но наверняка скоро перейдет куда-нибудь, поскольку планирует играть до 34 лет.

Любош Калоуда

После того, как полузащитник оказался не нужен армейцам, он поиграл в аренде в «Спарте», а затем отправился в «Волгарь». Там Любош понравился тренерскому штабу, и астраханский клуб был намерен продлить соглашение с футболистом. Калоуда подписал контракт еще на 6 месяцев, однако на следующий день получил травму, после чего «Волгарь» начал доказывать, что никакого договора заключено не было. Тем не менее, ЦСКА обратился в Палату по разрешению споров, которая обязала южан выплатить компенсацию чеху за расторжение контракта и возместить средства на лечение.

Как играл в ЦСКА

Армейцы выложили за чеха около пяти миллионов евро, выиграв конкуренцию у «Ньюкасла», «Челси» и ПСВ. Подписав пятилетнее соглашение с армейцами, «Любо» быстро влился в состав, из которого также скоропостижно и вылетел, сыграв за красно-синих всего пять матчей, в которых ничем не смог помочь команде.

Чем занимается сейчас

Калоуда после скитаний по арендам обрел более-менее постоянную команду – «Словацко», которая выступает в высшем чешском дивизионе. Его текущий клуб в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате, а Калоуда стал футболистом основного состава. 29-летний игрок забил семь голов в 27 матчах и в новом сезоне планирует с командой зацепиться за зону еврокубков.

Мусса Маазу

Когда у африканца перестало получаться в ЦСКА, он начал странствовать по арендам: сначала в «Монако», затем в «Бордо». На открытой тренировке жирондинцев Маазу послал местных фанатов куда подальше. Это взволновало общественность, СМИ нелицеприятно отзывались о нападающем, а потом болельщики и вовсе подожгли дом, который игроку арендовал клуб. Как итог, «Бордо» при помощи символической компенсации быстро перекинуло нападающего в «Монако».

Как играл в ЦСКА

В армейский клуб Маазу переходил в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бельгии. Дебют у форварда получился неплохим – он вышел на замену против «Локомотива» и забил гол в ворота «железнодорожников». Тогда он получил хорошую прессу, но на этом его успехи в ЦСКА кончились. Выходец из Нигера в 15 матчах за красно-синих забил всего три мяча.

Чем занимается сейчас

После того, как в 2012 году у Маазу закончился контракт с ЦСКА, он сменил пять команд из шести стран. Прошлый сезон он провел в датском «Рандерсе», но там не добился особых успехов и минувшим летом перебрался во французский «Аяччо», который переживает не лучшие времена в Лиге 2 и мечтает вернуться в высший французский дивизион. Нападающий в этом активно помогает «медведям»: сезон только приблизился к экватору, а он уже переплюнул статистику, которая была у него в ЦСКА.

Рикардо Жезус

Жезус – единственный бразилец, который попал к армейцам транзитом через другую российскую команду. Поиграв шесть лет в Нальчике, он перебрался в ЦСКА. И все бы ничего, но помимо того, что он не преуспел в Москве в футбольном плане, его агент завел его в тупик, когда началось время аренд из армейской команды. Дело в том, что Жезус – клиент собственной жены, которая, выбивая контракты повыгоднее для своего мужа, отправила его бегать за четыре не самые престижные бразильские команды в течение четырех лет.

Как играл в ЦСКА

Время от первого матча, проведенного в составе армейцев, и дебютного гола для Жезуса составило больше года. Всего он забил два гола в 19 матчах, крепко осев на скамейке запасных уже в первом своем сезоне. Проблема заключалась в том, что, совершив переход бразильца из нальчикского «Спартака», в московском клубе быстро поняли, что этот игрок иного уровня, и он не сможет помочь команде в борьбе за высокие места.

Чем занимается сейчас

После того, как бразильский нападающий поиграл в Мексике, он уехал и вовсе в Таиланд, где стал чемпионом первого дивизиона в составе команды «Тай Хонда». Официальная статистика не указывает, сколько матчей провел футболист, однако известно, что забивать он не разучился – на его счету уже 13 голов за новый коллектив. В любом случае, третьего пришествия Жезуса в Нальчик мы вряд ли увидим.

Томаш Нецид

Поиграв в Голландии за «Зволле», куда ЦСКА продал нападающего, чех начал понимать, что необходимо заняться собственным менеджментом. По этой причине Нецид подписал договор о сотрудничестве с Мино Райолой. Теперь Томаш встал в один ряд с Балотелли, Ибрагимовичем и Кавани. Пока что Райола подобрал форварду команду, в которой он смог бы стать лидером. Выбор пал на «Бурсаспор», за который он играет второй сезон.

Как играл в ЦСКА

Молодой форвард попал в ЦСКА в тот момент, когда роль Вагнер Лава в команде стала постепенно ослабевать. Когда бразилец ушел из команды, то Нецид постоянно появлялся в основе армейцев и провел стабильные два сезона, забивая в чемпионатах России по семь-девять мячей за год. Но затем положение нападающего усложнилось: в ЦСКА пришел Думбия, потом вернулся Вагнер, а футболиста замучали травмы. Сначала он пропустил полгода, а затем и вовсе лечился весь сезон, что заставило москвичей отдать игрока в аренду, а потом и расторгнуть с ним контракт.

Чем занимается сейчас

Нецид играет за турецкий «Бурсаспор», который считается середняком в национальном первенстве. Однако это не помешало ему в прошлом сезоне наколотить десять мячей и сделать два ассиста. Летом форвард съездил на чемпионат Европы, где даже успел отличиться. После этого он заявил о том, что не против вернуться в ЦСКА, но армейцы намеки футболиста не поняли, и чех остался в «Бурсаспоре». В текущем сезоне форвард пока голов не забивал, но и сыграл пока всего несколько матчей.

Стивен Цубер

Прошлой весной Цубер и его одноклубник по «Хоффенхайму» Фабиан Шер столкнулись головами на тренировке. Если второй отделался лишь сотрясением мозга, то швейцарцу пришлось досрочно закончить сезон, поскольку он заработал перелом основания черепа и вывих плечевого сустава.

Как играл в ЦСКА

Швейцарец перебрался в Россию в 22 года и стал чемпионом страны, а также обладателем национального Кубка. Все бы ничего, но вот только игра Цубера не впечатляла – он не цементировал опорную зону и не обострял атаки (о чем свидетельствует его статистика – один гол и одна результативная передача). Слуцкий предоставил футболисту достаточного игрового времени, но после сезона-2013/14 было принято решение продать игрока в «Хоффенхайм».

Чем занимается сейчас

Цубер не считается звездой и лидером «Хоффенхайма». Тем не менее, швейцарец обрел стабильность – выходит примерно в половине матчей сезона на поле, иногда забивает голы и играет в крутой европейское лиге. В новом сезоне Стивен появляется еще реже, тем не менее, третий сезон подряд держится в обойме крепкой команды Бундеслиги и продавать его пока не собираются.

Витиньо

Витиньо поспособствовал своему переходу в ЦСКА, заплатив неустойку «Ботафого». Бразильцы не хотели связываться с армейцами, Зеедорф рассказывал форварду, почему не стоит уходить из команды, а мать футболиста была против переезда ее сына в Европу. Тем не менее, у Витиньо помимо перспектив был еще один фактор – рождение дочери. Игрок хотел, чтобы она росла в других условиях.

Как играл в ЦСКА

Трансфер бразильца стал одним из самых дорогих переходов в истории клуба – десять миллионов евро. Футболист мог оказаться в «Порту», но в итоге ошибся с выбором, поскольку в России его дела пошли вниз – всего один мяч в 15 встречах. Учитывая универсальность Витиньо, Слуцкий придумывал ему различные функции на поле, но толку от этого не было, и ЦСКА пришлось отдать футболиста в аренду.

Чем занимается сейчас

Витиньо провел отличные два года в аренде в «Интенасьонале», забив в 53 матчах 23 гола и обретя былую уверенность в завершении атак. Зимой ЦСКА вернет футболиста обратно, но пока неизвестно, что армейцы будут делать с ним – либо оставят его у себя, либо продадут, например, во «Фламенго», который готов предложить за нападающего шесть миллионов евро. Учитывая проблемы москвичей с нападением, новый тренер армейцев (если Слуцкий покинет команду) наверняка предоставит бразильцу еще один шанс.