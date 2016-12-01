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  • «Такие стоят у пивного ларька». Рамон, Нецид и другие трансферные провалы ЦСКА

«Такие стоят у пивного ларька». Рамон, Нецид и другие трансферные провалы ЦСКА

В сезоне-2014/15 в ЦСКА перешел молодой и забивной швед Карлос Страндберг. Тогда его приобретение позиционировалось как работа селекционной службы на перспективу. Со временем стало понятно, что игрок не проходит в основной состав команды Слуцкого, и его начали отправлять по арендам: сначала в «Урал», потом в АИК. И, казалось бы, когда армейцы понесли массовые потери, то Страндберг в силу неуверенной игры Траоре получит свой шанс. Но на него особо и не рассчитывают. Недавно появилась информация, что ЦСКА не против продать нападающего в «Брюгге».

Это вовсе не первый провальный трансфер московской команды за последние 10 лет. Вспомним главные из них.

Рамон

Несколько лет назад, когда карьера Рамона в ЦСКА пошла ко дну, Евгений Гинер заявил, что бразилец заканчивает с футболом, поскольку такие, как он, «стоят у пивного ларька». Было немало слухов о пристрастиях игрока к алкоголю и наркотикам, однако футболист отрицал этот факт: «Иногда посещали ночные клубы. Но мы обходились без алкоголя. Да и не сидели до самого утра».

Как играл в ЦСКА

А ведь сначала Гинер говорил о том, что «со временем он станет лучше, чем Кака». В ЦСКА действительно серьезно отнеслись к этому трансферу. Валерий Газзаев лично полетел в Бразилию, чтобы тогдашний игрок «Коринтиаса» Рамон поверил в перспективы выступления в России. Молодого парня подкупил большой контракт, он успешно дебютировал, забив гол в ворота «Спартака» на Кубке Первого канала. Но затем полузащитника замучили травмы, он попросту вылетел из обоймы, набрав лишний вес. Сказочные перспективы футболиста закончились, когда сначала он был отдан в аренду в «Крылья Советов», а потом и вовсе покинул Россию.

Чем занимается сейчас

Бразилец вернулся на Родину, где умудрился сменить несколько команд, выступающих в низших дивизионах. Прошлым летом Рамон подписал контракт с любительским клубом «Араша», с которым надеялся добиться успехов: Теперь он позиционирует себя как семейный человек, у которого пропала страсть к развлечениям. Задача футболиста – вернуться в Серию А. В 2016-м он выступает за «Бразильенсе», которое играет в Серии D. Но почему-то с минувшего лета возвращение Рамона в элиту бразильского футбола застопорилось. Игрок взял паузу и теперь отдыхает. Но наверняка скоро перейдет куда-нибудь, поскольку планирует играть до 34 лет.

Любош Калоуда

После того, как полузащитник оказался не нужен армейцам, он поиграл в аренде в «Спарте», а затем отправился в «Волгарь». Там Любош понравился тренерскому штабу, и астраханский клуб был намерен продлить соглашение с футболистом. Калоуда подписал контракт еще на 6 месяцев, однако на следующий день получил травму, после чего «Волгарь» начал доказывать, что никакого договора заключено не было. Тем не менее, ЦСКА обратился в Палату по разрешению споров, которая обязала южан выплатить компенсацию чеху за расторжение контракта и возместить средства на лечение.

Как играл в ЦСКА

Армейцы выложили за чеха около пяти миллионов евро, выиграв конкуренцию у «Ньюкасла», «Челси» и ПСВ. Подписав пятилетнее соглашение с армейцами, «Любо» быстро влился в состав, из которого также скоропостижно и вылетел, сыграв за красно-синих всего пять матчей, в которых ничем не смог помочь команде.

Чем занимается сейчас

Калоуда после скитаний по арендам обрел более-менее постоянную команду – «Словацко», которая выступает в высшем чешском дивизионе. Его текущий клуб в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате, а Калоуда стал футболистом основного состава. 29-летний игрок забил семь голов в 27 матчах и в новом сезоне планирует с командой зацепиться за зону еврокубков.

Мусса Маазу

Когда у африканца перестало получаться в ЦСКА, он начал странствовать по арендам: сначала в «Монако», затем в «Бордо». На открытой тренировке жирондинцев Маазу послал местных фанатов куда подальше. Это взволновало общественность, СМИ нелицеприятно отзывались о нападающем, а потом болельщики и вовсе подожгли дом, который игроку арендовал клуб. Как итог, «Бордо» при помощи символической компенсации быстро перекинуло нападающего в «Монако».

Как играл в ЦСКА

В армейский клуб Маазу переходил в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бельгии. Дебют у форварда получился неплохим – он вышел на замену против «Локомотива» и забил гол в ворота «железнодорожников». Тогда он получил хорошую прессу, но на этом его успехи в ЦСКА кончились. Выходец из Нигера в 15 матчах за красно-синих забил всего три мяча.

Чем занимается сейчас

После того, как в 2012 году у Маазу закончился контракт с ЦСКА, он сменил пять команд из шести стран. Прошлый сезон он провел в датском «Рандерсе», но там не добился особых успехов и минувшим летом перебрался во французский «Аяччо», который переживает не лучшие времена в Лиге 2 и мечтает вернуться в высший французский дивизион. Нападающий в этом активно помогает «медведям»: сезон только приблизился к экватору, а он уже переплюнул статистику, которая была у него в ЦСКА.

Рикардо Жезус

Жезус – единственный бразилец, который попал к армейцам транзитом через другую российскую команду. Поиграв шесть лет в Нальчике, он перебрался в ЦСКА. И все бы ничего, но помимо того, что он не преуспел в Москве в футбольном плане, его агент завел его в тупик, когда началось время аренд из армейской команды. Дело в том, что Жезус – клиент собственной жены, которая, выбивая контракты повыгоднее для своего мужа, отправила его бегать за четыре не самые престижные бразильские команды в течение четырех лет.

Как играл в ЦСКА

Время от первого матча, проведенного в составе армейцев, и дебютного гола для Жезуса составило больше года. Всего он забил два гола в 19 матчах, крепко осев на скамейке запасных уже в первом своем сезоне. Проблема заключалась в том, что, совершив переход бразильца из нальчикского «Спартака», в московском клубе быстро поняли, что этот игрок иного уровня, и он не сможет помочь команде в борьбе за высокие места.

Чем занимается сейчас

После того, как бразильский нападающий поиграл в Мексике, он уехал и вовсе в Таиланд, где стал чемпионом первого дивизиона в составе команды «Тай Хонда». Официальная статистика не указывает, сколько матчей провел футболист, однако известно, что забивать он не разучился – на его счету уже 13 голов за новый коллектив. В любом случае, третьего пришествия Жезуса в Нальчик мы вряд ли увидим.

Томаш Нецид

Поиграв в Голландии за «Зволле», куда ЦСКА продал нападающего, чех начал понимать, что необходимо заняться собственным менеджментом. По этой причине Нецид подписал договор о сотрудничестве с Мино Райолой. Теперь Томаш встал в один ряд с Балотелли, Ибрагимовичем и Кавани. Пока что Райола подобрал форварду команду, в которой он смог бы стать лидером. Выбор пал на «Бурсаспор», за который он играет второй сезон.

Как играл в ЦСКА

Молодой форвард попал в ЦСКА в тот момент, когда роль Вагнер Лава в команде стала постепенно ослабевать. Когда бразилец ушел из команды, то Нецид постоянно появлялся в основе армейцев и провел стабильные два сезона, забивая в чемпионатах России по семь-девять мячей за год. Но затем положение нападающего усложнилось: в ЦСКА пришел Думбия, потом вернулся Вагнер, а футболиста замучали травмы. Сначала он пропустил полгода, а затем и вовсе лечился весь сезон, что заставило москвичей отдать игрока в аренду, а потом и расторгнуть с ним контракт.

Чем занимается сейчас

Нецид играет за турецкий «Бурсаспор», который считается середняком в национальном первенстве. Однако это не помешало ему в прошлом сезоне наколотить десять мячей и сделать два ассиста. Летом форвард съездил на чемпионат Европы, где даже успел отличиться. После этого он заявил о том, что не против вернуться в ЦСКА, но армейцы намеки футболиста не поняли, и чех остался в «Бурсаспоре». В текущем сезоне форвард пока голов не забивал, но и сыграл пока всего несколько матчей.

Стивен Цубер

Прошлой весной Цубер и его одноклубник по «Хоффенхайму» Фабиан Шер столкнулись головами на тренировке. Если второй отделался лишь сотрясением мозга, то швейцарцу пришлось досрочно закончить сезон, поскольку он заработал перелом основания черепа и вывих плечевого сустава.

Как играл в ЦСКА

Швейцарец перебрался в Россию в 22 года и стал чемпионом страны, а также обладателем национального Кубка. Все бы ничего, но вот только игра Цубера не впечатляла – он не цементировал опорную зону и не обострял атаки (о чем свидетельствует его статистика – один гол и одна результативная передача). Слуцкий предоставил футболисту достаточного игрового времени, но после сезона-2013/14 было принято решение продать игрока в «Хоффенхайм».

Чем занимается сейчас

Цубер не считается звездой и лидером «Хоффенхайма». Тем не менее, швейцарец обрел стабильность – выходит примерно в половине матчей сезона на поле, иногда забивает голы и играет в крутой европейское лиге. В новом сезоне Стивен появляется еще реже, тем не менее, третий сезон подряд держится в обойме крепкой команды Бундеслиги и продавать его пока не собираются.

Витиньо

Витиньо поспособствовал своему переходу в ЦСКА, заплатив неустойку «Ботафого». Бразильцы не хотели связываться с армейцами, Зеедорф рассказывал форварду, почему не стоит уходить из команды, а мать футболиста была против переезда ее сына в Европу. Тем не менее, у Витиньо помимо перспектив был еще один фактор – рождение дочери. Игрок хотел, чтобы она росла в других условиях.

Как играл в ЦСКА

Трансфер бразильца стал одним из самых дорогих переходов в истории клуба – десять миллионов евро. Футболист мог оказаться в «Порту», но в итоге ошибся с выбором, поскольку в России его дела пошли вниз – всего один мяч в 15 встречах. Учитывая универсальность Витиньо, Слуцкий придумывал ему различные функции на поле, но толку от этого не было, и ЦСКА пришлось отдать футболиста в аренду.

Чем занимается сейчас

Витиньо провел отличные два года в аренде в «Интенасьонале», забив в 53 матчах 23 гола и обретя былую уверенность в завершении атак. Зимой ЦСКА вернет футболиста обратно, но пока неизвестно, что армейцы будут делать с ним – либо оставят его у себя, либо продадут, например, во «Фламенго», который готов предложить за нападающего шесть миллионов евро. Учитывая проблемы москвичей с нападением, новый тренер армейцев (если Слуцкий покинет команду) наверняка предоставит бразильцу еще один шанс.

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Рамон Жезус Рикардо Калоуда Любош Нецид Томаш Маазу Мусса Витинья Цубер Стивен
Комментарии (15)
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vick-north-west
1480577413
Статистика по Витиньо не совсем верна. На самом деле 19 мячей после 60 матчей чемпионата Бразилии. Наверно взяли цифры по ходу сезона и плюсанули предсезонный чемпионат Гаушу, в котором Витиньо в 8 матчах забил 4 раза. Его команда Интернасьонал стоит на вылет, остался еще один тур, но шансов почти нет - конкуренты играют с командами уже решившими свою судьбу. В команде также играет бывший спартаковец Алекс, 34 года, принявший вину на себя за неудачный сезон.
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vladimir-7
1480578685
Н.Щербаков, уж если начал писать о трансферах ЦСКА, то пиши объективно и о положительных трансферах, кроме того о каком новом тренере ты пишешь.
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Mityai90
1480579084
Новый тренер армейцев (с) Откуда у всех такая инфа то? Лично с Гинером кофе пили??
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vladimir-7
1480579128
Бомбардир подбирает весь мусор про команды РФПЛ, что создает ему плохую репутацию среди всех болельщиков России.
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bset
1480579709
Статья так криво построена... Начинаешь читать первую часть - там уже момент времени после ухода из ЦСКА. Вторая часть - момент перехода. А третья - что-то между второй и первой. Идиотизм. Плюс новый тренер - вообще убило))
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Lester84
1480581672
Насчет Нецида - я бы не сказал, что это был трансферный провал. Он конечно деревяшка и кучу голевых моментов запарывал. НО, местами он нормально играл - и побороться в атаке мог, и хорошую скидку головой в штрафной сделать, в 1/8 ЛЧ решающий матч с Севильей затащил, и даже когда разорвал себе кресты и выбыл на полгода - в том эпизоде доборолся до конца, что привело к голу. Кого уж действительно можно занести в актив неудачных трансферов - это Цауня. Он больше в лазарете пролежал, чем играл в команде, почему он до сих пор в обойме команды - для меня загадка. 58 игр за 6 лет, то есть выходит на поле в среднем 9-10 раз в году. Можно конечно аналогию с Марком Гонсалесом провести, но тот хоть окупил свой трансфер голом Севилье.
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nemolod
1480582940
Это с какой стороны посмотреть! Если со спортивной точки зрения,то за исключением Нецида,то здесь в основном верно! Но профессиональный футбол-это прежде всего бизнес,а трансферы являются основной статьей доходов и поэтому тут как раз сработано удачно! А Нецида,опять же продали,потому что могли очутиться в той же ситуации как с чилийцем !
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ЧуСа 21
1480583528
бред, Нецид свои бабки оправдал ,цубер был продан за большую сумму чем куплен а с витиньео ещё рано говорить,остальные промахи но если сравнит со спартаком и зенитом то это капля в море
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Kwentin
1480692186
про Нецида не согласен, добротный был игрок, забил много голов, его травмы сгубили, два раза порвал кресты за полтора год. Цубер конечно не гений мяча, но тоже за сколько купили за столько продали, так игрок ротации.
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Duken
1480741135
Нецид не в тему тут
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