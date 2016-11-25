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  • «Уфа» впервые выиграла дома и вышла на 6-е место. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ

«Уфа» впервые выиграла дома и вышла на 6-е место. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ

Уфа» – «Оренбург» – 1:0

Любопытные цифры перед матчем:

  • На счету «Уфы» всего 4 набранных очка дома. И ни одной победы. Так же плохо дома играет и «Урал», но он хотя бы побеждал;
  • Из 10 предыдущих матчей «Уфа» 7 отыграла всухую;
  • Лишь 1 из прошлых 10 игр «Уфы» была «верховой»;
  • «Оренбург» – одна из 6 команд РФПЛ, ни разу не побеждавших в гостях в сезоне.

Так вчера потренировался в Уфе «Оренбург»:

Анонс матча на ТВ:

Состав «Оренбурга». Делькин в основе, а в запас присел Ефремов.

За первые полтайма ничего интересного не произошло. Онлайн матча на сайте «Оренбурга» с нами солидарен.

На 39-й минуте уфимцы открыли счет: пенальти Ваньек не реализовал, но он же смог точно добить мяч в ворота.

Картина во втором тайме не меняется: снег, низкий темп и нет моментов.

Так до победы матч и довели уфимцы.

«Уфа» победила и временно расположилась на шестом месте в турнирной таблице под занавес первого круга.

Россия. Премьер-лига Россия Уфа Оренбург Ваньек Ондрей
Комментарии (5)
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turist82
1480087405
Ну надо же...два автобуса, антифутбольных клуба играют между собой. Думал что 0-0 и закончится матч...и храпом уснувшего комментатора
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Cant Stop
1480090163
Приятно когда команды не имеющие Промесов, хави Гарсий и тп выпригивают выше своего предела! Поздравляю Уфу !
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mihail1980
1480099210
тренер уфы скоро станет как бердыев
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pik54
1480146016
Гончаренко,так держать!
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Ral13
1480152612
Молодцы!!!Успехов в дальнейшем!!!
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