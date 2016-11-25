«Уфа» впервые выиграла дома и вышла на 6-е место. Стартовал последний тур первого круга РФПЛ

Уфа» – «Оренбург» – 1:0

Любопытные цифры перед матчем:

На счету «Уфы» всего 4 набранных очка дома. И ни одной победы. Так же плохо дома играет и «Урал», но он хотя бы побеждал;

набранных очка дома. И ни одной победы. Так же плохо дома играет и «Урал», но он хотя бы побеждал; Из 10 предыдущих матчей «Уфа» 7 отыграла всухую;

отыграла всухую; Лишь 1 из прошлых 10 игр «Уфы» была «верховой»;

из прошлых 10 игр «Уфы» была «верховой»; «Оренбург» – одна из 6 команд РФПЛ, ни разу не побеждавших в гостях в сезоне.

Так вчера потренировался в Уфе «Оренбург»:

Анонс матча на ТВ:

Состав «Оренбурга». Делькин в основе, а в запас присел Ефремов. За первые полтайма ничего интересного не произошло. Онлайн матча на сайте «Оренбурга» с нами солидарен.

На 39-й минуте уфимцы открыли счет: пенальти Ваньек не реализовал, но он же смог точно добить мяч в ворота.

Картина во втором тайме не меняется: снег, низкий темп и нет моментов.

Так до победы матч и довели уфимцы.

«Уфа» победила и временно расположилась на шестом месте в турнирной таблице под занавес первого круга.