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  • Почему этот год для ЦСКА самый ужасный? Объясняем на хоррор-гифках

Почему этот год для ЦСКА самый ужасный? Объясняем на хоррор-гифках

Поражение от «Зенита» в финале Кубка и продолжение кризиса

Через пару недель ЦСКА отыгрался в той же Казани. Выиграл чемпионат, а «Ростов», к тому же, оставил Санкт-Петербург без Лиги чемпионов. Приятно, но в последней битве Боаша и Слуцкого португалец размазал на тот момент тренера сборной России.

Вместе с провалом в Ростове это поражение доказывало, что ЦСКА безумно сложно в решающий момент. Итоговая победа в чемпионате и заход в ЛЧ сгладили положение. Но армейским фанатам было дико обидно – команда весной из серьезных соперников обыграла только аленичевский «Спартак» (а серьезный ли это соперник?)

Клуб и команда получили дежурные статьи в духе «Почему ЦСКА самый стабильный», но все известные проблемы продолжили питать коррозию. А главное – никто не подумал начать их решать. Глобальный перезапуск системы клуб отложил вновь.

Слуцкий потерял уверенность

Добрячок, мотающийся по КВН и театрам, за одно лето превратился в нервного и неспокойного мужика. Нет, мы-то знали поведение Слуцкого на скамейке и до матчей со Словакией и Уэльсом. Но главное в этой истории то, что тренер впервые в карьере серьезно провалился. Провинция по молодости – ладно. А тут уже вполне зрелым – и на все экраны страны.

Возможно, это не самая главная беда ЦСКА. Уход Мусы и Березуцкие – более серьезная штука. Но закостенелость и скука в игре армейцев – следствие одних и тех же подходов тренера, который рискует только в экстренных ситуациях и под напором критики (как перед матчем сборной в Тулузе).

«Пора играть!» – кричат болельщики. А главный тренер пока и не знает – как.

Ласина Траоре

Покойный олигарх Борис Березовский, по слухам, как-то сказал: «Дайте мне один телеканал, и я сделаю стул президентом России». Агент Дмитрий Селюк может впарить футбольным клубам ножку от стула.

Вариант с Траоре летом казался идеальным – еще одна мудрость в копилку армейской селекции. Аренда на год; куражился в РФПЛ пару лет назад; мощный, распугает своим видом всех дьяковых, а потом и вертонгенов.

На поле ЦСКА получил неуклюжего парня, забывшего футбол за годы тренировок в «Эвертоне» и «Монако». Проблема, в том числе, и в умении использовать такого игрока. Слуцкий пытался сделать из ивуарийца громилу, чья основная функция – сбрасывать мячи партнерам и нагнетать-нагнетать-нагнетать. Но нет. Траоре стабильно получает «6» на Whoscored.

Главный тренер уже попробовал Страндберга. А в игре с Тулой переключился на 18-летнего Чалова. Похоже, всем все ясно с этой летней затеей ЦСКА.

Новый стадион пустеет

7200 зрителей пришло на чемпиона России в матче с «Амкаром». Дул ветер, а снег мерзко прилипал к лицу. Все это хорошие оправдания, но нужно было думать раньше. Строить в 2016-м году стадион без подогрева и хорошей защиты от ветра – исключительно русский бзик (ну, или испанский – им климат позволяет).

Помпезное открытие с Полиной Гагариной приплюсовало эмоций только на игру с «Тереком». В остальных матчах ЦСКА либо огорчал полные трибуны (в Лиге чемпионов), либо приводил в уныние полупустую арену (ничьи с «Краснодаром» и «Амкаром», натужная победа над «Уфой»). Антураж не сильно ярче игр в Химках.

Дело Еременко

ЦСКА еще может обжаловать жесткое решение УЕФА. Только всем понятно, что Еременко придется провести кучу времени без футбола. А армейскому клубу – что-то решать с пышным контрактом (зарплата финна – 2,5 млн евро в год). Скорее всего, стоит ожидать разрыва контракта и потери лидера, который во многом обеспечил армейцам нынешнее четвертое место.

Слуцкому вновь не везет. Вспомните того же Эльма – внезапные проблемы с желудком. Или Вагнера – внезапный контракт из Китая. Или Хонду – вполне планируемый пофигизм перед истекающим контрактом.

Со всеми древними проблемами в обороне ЦСКА периодически получает и такие сюрпризы. Только пересмотр всего клубного движения способен спасти Слуцкого от надвигающегося хоррора. Иначе – никакой крови и милых девочек без глаз в этом фильме. Только скучный сюжет середняка, чья задача – возиться в унылом болоте.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Траоре Ласина Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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DemSerg
1479623918
Гинер довел команду до ручки. Как можно игать, если игроков нет?
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pik54
1479624217
Наверное зазнались.
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neofizer
1479624654
по весне ужаснутся другие..
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ufos73
1479626345
Еще гифку с зобими надо было, типа одни старперы, и черная дыра, это Конефей в лч конечно )))
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Chernyi Lis
1479626827
Смешно.
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BoltCX
1479628998
Ничего страшного. За черной полосой всегда белая. Я верю, что в следующем сезоне будет реальная борьба за чемпионство и возрождение супер-интриги. Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Ростов, Краснодар и Рубин - вот все претенденты на чемпионство в следующем сезоне. Было бы супер.
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vladimir-7
1479630861
Д.Проскурин не может без соли на рану, только и обсасывает недостатки у команд, чтобы напомнить о себе. Можно подумать, что Е.Гинер и Л.Слуцкий не знают проблемы в команде, подождем до весны и по итогам посмотрим кто на каком месте будет.
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TUMS
1479632574
Будем ждать лучшего.
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Beshanai_svin
1479637638
Нет денег, нет скамейки, нет игры. Прописные истины. Просто чёрная полоса наступила. Закончится стадионная эпопея, всё нормализуется. Итак сколько ни на чём чемпионства они вытягивали. Совсем недавно ещё, до Евро, те же критики писали совсем другое. Что Слуцкий великий тренер, Игнашевич, Березуцкие, Акинфеев - безальтернативная стабильность нашей сборной. Как-то быстро про это все забыли. Короткая память у наших журналистов, причём не только в футболе.
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