Почему этот год для ЦСКА самый ужасный? Объясняем на хоррор-гифках

Поражение от «Зенита» в финале Кубка и продолжение кризиса

Через пару недель ЦСКА отыгрался в той же Казани. Выиграл чемпионат, а «Ростов», к тому же, оставил Санкт-Петербург без Лиги чемпионов. Приятно, но в последней битве Боаша и Слуцкого португалец размазал на тот момент тренера сборной России.

Вместе с провалом в Ростове это поражение доказывало, что ЦСКА безумно сложно в решающий момент. Итоговая победа в чемпионате и заход в ЛЧ сгладили положение. Но армейским фанатам было дико обидно – команда весной из серьезных соперников обыграла только аленичевский «Спартак» (а серьезный ли это соперник?)

Клуб и команда получили дежурные статьи в духе «Почему ЦСКА самый стабильный», но все известные проблемы продолжили питать коррозию. А главное – никто не подумал начать их решать. Глобальный перезапуск системы клуб отложил вновь.

Слуцкий потерял уверенность

Добрячок, мотающийся по КВН и театрам, за одно лето превратился в нервного и неспокойного мужика. Нет, мы-то знали поведение Слуцкого на скамейке и до матчей со Словакией и Уэльсом. Но главное в этой истории то, что тренер впервые в карьере серьезно провалился. Провинция по молодости – ладно. А тут уже вполне зрелым – и на все экраны страны.

Возможно, это не самая главная беда ЦСКА. Уход Мусы и Березуцкие – более серьезная штука. Но закостенелость и скука в игре армейцев – следствие одних и тех же подходов тренера, который рискует только в экстренных ситуациях и под напором критики (как перед матчем сборной в Тулузе).

«Пора играть!» – кричат болельщики. А главный тренер пока и не знает – как.

Ласина Траоре

Покойный олигарх Борис Березовский, по слухам, как-то сказал: «Дайте мне один телеканал, и я сделаю стул президентом России». Агент Дмитрий Селюк может впарить футбольным клубам ножку от стула.

Вариант с Траоре летом казался идеальным – еще одна мудрость в копилку армейской селекции. Аренда на год; куражился в РФПЛ пару лет назад; мощный, распугает своим видом всех дьяковых, а потом и вертонгенов.

На поле ЦСКА получил неуклюжего парня, забывшего футбол за годы тренировок в «Эвертоне» и «Монако». Проблема, в том числе, и в умении использовать такого игрока. Слуцкий пытался сделать из ивуарийца громилу, чья основная функция – сбрасывать мячи партнерам и нагнетать-нагнетать-нагнетать. Но нет. Траоре стабильно получает «6» на Whoscored.

Главный тренер уже попробовал Страндберга. А в игре с Тулой переключился на 18-летнего Чалова. Похоже, всем все ясно с этой летней затеей ЦСКА.

Новый стадион пустеет

7200 зрителей пришло на чемпиона России в матче с «Амкаром». Дул ветер, а снег мерзко прилипал к лицу. Все это хорошие оправдания, но нужно было думать раньше. Строить в 2016-м году стадион без подогрева и хорошей защиты от ветра – исключительно русский бзик (ну, или испанский – им климат позволяет).

Помпезное открытие с Полиной Гагариной приплюсовало эмоций только на игру с «Тереком». В остальных матчах ЦСКА либо огорчал полные трибуны (в Лиге чемпионов), либо приводил в уныние полупустую арену (ничьи с «Краснодаром» и «Амкаром», натужная победа над «Уфой»). Антураж не сильно ярче игр в Химках.

Дело Еременко

ЦСКА еще может обжаловать жесткое решение УЕФА. Только всем понятно, что Еременко придется провести кучу времени без футбола. А армейскому клубу – что-то решать с пышным контрактом (зарплата финна – 2,5 млн евро в год). Скорее всего, стоит ожидать разрыва контракта и потери лидера, который во многом обеспечил армейцам нынешнее четвертое место.

Слуцкому вновь не везет. Вспомните того же Эльма – внезапные проблемы с желудком. Или Вагнера – внезапный контракт из Китая. Или Хонду – вполне планируемый пофигизм перед истекающим контрактом.

Со всеми древними проблемами в обороне ЦСКА периодически получает и такие сюрпризы. Только пересмотр всего клубного движения способен спасти Слуцкого от надвигающегося хоррора. Иначе – никакой крови и милых девочек без глаз в этом фильме. Только скучный сюжет середняка, чья задача – возиться в унылом болоте.

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