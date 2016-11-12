Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Белотти, Катальди и другие новые звезды сборной Италии

Давиде Дзаппакоста

Клуб: «Торино»

Позиция: защитник

Возраст: 24 года

«Мне нужно думать об улучшении игры, которую я показываю», – говорил трудяга Дзаппакоста пару лет назад. Тогда он мирно играл в составе «Аталанты», надеясь однажды пробиться повыше. Наколотив за сезон три гола, Дзаппакоста показал себя универсальным игроком, способным подключаться к атакам. Но вместо «Интера», который им интересовался, Давиде отправился в «Торино». В туринском клубе 24-летний защитник выступает уже второй сезон. В прошлом году он не всегда имел твердое место в основе, а сейчас постоянно появляется с первых минут и сделал уже две голевых передачи. Нынешний наставник «Торино» Синиша Михайлович любит игроков с такими характеристиками. Отметили прогресс Дзаппакосты и в сборной Италии, куда его пригласили на ближайшие матчи. При Антонио Конте проявить себя толком не удалось. Вентура обещает дать еще один шанс.

Данило Катальди

Клуб: «Лацио»

Позиция: полузащитник

Возраст: 22 года

Полтора года назад этого парня наградили красной карточкой за опрометчивый удар по ногам Карлосу Тевесу. С тех пор Катальди повзрослел и заиграл на уровне, который привел к вызову в сборную Италии. Начинал Данило в скромном «Кротоне», но уже третий сезон играет в основном составе «Лацио». Недавно полузащитник продлил контракт с римским клубом до 2020 года, что поубавило интерес к Катальди со стороны других итальянских команд. «Интер» и «Милан» еще недавно надеялись поспорить за талантливого итальянца. Если Катальди пробьется в основу сборной, то цена на него существенно возрастет.

Роберто Гальярдини

Клуб: «Аталанта»

Позиция: полузащитник

Возраст: 22 года

Андреа Бардзальи выбыл из строя на месяц. Мышечные проблемы возникли у Клаудио Маркизио. Главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре ничего не оставалось, кроме как вызвать в национальную команду других игроков. Если Бардзальи заменил опытный Астори, то вместо Маркизио в команде оказались Гальярдини и Иццо. Гальярдини попадал в расширенный список кандидатов еще на поездку на ЧМ-2014, когда команду тренировал Чезаре Пранделли. Но с тех пор закрепиться в составе сборной не смог. Предыдущий сезон Гальярдини отыграл в «Винченце», а теперь наконец-то закрепился в основе «Аталанты».

Андреа Белотти

Клуб: «Торино»

Позиция: нападающий

Возраст: 22 года

Белотти – самый феерический нападающий нынешнего состава сборной Италии. Пробиться в эту команду ему удалось только за счет собственного прогресса и статистики. Никаких связей и авансов. В десяти матчах нынешнего сезона на счету Андреа восемь голов и четыре голевых паса. Вдохновившись статистикой своего форварда, в «Торино» уже предложили Белотти новый контракт до 2021 года с отступными в 60 миллионов евро. Он имеет прозвище «петух», а своих родителей давно избавил от работы, помогая им деньгами со своего контракта. До звездного статуса не хватает только игры за топ-клуб и множества голов за сборную. Ощущение, что Белотти на достигнутом не остановится, есть у всех людей, которые в него верят.

Маттео Политано

Клуб: «Сассуоло»

Позиция: нападающий

Возраст: 23 года

Политано по-настоящему заметили еще в «Пескаре». Эта команда традиционно много забивает. Там научили отмечаться голами и Маттео, который начинал карьеру в полузащите. Сейчас его можно смело называть умелым крайним нападающим, способным, например, сыграть в сборной Италии вместо Кандревы. И клуб у Политано теперь посолиднее. В «Сассуоло» подсуетились еще прошлым летом, взяв талантливого футболиста к себе. За сезон он окончательно привык к реалиям Серии А, а теперь радует болельщиков классным футболом. Два гола и два результативных паса на счету Маттео в итальянском чемпионате. Отметился он и в Лиге Европы, где оказался на шестом месте в десятке лучших игроков турнира на текущий момент по версии УЕФА.

Первый после Яшина. Почему Буффон должен получить «Золотой мяч»

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия. Серия А Италия Италия Катальди Данило Гальярдини Роберто Дзаппакоста Давиде Белотти Андреа Политано Маттео
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
omnikolaev
1478969476
у Торино молодые игроки очень хороши, прежде всего Базелли, Белотти, Бенасси. Вообще Серия А очень интересный чемпионат, советую посмотреть и сделать свой вывод, а не слушать некоторых, утверждающих, что он скучный и там мало забивают, это совсем не так!
Ответить
alexis02lion
1479027879
До звёзд далеко, хотя Белотти уже готов ей стать. Остальные пусть работают и отрабатывают те шансы которые им дадут. В принципе Дзаппакоста может дорасти до основы, как и Политано, остальные будут на вторых ролях и вызываться в случае травм как сейчас.
Ответить
RUPRICHT
1490287091
ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИГРОКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ДЛЯ СБОРНОЙ ОТЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС!!!!НАДО ВЫСТОВЛЯТЬ И ДАВАТЬ ИГРАТЬ!!!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+