Белотти, Катальди и другие новые звезды сборной Италии

Давиде Дзаппакоста

Клуб: «Торино»

Позиция: защитник

Возраст: 24 года

«Мне нужно думать об улучшении игры, которую я показываю», – говорил трудяга Дзаппакоста пару лет назад. Тогда он мирно играл в составе «Аталанты», надеясь однажды пробиться повыше. Наколотив за сезон три гола, Дзаппакоста показал себя универсальным игроком, способным подключаться к атакам. Но вместо «Интера», который им интересовался, Давиде отправился в «Торино». В туринском клубе 24-летний защитник выступает уже второй сезон. В прошлом году он не всегда имел твердое место в основе, а сейчас постоянно появляется с первых минут и сделал уже две голевых передачи. Нынешний наставник «Торино» Синиша Михайлович любит игроков с такими характеристиками. Отметили прогресс Дзаппакосты и в сборной Италии, куда его пригласили на ближайшие матчи. При Антонио Конте проявить себя толком не удалось. Вентура обещает дать еще один шанс.

Данило Катальди

Клуб: «Лацио»

Позиция: полузащитник

Возраст: 22 года

Полтора года назад этого парня наградили красной карточкой за опрометчивый удар по ногам Карлосу Тевесу. С тех пор Катальди повзрослел и заиграл на уровне, который привел к вызову в сборную Италии. Начинал Данило в скромном «Кротоне», но уже третий сезон играет в основном составе «Лацио». Недавно полузащитник продлил контракт с римским клубом до 2020 года, что поубавило интерес к Катальди со стороны других итальянских команд. «Интер» и «Милан» еще недавно надеялись поспорить за талантливого итальянца. Если Катальди пробьется в основу сборной, то цена на него существенно возрастет.

Роберто Гальярдини

Клуб: «Аталанта»

Позиция: полузащитник

Возраст: 22 года

Андреа Бардзальи выбыл из строя на месяц. Мышечные проблемы возникли у Клаудио Маркизио. Главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре ничего не оставалось, кроме как вызвать в национальную команду других игроков. Если Бардзальи заменил опытный Астори, то вместо Маркизио в команде оказались Гальярдини и Иццо. Гальярдини попадал в расширенный список кандидатов еще на поездку на ЧМ-2014, когда команду тренировал Чезаре Пранделли. Но с тех пор закрепиться в составе сборной не смог. Предыдущий сезон Гальярдини отыграл в «Винченце», а теперь наконец-то закрепился в основе «Аталанты».

Андреа Белотти

Клуб: «Торино»

Позиция: нападающий

Возраст: 22 года

Белотти – самый феерический нападающий нынешнего состава сборной Италии. Пробиться в эту команду ему удалось только за счет собственного прогресса и статистики. Никаких связей и авансов. В десяти матчах нынешнего сезона на счету Андреа восемь голов и четыре голевых паса. Вдохновившись статистикой своего форварда, в «Торино» уже предложили Белотти новый контракт до 2021 года с отступными в 60 миллионов евро. Он имеет прозвище «петух», а своих родителей давно избавил от работы, помогая им деньгами со своего контракта. До звездного статуса не хватает только игры за топ-клуб и множества голов за сборную. Ощущение, что Белотти на достигнутом не остановится, есть у всех людей, которые в него верят.

Маттео Политано

Клуб: «Сассуоло»

Позиция: нападающий

Возраст: 23 года

Политано по-настоящему заметили еще в «Пескаре». Эта команда традиционно много забивает. Там научили отмечаться голами и Маттео, который начинал карьеру в полузащите. Сейчас его можно смело называть умелым крайним нападающим, способным, например, сыграть в сборной Италии вместо Кандревы. И клуб у Политано теперь посолиднее. В «Сассуоло» подсуетились еще прошлым летом, взяв талантливого футболиста к себе. За сезон он окончательно привык к реалиям Серии А, а теперь радует болельщиков классным футболом. Два гола и два результативных паса на счету Маттео в итальянском чемпионате. Отметился он и в Лиге Европы, где оказался на шестом месте в десятке лучших игроков турнира на текущий момент по версии УЕФА.

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