Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Игуаин, Быстров, Тевес и другие самые предательские голы

Игуаин, Быстров, Тевес и другие самые предательские голы

2006 год. Владимир Быстров, «Спартак» – «Зенит», 1:0

История взаимоотношений между Владимиром Быстровым и его родным клубом «Зенитом» выглядит особенно. Можно представить, как Быстрова ненавидели в Петербурге, когда он перешел в московский «Спартак». Да еще и постоянно терроризировал оборону зенитовцев, надев красно-белую футболку. Самым памятным в этом смысле стал матч 2006 года, когда Быстров на последней минуте забил в ворота «Зенита» победный мяч. Три года спустя полузащитник переехал обратно в Санкт-Петербург, что ему, кстати, простили не сразу.

2009 год. Эммануэль Адебайор, «Манчестер Сити» – «Арсенал», 4:2

Летом 2009 года Эммануэль Адебайор сменил Лондон на Манчестер, став частью строящегося суперпроекта шейха Мансура. Зажигать тоголезец начал уже в первом матче против своей бывшей команды: прошелся бутсой по лицу Робина ван Перси, а, забив гол, отправился праздновать его к трибуне болельщиков «Арсенала». Видимо, по привычке. Потом Адебайор будет забивать в ворота «канониров» еще и за «Тоттенхэм», но именно эта история с празднованием у чужой трибуны запомнилась больше всего.

2010 год. Карлос Тевес, «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», 2:1

И снова никуда без «Манчестер Сити». На «Этихад Стэдиум» собирали перебежчиков, и, помимо Адебайора, приютили еще и Тевеса, который пообещал праздновать голы в ворота «Юнайтед». Обещание сдержал: аргентинец забил дважды в ворота ван дер Сара в полуфинальном матче Кубка Лиги, который закончился победой «горожан» – 2:1. Правда, в ответной игре команда Фергюсона нанесла ответный удар: победила со счетом 3:1 и вышла-таки в финал. Впрочем, Тевес забил и на «Олд Траффорд», чем наверняка остался доволен.

2012 год. Робин ван Перси, «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал», 2:1

«Арсенал» привык получать от своих бывших игроков. В 2012 году знаменитый переезд в Манчестер осуществил капитан «канониров» Робин ван Перси. И уже на третьей минуте очной встречи против команды Венгера голландец отметился голом. Тогда он его праздновать не стал, но спустя год, когда «Юнайтед» обыграет «Арсенал» уже под руководством Мойеса, ван Перси, разозлившись на буканье бывших фанатов в его адрес, будет вовсю радоваться своему точному удару. К слову, недавно Робин забил еще в ворота и «Манчестер Юнайтед» – правда, на «Олд Траффорд», в отличие от «Эмирейтс», ему аплодировали.

2016 год. Гонсало Игуиан, «Ювентус» – «Наполи», 2:1

«Премьер-министру Маттео Ренци приходится использовать металлодетектор и ходить в окружении 1000 человек. В таком же положении и Игуаин. Вообще, им бы следовало появиться вместе, чтобы мы могли оптимизировать работу полиции», – сказал мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис. Перейдя в «Ювентус», который заплатил за него 90 миллионов, аргентинец стал героем самого громкого трансфера в Серии A за долгие годы. В Неаполе ему теперь действительно лучше не появляться, особенно после вчерашнего победного гола в ворота Рейны.

Автоголы Березуцкого и Зоа, шоу Джанаева и еще 5 ужасных ляпов в дерби «Спартака» и ЦСКА

Италия. Серия А Англия Быстров Владимир Игуаин Гонсало ван Перси Робин Адебайор Эммануэль Тевес Карлос
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Miguel Rodriguez
1477835333
А гол Мораты Реалу в ЛЧ?:)
Ответить
alexis02lion
1477924088
Адебайор это вообще отдельная история. правда сейчас он уже почти никому не нужен. Быстров уже давно отдыхает в Краснодаре и чаще играет в кубках, но фанаты что сине-бело-голубых, что красно-белых его всегда будут помнить. Круче только Денис Бояринцев. А про Игуаина вообще не удивило. И фаны МЮ самые адекватные, человек столько отдал клубу и даже в играх с бывшей командой его надо уважать.
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+