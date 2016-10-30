Игуаин, Быстров, Тевес и другие самые предательские голы

2006 год. Владимир Быстров, «Спартак» – «Зенит», 1:0

История взаимоотношений между Владимиром Быстровым и его родным клубом «Зенитом» выглядит особенно. Можно представить, как Быстрова ненавидели в Петербурге, когда он перешел в московский «Спартак». Да еще и постоянно терроризировал оборону зенитовцев, надев красно-белую футболку. Самым памятным в этом смысле стал матч 2006 года, когда Быстров на последней минуте забил в ворота «Зенита» победный мяч. Три года спустя полузащитник переехал обратно в Санкт-Петербург, что ему, кстати, простили не сразу.

2009 год. Эммануэль Адебайор, «Манчестер Сити» – «Арсенал», 4:2

Летом 2009 года Эммануэль Адебайор сменил Лондон на Манчестер, став частью строящегося суперпроекта шейха Мансура. Зажигать тоголезец начал уже в первом матче против своей бывшей команды: прошелся бутсой по лицу Робина ван Перси, а, забив гол, отправился праздновать его к трибуне болельщиков «Арсенала». Видимо, по привычке. Потом Адебайор будет забивать в ворота «канониров» еще и за «Тоттенхэм», но именно эта история с празднованием у чужой трибуны запомнилась больше всего.

2010 год. Карлос Тевес, «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», 2:1

И снова никуда без «Манчестер Сити». На «Этихад Стэдиум» собирали перебежчиков, и, помимо Адебайора, приютили еще и Тевеса, который пообещал праздновать голы в ворота «Юнайтед». Обещание сдержал: аргентинец забил дважды в ворота ван дер Сара в полуфинальном матче Кубка Лиги, который закончился победой «горожан» – 2:1. Правда, в ответной игре команда Фергюсона нанесла ответный удар: победила со счетом 3:1 и вышла-таки в финал. Впрочем, Тевес забил и на «Олд Траффорд», чем наверняка остался доволен.

2012 год. Робин ван Перси, «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал», 2:1

«Арсенал» привык получать от своих бывших игроков. В 2012 году знаменитый переезд в Манчестер осуществил капитан «канониров» Робин ван Перси. И уже на третьей минуте очной встречи против команды Венгера голландец отметился голом. Тогда он его праздновать не стал, но спустя год, когда «Юнайтед» обыграет «Арсенал» уже под руководством Мойеса, ван Перси, разозлившись на буканье бывших фанатов в его адрес, будет вовсю радоваться своему точному удару. К слову, недавно Робин забил еще в ворота и «Манчестер Юнайтед» – правда, на «Олд Траффорд», в отличие от «Эмирейтс», ему аплодировали.

2016 год. Гонсало Игуиан, «Ювентус» – «Наполи», 2:1

«Премьер-министру Маттео Ренци приходится использовать металлодетектор и ходить в окружении 1000 человек. В таком же положении и Игуаин. Вообще, им бы следовало появиться вместе, чтобы мы могли оптимизировать работу полиции», – сказал мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис. Перейдя в «Ювентус», который заплатил за него 90 миллионов, аргентинец стал героем самого громкого трансфера в Серии A за долгие годы. В Неаполе ему теперь действительно лучше не появляться, особенно после вчерашнего победного гола в ворота Рейны.

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