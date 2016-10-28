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Мимо кассы. Кто заслужил «Золотой мяч», но точно его не получит

Серхио Бускетс («Барселона»)

В списке мог быть вместо: Тони Крооса, Андреса Иньесты

Черновая работа потому и называется «черновой», что о ней редко говорят. Серхио Бускетс – мастер черновой работы. Очевидно, что полузащитник, который за свою карьеру в одном из самых атакующих клубов мира забил всего 13 мячей, не будет любимчиком фанатов и журналистов.

Бускетс никогда не попадал в символическую сборную сезона от FIFA и уже два года пролетает мимо списка номинантов на «Золотой мяч». При этом игра «Барселоны» весь прошлый сезон напрямую зависела от состояния Бускетса. Хави команду покинул, а Иньеста не молодеет, и именно Серхио теперь все чаще смещается вперед и выполняет функции распасовщика. При этом он не перестает быть одним из лучших в мире опорником, из года в год не пуская на эту позицию Хавьера Маскерано.

В трансферное окно «ПСЖ» хотел купить его за 100 млн евро, но «Барселона» запросила 175. В каталонской команде как раз отлично понимают ценность своего воспитанника, ведь он не просто важный игрок, но и лидер, стабильно входящий в четверку «капитанов» клуба. При этом сам Бускетс сказал, что покинет свою команду, только если его позовет к себе Гвардиола. Именно Пеп в 2008 году ввел Бускетса в основную команду, после чего опорник выиграть конкуренцию у Яя Туре и надолго закрепился в основе. Возможно, пора потеснить Туре и в Англии.

Без Бускетса «Барса» могла и не выиграть все испанские трофеи прошлого сезона. Тем не менее, в списке номинантов на «Золотой мяч» его нет. Что, скорее, дискредитирует приз, а не унижает достоинство испанца.

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Марсело

В списке мог быть вместо: Рияда Мареза, Гарета Бейла, Неймара

Прошли те времена, когда на «Золотой мяч» мог всерьез претендовать Роберто Карлос. Хотя заменивший его в «Реале» Марсело уже близок к статусу легендарного защитника. Если не для всей бразильской нации, то для мадридских болельщиков он точно сделал не меньше, чем его «учитель».

Марсело не просто полностью контролирует левый фланг «Реала», страхуя Роналду, когда тот смещается в центр. В лучших традициях бразильской обороны он идет вперед, финтит и обостряет. По оборонительным качествам он, возможно, и проигрывает Карвахалю (коллеге с другого фланга), но в целом пользы команде приносит больше. Атаки «сливочных» все чаще теперь начинаются с точных передач через все поле, которые делает левый защитник.

В прошлом сезоне именно Марсело внес существенный вклад в победу «Реала» в Лиге Чемпионов, был центральной фигурой и полуфинала с «Сити», и финала с «Атлетико». Марсело стал ключевым футболистом для Зидана и теперь носит капитанскую повязку в отсутствие Рамоса.

Ренату Саншеш

В списке мог быть вместо: Коке, Пауло Дибалы

С огромной вероятностью ЗМ получит Роналду. В первую очередь – за победу на Евро, которая так сильно контрастирует с очередным провалом Месси и его сборной. Но кроме Криштиану во Франции были и другие герои. Наверное, самое амбициозное открытие французского турнира – португалец Ренату Саншеш.

Саншеш уже получил приз Golden Boy-2016, и, понятное дело, что «Золотой мяч» у него потенциально только впереди. Его присутствие в этом списке – больше для того, чтобы поднять вопрос: «Кто на самом деле принес победу португальской сборной?». Если Криштиану не был главным и единственным героем ни в Лиге Чемпионов, ни на Чемпионате Европы, то почему ни у кого не возникает сомнений, что ЗМ достанется именно ему? И как тогда вообще можно уйти от той парадигмы, в которой лучшим футболистом может быть только один из двух.

Саншешу всего 19, он еще может не раскрыться, сломаться, попасть под дурное влияние «Баварии», у которой давно нет достойных конкурентов в Бундеслиге, или уехать в Китай на заработки. Но своим появлением в медийном пространстве большого футбола он заставил нас всех задуматься о том, что поднадоевшая эпоха «Месси против Роналду» уйдет раньше, чем предполагалось. Журналистам France Football стоило бы эти метаморфозы отметить.

Клаудио Браво

В списке мог быть вместо: Уго Льориса, Руя Патрисиу

Часто говорят, что переход Браво в МС – большая ошибка. Чилиец слишком ненадежен и играет не лучше Джо Харта, которого он сменил в Манчестере. Но вообще в последние годы Клаудио Браво прекрасен: триумф с «Барселоной», удачное выступление на бразильском Чемпионате Мира и две подряд победы на Копа Америка. Понятно, что пока в футбол играет Мануэль Нойер, претендовать на статус лучшего голкипера мира бессмысленно. Но Браво старается, как может.

Юбилейный Кубок Америки этим летом прошел практически незаметно. Все внимание футбольные фанаты направили на Евро, а невероятных скандалов или сенсаций (кроме проигрыша Аргентины) в США не было. Тем не менее «Сентенарио» стал важным событием для американского футбольного мира. То, что сборная Чили смогла закрепить успех прошлого года – один из важнейших итогов.

Чилийский капитан Браво смог доказать, что его сборная способна оставаться одной из сильнейших в мире на протяжении уже трех лет. Вне зависимости от тренера или континента.

Представители Нового Света вообще практически не попали в список «Золотого мяча». А ведь Браво сейчас олицетворяет лучшее, что есть в южноамериканском футболе. На уровне сборных уж точно.

«Золотой мяч». Рейтинг читателей «Бомбардира»

Испания. Примера Испания Барселона Реал Манчестер Сити Бавария Марсело Бускетс Серхио Браво Клаудио Саншеш Ренату
Комментарии (10)
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dzhanavar
1477640975
Если ЗМ мяч получит Буффон,я думаю это будет справедливо...
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panmon
1477641617
Браво мимо, хороший вратарь, но почему не Навас! Вот кто реально тащил РЕАЛ в ЛЧ Санчеш? Голден бой, не больше. Что он такого сделал выдающегося кроме как был продав в Баварию? Бускетс, ок. Имеет право быть там Марсело! Отлично, правда должен был войти в 30-ку, но уж не вместо Неймара(отличный год когда он показал что действительно способен быть лидером), Бейла (тоже что Неймар, только еще сборную тащил) или Мареза (который был основой восхитительной победы Лестера!)
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Des79
1477644507
Да, именно Бускетс из этого списка претендент №1
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McDuff
1477646278
где Кержаков?)
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калач
1477658091
Роналда точно ЗМ не получит
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vasiok74
1477850011
как раз Роналду и получит.жаль конечно.
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Raxor
1477997211
да ну, бред какой то, ну вот рассмотрим вариант с санчешом (хорошую показывал игру), но вместо кого его поставить? коке??? бред полный, Дибалы, опять таки бред. С Марсело и так все ясно, он, конечно, клевый защитник, я бы сказал в тройке лучщих лз. Но ставить его вместо Мареза, Бейла или Неймара было бы как минимум глупо. А вот насчет Бускетса можно задуматься, Кроос на мой взгляд получше будет, на нем и держится сегодняшняя игра реала. А вот вместо Иньесты можно было, но тут уже спорно. А вот Браво можно было бы вместо Патрисио или Льориса, но тут Руй взял победой на евро, а вот Уго с серебром мог бы уступить место чемпиону кубка америки
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