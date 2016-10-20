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Закончить шестой гейм. Почему Тине Канделаки пора покинуть «Матч ТВ»

Причина первая: презентация «Матча»

Презентация нового федерального общедоступного спортивного телеканала состоялась 29 октября прошлого года и сразу дала недоброжелателям «Матча» очередной повод его пожурить. Во время выступления генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко на заднем плане демонстрировались города, где будут вещать региональные версии канала. Краснодар тогда оказался в Казахстане на берегу Каспийского моря. Сотрудники «Матча», оказывается, приняли Париж за курортный городок, находящийся в самом сердце Доломитовых Альп, а Мюнхен – за один из крупнейших городов Польши. Отличилась на том торжественном мероприятии и сама Канделаки, неправильно произнеся фамилию Нобеля Арустамяна.

Причина вторая: рекламная кампания, предшествовавшая запуску телеканала

Навязчивое «Все на Матч!» звучало в каждом рекламном ролике телеканала по несколько раз. Режущий глаз хештэг с этой же фразой также стал одной из «креативных» идей создателей «Матч ТВ». Любопытно, что о контенте на новом телеканале говорилось не так много. В умы потребителя ввинчивали идею о том, что он, как и все, просто не имеет права не быть на «Матче». В итоге канал еще до своего запуска успел многим надоесть своей навязчивостью. По рейтингу программ «Матч» на начальном этапе уступал даже каналу «Домашний». Задумка Тины Канделаки и ее команды провалилась.

Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть

Причина третья: кадровая

Новому телеканалу был задан и странный имидж. Яркий, элитный, лучший во всех отношениях. Этот самый имидж опьянил руководителей «Матча», и они принялись разбрасываться деньгами. Пиджаки от кутюр для проведения конкретного эфира (один из сотрудников телеканала в интервью называл сумму 200000 рублей) и бесконечные командировки в самые дальние уголки планеты.

Итогом столь откровенного транжирства стал недостаток у канала денежных средств всего через три месяца после запуска. Руководители «Матча» решили отправить восвояси с десяток комментаторов. «Матч» лишил себя возможности предоставлять потребителю более качественный контент. Лишь запустившись, СМИ кадровыми репрессиями расписалось в собственных ошибках. Причем, как уже было упомянуто, в ущерб свей аудитории. Такие решения показывают некомпетентность руководства.

Причина четвертая: скандал с Василием Уткиным

Еще летом прошлого года, за несколько месяцев до запуска «Матч ТВ», произошла история, не уменьшающая скепсиса по отношению к телеканалу. Речь о скандале между Тиной Канделаки и Василием Уткиным. Главный редактор спортивных каналов НТВ-ПЛЮС резко отреагировал на то, что Канделаки назвала команду его комментаторов «нулем» и отказался работать под ее началом. Затем журналисты обменялись еще несколькими колкостями в соцсетях, а потом неожиданно помирились.

Уткин некоторое время комментировал футбол на «Матче» и даже призывал всех на этот самый «Матч» отправиться. Но, после нашумевшей истории с безмятежным сном Василия на игре «Байера» и «Барселоны», ему пришлось покинуть телеканал. Уходил Вася уже без особого скандала, однако осадок от их баталий с Тиной по-прежнему остался.

Причина пятая: неоднозначные решения самой Тины

Тина Гивиевна ошибалась далеко не только в произношении фамилии Арустамяна. От нее пострадала и Ольга Смородская, которую генеральный продюсер «Матча» назвала Самбурской, и многие футбольные клубы, хэштеги которых она путала в Инстаграме. Все бы ничего, однако Канделаки весьма рьяно пытается доказать, что спорт занимает чуть ли не основное место в ее жизни, чем только еще больше раздражает своих недоброжелателей.

«Тина Канделаки смотрит футбол и не понимает, когда закончится шестой гейм», – написал в прошлом году в своем твиттере Иван Ургант. Попала Канделаки в КВН: резиденты клуба веселых и находчивых весьма тонко намекнули на то, что Тине занимает не свое место. Тина Гивиевна успешно пропагандирует здоровый образ жизни, но не всегда способна правильно написать название родной страны и отличить счет 7:0 от 0:7. Жизнь канала постепенно налаживается, но «Матч» должны развивать люди, которые немного ближе к спорту. Тине Канделаки пора подтвердить все слухи и уйти с канала, который способен стать крутым и без нее.

Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

Россия. Премьер-лига Россия Канделаки Тина
Комментарии (27)
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krg-kz
1476957975
Полностью солидарен с Автором!
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Nail-football
1476958114
На Матч ТВ все не так, и все не то. Но рыба гниет с головы!!! Комментаторов распустили, трансляции ни к селу ни к городу, да еще и Примеру не показывают. Отстой - одним словом.
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Сергей Свояк
1476960511
Складывается впечатление, что автор ей просто завидует... )) Посмотрел бы я на решения, данного "писаки", будь он руководителем этого канала. Пусть работает человек, оставьте её в покое!
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ufos73
1476963198
Вот просто интересно, кто эту гламурную, визгливую ТП поставил на этот пост? Как понятно... Но вот кому? )))
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Ник17
1476964436
Согласен. Все по делу!
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Sanloko
1476964558
да, поначалу МатчТв раздражал, а потом стал интересным каналом. "Все на матч!", "Культ тура" - очень интересно смотреть, а трансляций футбола, в том числе европейского стало больше. Есть, конечно, недостатки - слишком много ярко-красного цвета, М. Командная, выгнали Стогниенко и пр....но, в целом, мне нравится.
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panmon
1476965720
Как будто только на этом телеканале нецелесообразное использование бюджета... Все рулят как хотят и Тина не самая худшая из всех! Хотя конечно лучше бы отдала управление тем кто больше понимает в спорте а не только гантельки показушно поднимает...
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1476975121
ЗА УМНИКОВ РЕСПЕКТ....НО СПОРТ ЭТО НЕ ЕЁ
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roman230582
1476980674
Тину убрать, Васю вернуть
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hirurg99
1477033336
Уважаемые, дамы и господа! Думаю, то, что мы здесь пишем Тине по барабану. Все прекрасно понимают, что её карьерный рост обусловлен "связями", а не профессионализмом. Таким людям " плюй в глаза- всё Божья роса". Дилетанты рулят!
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