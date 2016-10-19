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Абонент недоступен. Мобильные телефоны запрещают даже в четвертой лиге Англии

Желто-синий «Мэнсфилд Таун», знакомый болельщикам в основном по игре в футбольный менеджер, никогда не прыгал высоко – клуб балансирует между четвертым и пятым по счету дивизионами Англии. Сейчас «Мэнсфилд» идет 11-м, но до зоны плей-офф команду отделяет всего одно очко, а вылетать она вроде как совсем не собирается.

Тем не менее тренер Адам Мюррэй запретил игрокам использовать телефоны в расположении клуба. «Меня бесит, что люди так много времени тратят на мобильники, – заявил коуч в интервью BBC Radio Nottingham. – Они же вообще не разговаривают друг с другом. И это общая проблема. Мы все заблудились в этом мире высоких технологий и забыли о главных человеческих ценностях. Но теперь они будут общаться больше».

Ранее по этой же причине в раздевалке «Манчестер Сити» отключил Интернет Хосеп Гвардиола. «Мы отрезаны от мира», – с ужасом тогда сообщил всем защитник Сабалета. Так что теперь полузащитник «Мэнсфилда» Митч Роуз никак не сможет позвонить знаменитому брату, играющему за «Тоттенхэм», с клубной базы или раздевалки. Даже в маленьких клубах Англии все очень серьезно.

Отключить wi-fi, пообещать пиццу и другие способы заставить команду играть

Англия. Премьер-лига Англия Мэнсфилд Таун Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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mihail1980
1476891557
врба в анжи тоже запретил
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