«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате. «Арсенал» и «Краснодар» разошлись миром. Лучшие моменты матчей Премьер-лиги

«Арсенал» – «Краснодар» – 0:0

Теперь уже «Арсенал» больше атакует, в основном при помощи стандартов. Выровнялась игра.

Более получаса игры позади, пока по нулям – команды достойны друг друга, хотя гости владеют преимуществом.

Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Р-н Мухаметшин, Форбс.

Запасные: Фильцов, Березин, Ершов, Денисов, Максимов, Шешуков, Горбатенко, Аппаев.

«Оренбург» – «Томь» – 3:1

Есть первая победа «Оренбурга» в чемпионате!

Ничего себе! ХЕТ-ТРИК Нехайчика! «Оренбург» вообще не забивал больше одного гола в матче, а тут сразу три мяча в исполнении одного игрока.

Бикфалви отквитал один мяч! 2:1! Тем интереснее концовка – больше десяти минут есть у томичей, чтобы отыграться.

И еще один гол Нехайчика! На этот раз прямым ударом со штрафного – и уже 2:0.

Дьяков не забивает пенальти! Арбитр показал на точку, но защитник «Томи» отправил мяч намного выше ворот.

Нехайчик! Открыли счет хозяева! Нехайчик замкнул прострел Ойеволе.

Состав ФК #Томь: Солосин, Дьяков, Жиров, Враньеш, Комбаров, Тишкин, Попов, Пугин, Бикфалви, Дроппа, Касьян

Запасные: Коченков, Тен, Яблонски, Ковальчук, Кузнецов, Дудиев, Баляйкин, Голышев, Самодин, Кудряшов, Погребняк

«Урал» – «Зенит» – 0:2

0:2! Отличная комбинация: Дзюба – Кокорин – Юсупов! Победа команды Луческу оформлена.

«Урал» владеет преимуществом во втором тайме, но хозяевам нужно опасаться острых контратак «Зенита».

Гол! Ошиблись защитники хозяев, Жулиано подхватил мяч, не пожадничал и выкатил голевую на Шатова – 0:1.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Подоксенов, Фидлер, Емельянов, Лунгу и Павлюченко. #УралЗенит

Запас «Урала»: Арапов, Тимофеев, Динга, Павленко, Ставпец, Бугуи, Жуков, Меркулов, Коробов и Конате. #УралЗенит