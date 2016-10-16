«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате. «Арсенал» и «Краснодар» разошлись миром. Лучшие моменты матчей Премьер-лиги

Теперь уже «Арсенал» больше атакует, в основном при помощи стандартов. Выровнялась игра.
Более получаса игры позади, пока по нулям – команды достойны друг друга, хотя гости владеют преимуществом.
Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Р-н Мухаметшин, Форбс.
Запасные: Фильцов, Березин, Ершов, Денисов, Максимов, Шешуков, Горбатенко, Аппаев.
Есть первая победа «Оренбурга» в чемпионате!
Ничего себе! ХЕТ-ТРИК Нехайчика! «Оренбург» вообще не забивал больше одного гола в матче, а тут сразу три мяча в исполнении одного игрока.
Бикфалви отквитал один мяч! 2:1! Тем интереснее концовка – больше десяти минут есть у томичей, чтобы отыграться.
И еще один гол Нехайчика! На этот раз прямым ударом со штрафного – и уже 2:0.
Дьяков не забивает пенальти! Арбитр показал на точку, но защитник «Томи» отправил мяч намного выше ворот.
Нехайчик! Открыли счет хозяева! Нехайчик замкнул прострел Ойеволе.
Состав ФК #Томь: Солосин, Дьяков, Жиров, Враньеш, Комбаров, Тишкин, Попов, Пугин, Бикфалви, Дроппа, Касьян
Запасные: Коченков, Тен, Яблонски, Ковальчук, Кузнецов, Дудиев, Баляйкин, Голышев, Самодин, Кудряшов, Погребняк
0:2! Отличная комбинация: Дзюба – Кокорин – Юсупов! Победа команды Луческу оформлена.
«Урал» владеет преимуществом во втором тайме, но хозяевам нужно опасаться острых контратак «Зенита».
Гол! Ошиблись защитники хозяев, Жулиано подхватил мяч, не пожадничал и выкатил голевую на Шатова – 0:1.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Подоксенов, Фидлер, Емельянов, Лунгу и Павлюченко. #УралЗенит
Запас «Урала»: Арапов, Тимофеев, Динга, Павленко, Ставпец, Бугуи, Жуков, Меркулов, Коробов и Конате. #УралЗенит