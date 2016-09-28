«Когда обороняешься, силы заканчиваются». Как ЦСКА снова не подготовился к Лиге чемпионов

«ЦСКА потребовалось 15 минут, чтобы адаптироваться к Лиге чемпионов», – говорил Леонид Слуцкий после матча с «Байером». Тогда армейцы пропустили на старте игры два мяча, после чего едва смогли вырвать ничью. Матч с «Тоттенхэмом» подопечные Слуцкого начали намного быстрее и интенсивнее. На первых минутах хозяева поля, гонимые полным стадионом, даже имели преимущество. Однако затем «Тоттенхэм» забрал мяч, а футболисты ЦСКА лишь изредка беспокоили англичан контратаками. «Имели моменты Тошич и Фернандес, но реализация не была на должном уровне», – оправдывался Слуцкий. Моменты у Тошича, возможно, и были, но проиграл матч именно тренер ЦСКА.

Прическа Еременко и другие удивительные вещи

К матчу с «Тоттенхэмом» ЦСКА подготовился основательно. Роман Еременко, например, решил кардинально удивить публику сменой имиджа. «Роману идет его новый вид. Верим в победу над «Тоттенхэмом», хотя команда очень сильная», – говорили болельщики перед началом встречи. Все билеты на игру оказались проданы еще за сутки, что для нашего футбола большая редкость. Перед ареной находились и те, кто пытался заработать лишнюю копеечку. Отличились даже лица без определенного места жительства, уговаривавшие купить у них воображаемый билет за 18 тысяч рублей.

«Тоттенхэм» приехал в Москву без пяти ключевых футболистов основы. У армейцев единственной серьезной потерей оказалось отсутствие Алана Дзагоева. Собравшиеся на стадионе спорили, с какой тактикой ЦСКА выйдет на англичан. Леонид Слуцкий никого удивлять не стал, дав задачу играть от защиты. Это привело к тому, что антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов продлился до 39 матчей, а голевая серия Траоре на новом стадионе прервалась.

Низкая линия обороны

«Наш план долгое время удавался. Мы должно были высоко отбирать мяч, но во втором тайме стали садиться глубже. Пропущенный гол стал следствием этого», – оправдывался Слуцкий после матча. На 71-й минуте оборона команды, которая с начала второго тайма всего пару раз выходила со своей половины, дала сбой. Сон пробил наверняка, а Акинфеев даже зацепил катившийся по газону мяч, но судья указал на центр. Это уже пятый гол корейца в пяти последних играх за «Тоттенхэм».

Удивительно, что в створ армейских ворот футболисты «Тоттенхэма» ударили лишь дважды. Десять раз мяч принимали на себя футболисты ЦСКА, а особенно усердствовал Понтус Вернблум (три блокированных удара). В первой половине матча стадион истерически вздрогнул лишь раз, когда мяч угодил в перекладину ворот Акинфеева. Символично, что это совпало с приходом на трибуны Алана Дзагоева. Из зоны, где обычно играет Алан, и возник самый опасный момент за 45 минут. Но во втором тайме силы армейских футболистов закончились, ударов в сторону ворот со стороны «Тоттенхэма» стало почти в два раза больше (14 против 8), а везение, долгое время уберегавшее ЦСКА от пропущенного мяча, куда-то исчезло.

Тренерская дуэль

Но дело здесь не только в удаче, которая ЦСКА и правда помогала очень долго. Во второй половине, когда тренерам нужно было вносить коррективы в игру, Леонид Слуцкий своему коллеге-оппоненту проиграл. На 67-й минуте Покеттино выпустил полузащитника Н’Куду вместо единственного нападающего Янссена. Кореец Сон выдвинулся вперед, а поддерживать его атакующие начинания отправили Ламелу. Уже спустя четыре минуты эти двое организовали гол. «Мы полностью перестроили игру. Н'куду – быстрый игрок, который вышел на левый фланг. Сегодня нам повезло», – наставник «Тоттенхэма» после матча с радостью обсуждал свою тренерскую победу.

В перерыве Слуцкому пришлось вынужденно сменить Василия Березуцкого на брата Алексея. Подмены не заметил никто, да и сам тренер ЦСКА отметил, что эта перестановка ни на что существенно не повлияла. Вторую замену Слуцкий держал вплоть до пропущенного мяча. Выход Натхо вместо Тошича означал усиление игры в центре поля, но никак не перенастрой на атаку. При этом Бибрас сыграл даже выше своего обыденного уровня, парой опасных забросов едва не организовав для партнеров встречу с Льорисом.

Нерешительность Слуцкого

Леонид Слуцкий даже не попытался сыграть ва-банк. «Когда ты обороняешься, тратишь столько сил на отбор, то энергия заканчивается», – рассказывал тренер армейцев. При этом своей третьей возможностью что-то поменять или хотя бы освежить игру Слуцкий не воспользовался. В запасе остался Карлос Страндберг, в матче с «Тереком» уже забивавший на новой арене после выхода на замену. Тренерский штаб москвичей продолжал слепо верить в то, что мощный корпус Траоре сможет соорудить голевой удар.

«Этот мощный африканец был хорош. Он мог бы играть в АПЛ!»,– восхищался нападающим ЦСКА защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер. Ласина действительно действовал опасно, но поддержку находил лишь от бегавшего по всему полю Еременко и запоровшего два момента еще до ухода на скамейку Тошича. Марио Фернандес постоянно оставлял зоны и слепо несся вперед, а Георгий Щенников на противоположном фланге снова чего-то стеснялся. ЦСКА сыграл так, каким мы привыкли видеть московский клуб в игре с сильным соперником. Половина команды, включая тренера, чего-то боялась, а другие футболисты пытались победить за счет веры в собственные силы. Итог для игроков: физическая вымученность к середине матча и разочарование от ошибок.

Как жить дальше

Эта игра стала исторической для Леонида Слуцкого. Наставник ЦСКА провел во главе клуба 289-й матч, обойдя по этому показателю Валерия Газзаева. Теперь Слуцкий – главный долгожитель на посту тренера армейской команды. Но в 288 встреч Газзаева у руля ЦСКА уместился важный европейский успех в Кубке УЕФА. Сейчас подобные победы лишь в мечтах болельщиков ЦСКА. До конца группового этапа еще четыре встречи, но все идет к тому, что ЦСКА снова бесславно вылетит из Лиги чемпионов. Футболисты и тренерский штаб обязательно найдут оправдание такой неудаче. Только в этот раз все четыре команды в группе примерно равны, поэтому теперь придется искать реального виновника поражения.