Фото дня. На поле оказался двойник Златана

Игру против «Лестера» «Манчестер Юнайтед» уверенно выиграл с разгромным счетом 4:1. Однако болельщиков на стадионе повеселила не только победа их любимой команды. В одном из моментов на поле удалось прорваться фанату, который сразу же направился к Златану Ибрагимовичу. Болельщик успел перекинуться со шведом парой слов, после чего его оттащили стюарды. Но даже за эти несколько секунд фотографы успели запечатлеть важные кадры, из которых заметна удивительная схожесть фаната и футболиста.

Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича