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Фото дня. На поле оказался двойник Златана

Игру против «Лестера» «Манчестер Юнайтед» уверенно выиграл с разгромным счетом 4:1. Однако болельщиков на стадионе повеселила не только победа их любимой команды. В одном из моментов на поле удалось прорваться фанату, который сразу же направился к Златану Ибрагимовичу. Болельщик успел перекинуться со шведом парой слов, после чего его оттащили стюарды. Но даже за эти несколько секунд фотографы успели запечатлеть важные кадры, из которых заметна удивительная схожесть фаната и футболиста.

Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (4)
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omnikolaev
1474809817
это Суботич, а не двойник Ибры! Хотел хотя бы так встретиться с живой легендой, приехал из Дортмунда
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Андрей32
1474814415
Мойес стюардом устроился?
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alexis02lion
1474878860
Двойники повсюду. А так круто. Интересно о чём они говорили?
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