Почему «Наполи» плевать на уход Игуаина и травму Милика

Оговорочка по Фрейду, ничего больше, но зато все посмеялись. Во время футбольных обсуждений на Sky Italia Джанлука Виалли назвал главного тренера «Наполи» «Маурицио Сакки» вместо Сарри. Его коллега повторил ошибку вслед за ним. Почему же им вдруг вспомнился великий итальянский специалист Арриго Сакки? Между тем, «Наполи» уверенно обыграл 3:1 «Болонью», и в студии заговорили о том, что у «Ювентуса» обязательно будет конкурент в борьбе за чемпионство, и что он способен привезти скудетто в Неаполь впервые за 27 лет. Таким предположением поделился легендарный «интерист» Джузеппе Бергоми.

Сам Сарри тут же убил интригу на корню: «Он сам прекрасно знает, что это не так. Финансовые различия сейчас настолько велики, что если «Юве» вдруг не забуксует сам по себе, все закончится тем, что мы обычно видим во Франции, где властвует «ПСЖ», и в Германии, где нет равных «Баварии». Жесткий реалист Сарри заявил это, когда его команда возглавляла турнирную таблицу Серии А, ведь «Ювентус» уступил «Интеру». Мидвик при этом сложился для неаполитанцев менее удачно: ничья 0:0 в Генуе и возвращение на вторую строчку, поскольку «Юве» церемониться с «Кальяри» не стал (4:0). Вчера же оба конкурента дружно победили.

Но все равно само по себе нахождение на первом месте должно было добавить уверенности. «Ювентус» же не смог добиться даже ничьей в Милане, бросив в бой Гонсало Игуаина лишь за 16 минут до конца матча. Еще летом «Наполи» постигло горькое разочарование из-за предательства аргентинца, легко согласившегося уйти в стан главных врагов. Угроза гигантской депрессии, которая должна была окутать клуб, существовала еще и из-за того, что своим уходом Игуаин четко дал понять: в итоговую победу с «Наполи» он не верит.

И как могли отреагировать на это Сарри и его банда? Были серьезные опасения, что трансфер Игуаина психологически подкосит команду, и ей понадобится время, чтобы это пережить. Сарри накануне сезона был сердит, ведь Игуаин даже не оповестил его об уходе, а другой новичок «Ювентуса» Мехди Бенатиа не упомянул «Наполи» в числе главных конкурентов его нового клуба. Масла в огонь подлил и глава компании EXOR, тесно связанной с «Ювентусом», который заявил, что неаполитанцы без Игуаина стали гораздо слабее.

«Мы лишились не просто одного игрока, а лучшего бомбардира лиги, который наколотил 36 голов», – заявил Сарри. Попытка приобрести Икарди и Калинича даже после трансфера Аркадиуша Милика указывала на то, что клуб все еще пытается найти замену Игуаину, тем более что поляк пока слишком молод для роли лидера. Предположение о том, что теперь главной звездой в «Наполи» является именно Сарри, было разбито в пух и прах самим тренером: «Это полная чушь. На поле все зависит от игроков. Тренер лишь может где-то помочь заработать очко или наоборот потерять его для команды. На чудеса был способен лишь Падре Пио (известный итальянский священник и монах – прим.)».

Бизнес > Футбол. Почему 90 миллионов за Игуаина – это нормально

Конечно, скромняга Сарри кое-что недоговаривает, ведь именно при нем «Наполи» круто улучшился, а до него тот же Игуаин забивал ровно вполовину меньше. Притом «Наполи» стал самым прогрессирующим клубом Серии А, улучшив в сезоне-2015/16 свой предыдущий результат на 19 очков и набрав рекордные 82 балла. Дома он ни разу не уступил, а из топ-шестерки с «Сан-Паоло» без поражения уехала лишь «Рома». Команда прогрессировала почти в каждом компоненте, и хоть внимание к ней сфокусировано на атаке во главе с Игуаином, многие забыли, что клубу удалось сыграть 15 сухих матчей, а пропустил «Наполи» на 22 гола меньше, чем в предыдущем сезоне.

Гораздо важнее здесь не фигура Игуаина, а тот футбол, который поставил команде Сарри, сверхрезультативность аргентинца – лишь следствие. По владению мячом (59,3%) «Наполи» занял пятое место среди всех команд из пяти топ-лиг, пятое – по точности передач (85,8%), третье – по их количеству (684) и был лучшим в Италии по созданию голевых ситуаций (508). Уж очень сложно при таком футболе центрфорварду забивать меньше 20 за год. Также по итогам прошлого сезона в Серии А «Наполи» чаще всех бил (656), в том числе в створ (243), и был вторым по ударам из-за пределов штрафной (291). Эти парни обязаны были остаться грозной силой и после ухода Игуаина, имея такую мощную базу.

«Чтоб заменить Игуаина, нам нужно сильно верить в наш собственный стиль, – словно соглашается с нами Сарри. – Мертенс может забивать больше, как и Кальехон с Гамшиком, а у Габбиадини и так был всегда неплохой показатель забитых голов. Ну а Милик в «Аяксе» смотрелся покруче своих знаменитых предшественников – Суареса и Ибрагимовича, так как забивал чаще». В первых четырех матчах Серии А «Наполи» настрелял 12 голов – это самый крутой старт клуба впервые с 1957 года. В прошлом сезоне казалось, что дубли – это фишка Игуаина, он их заколотил аж девять. А сейчас понятно, что это особенность всего «Наполи» – у Милика их уже три, два у Кальехона, да и Мертенс отметился двумя голами в первом же туре.

Милик же вообще превзошел все ожидания. Когда три года назад «Наполи» расстался с Кавани, то мало кто сомневался, что замена в лице Игуаина действительно будет полноценной. Сейчас же аргентинца мог бы стопроцентно заменить лишь Суарес, Левандовски или Агуэро, в общем, суперфорвард мирового уровня. Но как уж тут не восхититься поляком, забившим шесть голов в своих первых пяти матчах, а до игры с «Дженоа» поражавшим ворота соперников каждые 50 минут. Да и Кальехон уже забил пять, хотя он-то как раз всегда любит стартовать мощно.

Из 90 миллионов евро, полученных за Игуаина, лишь треть этой суммы была потрачена на прямую замену, остальные деньги ушли на глубину состава. Как выразился владелец клуба Аурелио де Лаурентис – у Сарри сейчас нет команды А, как главной, и команды Б, что на подмену, а есть А1 и А2. Помимо Милика неаполитанцы приобрели его соотечественника Зелински, а также Максимовича, Тонелли, Джаккерини и суперталантливых Диавару и Рога, так что на сражения на трех фронтах вполне должно хватить. У команды свой путь, Игуаин в нем был лишь частью механизма, пусть и очень важной. А фразу де Лаурентиса вполне можно сделать девизом клуба на нынешний сезон: «Игуаин? После трансфера я забыл об этом игроке через полминуты».

Об Игуаине забыли, а Милик получил травму в матче сборных и пропустит не менее трех месяцев. Теперь «Наполи» предстоит решать новую проблему. Очень хочется верить, что потерю и этого нападающего де Лаурентис тоже переживет быстро.

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По материалам Whoscored.com