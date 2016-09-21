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  • Пеп стоп. Как агент поругался с Гвардиолой и оставил Яя Туре без футбола

Пеп стоп. Как агент поругался с Гвардиолой и оставил Яя Туре без футбола

В современном футбольном мире агенты стали оказываться в центре внимания едва ли не чаще самих игроков. Свежий пример тому – непростая ситуация, в которую угодил полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре во много из-за своего агента Дмитрия Селюка.

Когда во время прошлого сезона было объявлено, что летом этого года Хосеп Гвардиола возглавит «Манчестер Сити», стало ясно, что Яя Туре может паковать чемоданы. В свое время Гвардиола отпустил ивуарийца из «Барселоны» потому, что не видел ему места в составе, где играли Бускетс, Иньеста и Хави. Туре переехал в Манчестер и, казалось бы, всем все доказал – но вот в его жизни снова появился Гвардиола, а вместе с ним опять встала проблема поиска нового клуба.

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Справедливости ради стоит признать, что в последний сезон (а то и два) при Пеллегрини Туре обленился, стал медленнее возвращаться назад, так что посадить его на лавку было бы вполне объективным решением, если бы не склонность Пеллегрини к консерватизму и даже некоторая с его стороны боязнь. Туре действительно стал одним из символов в новейшей истории «Манчестер Сити», но давайте будем объективны: он уже давно перестал быть требовательным к себе и заслужил быть посаженным в запас. Возможно, излишне жестким кажется решение Гвардиолы вычеркнуть Туре из заявочного списка на Лигу чемпионов – но «горожане» уже не первый год обладают целым рядом мастеровитых футболистов, и иногда некоторые из них остаются за бортом заявки на еврокубки. Так, например, пару лет назад Мануэль Пеллегрини не внес в заявку на матчи плей-офф Стевана Йоветича.

Можно не сомневаться, что Гвардиола в своем решении руководствовался не местью, а здравым смыслом – ведь в таком случае нам необходимо выдумать причину, по которой Пеп «расправился» с Джо Хартом. Однако же агент Туре Дмитрий Селюк посчитал иначе и сказал следующее: «Если «Сити» не выиграет Лигу Чемпионов, тогда надеюсь, Пепу хватит смелости признать, что он был неправ, унижая такого отличного игрока, как Яя». И Пепу действительно хватило смелости – но вот только не признать свою неправоту, а обрушиться с ответной тирадой, причем, конечно же, не в адрес Туре, а в адрес самого Селюка. «Сейчас Яя вне игры, и так будет до тех пор, пока мистер Дмитрий Селюк не вернется к прессе и не поговорит заново со своими друзьями из медиа, потому что ему не хватило смелости позвонить мне лично», – заявил Гвардиола, обозначив свою позицию предельно ясно. Чтобы Яя получил свой шанс, Селюку нужно извиниться.

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Впрочем, важнее всего другое: в этом же интервью наставник «Манчестер Сити» коснулся другой животрепещущей темы. По словам Гвардиолы, он не может представить, чтобы в его время агент игрока отправился в СМИ и высказался против Йохана Кройфа. Кто-то скажет, что Пеп проявляет заядлый консерватизм, но, говоря по совести, ему трудно отказать в правоте: футбольные агенты стали считать себя чем-то большим, чем они есть на самом деле.

По-хорошему, мы вообще не должны знать таких имен, как Селюк, Райола или Мендеш – эти люди занимаются закулисной работой, а значит, и должны оставаться за кулисами. Работа гримеров нужна, ее важность никто не оспаривает, но так уж повелось, что вся слава достается не им; а если обслуживающий персонал и пытается актерствовать, то получается – обыкновенно – плохо. Исключения возможны только в мире Дэвида Линча, где обычный декоратор, стоит ему отразиться в зеркале, становится одной из главных фишек сериала. В жизни такое не работает, поэтому Селюк должен принять требования Гвардиолы и извиниться, а его клиент – просто-напросто дождаться своего шанса и не преминуть им воспользоваться.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Туре Яя Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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Kulimen
1474463248
Них*я расклад, все по полкам как разложили. Только больно уж много закулисные работники получают.
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zatonn
1474464579
В этой ситуации Туре и Селюку лучше отступить. Пепа они тут не переспорят. А Туре нужна игровая практика, а не полировка скамейки.
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Сергей Свояк
1474466164
Зачастую, так Вами называемые "закулисные люди", делают большую работу. Кто бы знал Яя Туре, если бы им не занимался с самого начала Селюк!? Вникните, прежде чем осуждать этого товарища... За "метлой" конечно надо следить, тем более не вредить своему клиенту, но Дмитрий профессиональный "спортивный продюсер". Если надо говорить через прессу, он это делает. Если бы хотел сказать напрямую Гвардиоле, что тот чудак на букву М, то сделал бы это непременно. Он специально создаёт давление на тренера из вне, чтобы повлиять на ситуацию. Посмотрим чем закончится.
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Drapik
1474468607
Селюк в этой ситуации пиарит себя за счет стареющего Туре.
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Егор Велунов
1474563247
Селюк часто пытается скандалами привлечь к себе внимание, жаль Туре, он из-за этого агента страдает дополнительно, а в его возрасте менять агента страшновато...
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