Пеп стоп. Как агент поругался с Гвардиолой и оставил Яя Туре без футбола

В современном футбольном мире агенты стали оказываться в центре внимания едва ли не чаще самих игроков. Свежий пример тому – непростая ситуация, в которую угодил полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре во много из-за своего агента Дмитрия Селюка.

Когда во время прошлого сезона было объявлено, что летом этого года Хосеп Гвардиола возглавит «Манчестер Сити», стало ясно, что Яя Туре может паковать чемоданы. В свое время Гвардиола отпустил ивуарийца из «Барселоны» потому, что не видел ему места в составе, где играли Бускетс, Иньеста и Хави. Туре переехал в Манчестер и, казалось бы, всем все доказал – но вот в его жизни снова появился Гвардиола, а вместе с ним опять встала проблема поиска нового клуба.

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Справедливости ради стоит признать, что в последний сезон (а то и два) при Пеллегрини Туре обленился, стал медленнее возвращаться назад, так что посадить его на лавку было бы вполне объективным решением, если бы не склонность Пеллегрини к консерватизму и даже некоторая с его стороны боязнь. Туре действительно стал одним из символов в новейшей истории «Манчестер Сити», но давайте будем объективны: он уже давно перестал быть требовательным к себе и заслужил быть посаженным в запас. Возможно, излишне жестким кажется решение Гвардиолы вычеркнуть Туре из заявочного списка на Лигу чемпионов – но «горожане» уже не первый год обладают целым рядом мастеровитых футболистов, и иногда некоторые из них остаются за бортом заявки на еврокубки. Так, например, пару лет назад Мануэль Пеллегрини не внес в заявку на матчи плей-офф Стевана Йоветича.

Можно не сомневаться, что Гвардиола в своем решении руководствовался не местью, а здравым смыслом – ведь в таком случае нам необходимо выдумать причину, по которой Пеп «расправился» с Джо Хартом. Однако же агент Туре Дмитрий Селюк посчитал иначе и сказал следующее: «Если «Сити» не выиграет Лигу Чемпионов, тогда надеюсь, Пепу хватит смелости признать, что он был неправ, унижая такого отличного игрока, как Яя». И Пепу действительно хватило смелости – но вот только не признать свою неправоту, а обрушиться с ответной тирадой, причем, конечно же, не в адрес Туре, а в адрес самого Селюка. «Сейчас Яя вне игры, и так будет до тех пор, пока мистер Дмитрий Селюк не вернется к прессе и не поговорит заново со своими друзьями из медиа, потому что ему не хватило смелости позвонить мне лично», – заявил Гвардиола, обозначив свою позицию предельно ясно. Чтобы Яя получил свой шанс, Селюку нужно извиниться.

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Впрочем, важнее всего другое: в этом же интервью наставник «Манчестер Сити» коснулся другой животрепещущей темы. По словам Гвардиолы, он не может представить, чтобы в его время агент игрока отправился в СМИ и высказался против Йохана Кройфа. Кто-то скажет, что Пеп проявляет заядлый консерватизм, но, говоря по совести, ему трудно отказать в правоте: футбольные агенты стали считать себя чем-то большим, чем они есть на самом деле.

По-хорошему, мы вообще не должны знать таких имен, как Селюк, Райола или Мендеш – эти люди занимаются закулисной работой, а значит, и должны оставаться за кулисами. Работа гримеров нужна, ее важность никто не оспаривает, но так уж повелось, что вся слава достается не им; а если обслуживающий персонал и пытается актерствовать, то получается – обыкновенно – плохо. Исключения возможны только в мире Дэвида Линча, где обычный декоратор, стоит ему отразиться в зеркале, становится одной из главных фишек сериала. В жизни такое не работает, поэтому Селюк должен принять требования Гвардиолы и извиниться, а его клиент – просто-напросто дождаться своего шанса и не преминуть им воспользоваться.