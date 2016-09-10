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  • Любовь Златана. Почему Ибрагимович важнее всего Дерби Манчестера

Любовь Златана. Почему Ибрагимович важнее всего Дерби Манчестера

Предстоящее дерби Манчестера называют противостоянием Моуринью и Гвардиолы, но в составе «Манчестер Юнайтед» есть как минимум один игрок, который поспорит с этим. У Златана Ибрагимовича есть свои нерешенные вопросы с Пепом и он сделает все, чтобы Гвардиола опасался в первую очередь именно шведа, объединившегося со своим любимым тренером ради общей цели – возвращения господства «Юнайтед» в Манчестере.

Чтобы получить представление о том, насколько глубоко лежит обида, нанесенная Златану Гвардиолой во время их сотрудничества в «Барселоне», стоит начать ее изучение с интервью, которое швед дал CNN в ноябре прошлого года в качестве игрока «Пари Сен-Жермен». Златан: «Как тренер он был великолепен, но как человек… У меня нечего сказать по этому поводу. Он – не мужчина, потому и говорить тут не о чем».

В качестве альтернативы можно полистать страницы автобиографии Златана, которую британские журналисты назвали «самым убедительным литературным трудом, написанным от имени футболиста». В ней Гвардиолу перестали упоминать по имени ближе к концу книги, используя лишь эпитеты «мягкотелый трус» и «философ» – с едва скрытым презрением.

Смена позиций. Кого переделает Гвардиола в «Ман Сити»

Можно не сомневаться, что Златан не изменил свое мнение о Гвардиоле и сейчас и его ненависть – то, чего больше всего должен опасаться Пеп. Как однажды заметил Марко Матерацци: «Златан похож на меня. Ненависть и желание отомстить – это то, что придает ему силу».

В субботу Златан получит возможность отомстить и Моуринью с радостью воспользуется злостью шведа. Он дал ему возможность отдохнуть и как можно лучше подготовиться к встрече с Пепом, хоть Ибрагимович и без того находится в отменной форме. Для Гвардиолы противостояние с двумя главными врагами в современном футболе, объединившими свои усилия против него, без дисквалифицированного Агуэро превращается в первое реальное испытание на новом месте. И от того, как каталонец справится с ним, во многом будет зависеть если не исход, то как минимум характер будущей чемпионской гонки.

Гвардиола – новый человек в английской Премьер-лиге, как и Ибрагимович. Но если стиль игры шведа всегда буквально кричал о том, что ему нужно как можно скорее перебраться в АПЛ, то Пеп изначально выглядел инородным телом здесь. Для каталонца это первый настоящий вызов вдали от дома – в «Баварии» он и близко не испытывал того давления со стороны конкурентов, которое есть в Англии. А кроме того – там у него была готовая команда, которую нужно было лишь постараться не ухудшать значительно. С задачей этой Пеп справился, как справился бы, наверное, и любой из нас, но «Ман Сити» – это совсем другое дело.

В отличие от Пепа, Моуринью знает английский футбол и Премьер-лигу как свои пять пальцев и сейчас будет наслаждаться возможностью сравнить свои тренерские навыки и умения с наработками Пепа на собственном поле, как Гвардиола мог делать ранее. И союз с Златаном – большая удача для португальца, в особенности сейчас, когда швед явственно нашел свою лучшую форму и забивает на новом месте с завидной регулярностью.

В чем разница между Моуринью и Гвардиолой для Златана? Совсем не в стилевых особенностях и разнице в футбольной философии. Это все ерунда для шведа – он реагирует только на человеческие качества, на характер.

Гвардиола для него навсегда остался тем человеком, который задумчиво взял искореженную после «общения» с ногой Златана коробку для формы и ушел, не сказав ни слова после бурной реакции шведа на целых 5 минут, которые Пеп выделил ему в матче с «Вильярреалом». Для него в тот момент Пеп окончательно превратился в человека, уважать которого Златан не будет ни при каких обстоятельствах.

Моуринью же для Ибрагимовича – свой человек: «Этот парень умеет говорить то, что думает. Мне это нравится. Он – лидер своей армии, но в то же время – он заботится о своих парнях. Он постоянно присылал мне смс в «Интере», спрашивая, чем я занимаюсь. Он – полная противоположность Гвардиолы. Если Моуриньо освещает комнату, то Гвардиола закрывает ее шторами».

Что же обычно отвечает Гвардиола на все уколы Златана? Да ничего – он просто молчит, как молчал тогда, после матча с «Вильярреалом». Свое главное решение в отношении Ибры он уже принял, принеся его в жертву ради желания Месси играть в центре – именно такую мотивацию третирования шведа в «Барселоне» увидел сам Златан.

Тот факт, что Гвардиола всегда избегает сотрудничества с «колючими» игроками общеизвестен. Он избавился от Роналдиньо и не стал делать ставу на Рибери, всегда ориентировался в своей работе на игроков, которые будут беспрекословно выполнять его указания, используя метод «кирпичной стены» с теми, кто ему по каким-то причинам не подходит. Сейчас в «Ман Сити» такими игроками для него стали Яя Туре и Джо Харт – не последние люди в своем деле.

Так говорил Златан. 11 последних цитат Ибрагимовича

Если Гвардиола не может избавиться от кого-то, он предпочитает его не замечать, как делал и в случае со Златаном. Наверное, для Ибрагимовича было бы проще, если бы Пеп тогда объяснил, что был поставлен перед выбором «Месси или Ибрагимович», озвученный серым кардиналом «Барселоны». Но такие вещи в современном футболе происходят крайне редко, и Гвардиола не единственный тренер, который избегает откровенности в таких моментах.

Все описанные события происходили много лет назад, и любой другой футболист мог бы забыть как о приятных моментах в работе с Моуринью, так и о старых обидах, связанных с Гвардиолой. Но в случае с Ибрагимовичем ничего подобного не произойдет. Иногда кажется, что он просто выжидает нужный момент, чтобы нанести ответный удар и сейчас для него – лучший день для мести Гвардиоле.

В турнирном смысле этот матч не так уж важен, даже если «Юнайтед» смогут добыть три очка – впереди длинная дистанция, где оступаться будут все. Но с точки зрения психологии сегодняшнее дерби – едва ли не важнейший поединок Моуринью и Гвардиолы в истории их разборок на футбольном поле. И иметь на своей стороне в таком конфликте затаившего злобу на противника Златана – огромная удача для Жозе.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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ateist90
1473491353
Даже если не являетесь поклонниками двух клубов из Манчестера, то матч обязателен к просмотру хотя бы из за Златана;)
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diadushka
1473492370
Некоторые футболисты добиваются величия на футбольном поле, например Месси и Роналду, а некоторые - благодаря работе своих пиар-менеджеров, например златан! Если на игрока штрафной площадки дадут ювелирный пас, то он забьет, если же нет, то сам он не создаст момент
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kurskih
1473497417
Посмотрим, дерби для болельщиков всегда важно
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Mirak92
1473504192
ибра машина.закатит !
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