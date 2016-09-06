Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Сегодня исполнился 21 год самому крутому сэйву в истории футбола

Сегодня исполнился 21 год самому крутому сэйву в истории футбола

Итак, 6 сентября 1995-го. В тот день сборная России к 55-й минуте матча против Фарерских островов умудрилась проигрывать 1:2, но затем забила четыре гола, а французы отгрузили аж десять мячей азербайджанцам в квалификации к Евро-96. В это же самое время на старом «Уэмбли» произошло чудо акробатики, которое спустя 21 год будут пересматривать с нескрываемым восхищением.

В товарищеском матче Англия принимала Колумбию, ворота которой занимал Рене Игита. Уже к тому времени колумбийский кипер забил два десятка голов со штрафных и пенальти и еще пропустил ЧМ-1994, отсидев семь месяцев в тюрьме за подозрение в участии в похищении ребенка. В игре с Англией неудавшийся навес Джейми Реднаппа вратарь превратил в шоу, отразив мяч ногами в прыжке.

Впоследствии Игита рассказал, что придумал эту штуку во время съемок в рекламе, когда один из участников должен был закинуть мяч ему за шиворот. Главный тренер сборной Англии Терри Венейблс, правда, отнесся к этой затее менее трепетно: «Даже если мы захотим увеличить посещаемость футбольных матчей – учить таким номерам наших игроков не станем».

Весь мир Колумбия Англия
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ds325dgg
1473167350
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/ArACV
Ответить
mihail1980
1473175921
какая разница кто первым сделал(как маленькие дети)
Ответить
headdevil
1473246054
Он клевый)
Ответить
каа
1473256279
Я смотрел тот матч...(по телеку)...))))
Ответить
лёха72
1473319034
нормально тоже видел этот трюк давно
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+