Сегодня исполнился 21 год самому крутому сэйву в истории футбола

Итак, 6 сентября 1995-го. В тот день сборная России к 55-й минуте матча против Фарерских островов умудрилась проигрывать 1:2, но затем забила четыре гола, а французы отгрузили аж десять мячей азербайджанцам в квалификации к Евро-96. В это же самое время на старом «Уэмбли» произошло чудо акробатики, которое спустя 21 год будут пересматривать с нескрываемым восхищением.

В товарищеском матче Англия принимала Колумбию, ворота которой занимал Рене Игита. Уже к тому времени колумбийский кипер забил два десятка голов со штрафных и пенальти и еще пропустил ЧМ-1994, отсидев семь месяцев в тюрьме за подозрение в участии в похищении ребенка. В игре с Англией неудавшийся навес Джейми Реднаппа вратарь превратил в шоу, отразив мяч ногами в прыжке.

Впоследствии Игита рассказал, что придумал эту штуку во время съемок в рекламе, когда один из участников должен был закинуть мяч ему за шиворот. Главный тренер сборной Англии Терри Венейблс, правда, отнесся к этой затее менее трепетно: «Даже если мы захотим увеличить посещаемость футбольных матчей – учить таким номерам наших игроков не станем».