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Цифра дня. Почему «Ростову» ну очень надо в Лигу чемпионов

«Я не знаю, что будет дальше», – сказал на одной из недавних пресс-конференций Дмитрий Кириченко. В подвешенном состоянии находятся все причастные к клубу. Даже Курбан Бердыев, вроде бы попрощавшийся с командой, по-прежнему продолжает готовить коллектив к матчам. Но выход в групповой этап Лиги чемпионов может все изменить. Игроки получат существенные премиальные и мотивацию для дальнейшего прогресса. Возможно, тогда и Бердыев окончательно решится на продолжение ростовской сказки.

«Ростов» увез из Амстердама ничью с «Аяксом». Ключевые моменты матча

Лига чемпионов Лига чемпионов Ростов
Комментарии (28)
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alexis02lion
1472051194
Надо. Ждём. Тут как всегда кроме самих футболистов никто их не спасёт. Так что будут биться и за себя, и за свои семьи, и за клуб, и за город, и за страну. Верим и ждём победы.
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spbultras
1472051438
Вперед,Аякс
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Дон Посей
1472051611
Удачи и хорошей охоты, Ростов!
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marslond
1472058368
Удачи, Ребята!
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+50/-50
1472059146
Аякс приедет другой, нежели неделю назад. И всё же НАШИХ надо поддержать. Дави Евро"зону"! Удачи Ростову.
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овертайм
1472060470
а почему тут не написано про очки в общую копилку российских команд? по мне так это даже важнее
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mihail1980
1472063580
из-за этих денег и надо ростову дальше в лигу чемпионов.бердыев вернется
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Zeff
1472064736
Ну, давайте! Удачи, Ростов!
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Sigurd1976
1472110954
https://bombardir.ru/news/479096
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