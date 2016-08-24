Цифра дня. Почему «Ростову» ну очень надо в Лигу чемпионов

«Я не знаю, что будет дальше», – сказал на одной из недавних пресс-конференций Дмитрий Кириченко. В подвешенном состоянии находятся все причастные к клубу. Даже Курбан Бердыев, вроде бы попрощавшийся с командой, по-прежнему продолжает готовить коллектив к матчам. Но выход в групповой этап Лиги чемпионов может все изменить. Игроки получат существенные премиальные и мотивацию для дальнейшего прогресса. Возможно, тогда и Бердыев окончательно решится на продолжение ростовской сказки.

«Ростов» увез из Амстердама ничью с «Аяксом». Ключевые моменты матча