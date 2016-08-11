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  • Шатов построил стадион в Нижнем Тагиле за 15 миллионов рублей

Шатов построил стадион в Нижнем Тагиле за 15 миллионов рублей

«Где я родился, сейчас в плане спорта все немножко запущено. К сожалению, дети много времени проводят за компьютерами или еще хуже — занимаются плохими вещами. Поэтому я решил, что пусть даже двое-трое детей будут ходить и заниматься на этой площадке, то это уже будет какой-то плюс, какое-то начало», — рассказал о своем решении Олег Шатов. Его друзья подготовили бизнес-план, а футболист выделил деньги в размере 15 миллионов рублей. Отец Олега Шатова бесплатно предоставил технику и часть материалов.

Стадион включает в себя современный искусственный газон, а также площадки для баскетбола и волейбола. Открытие стадиона было приурочено ко Дню города, там уже прошли первые футбольные матчи. Арена уже получила имя «Стадион имени Олега Шатова» среди жителей Нижнего Тагила. «Меня такой вариант смущает», – отреагировал на это название отец футболиста. Зато появился еще один повод для гордости.

Россия. Премьер-лига Россия Шатов Олег
Комментарии (49)
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sochi-2013
1470934478
+++
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bakha
1470934570
Респект и Уважуха! Других слов и не требуется!
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Ral13
1470936219
Молодец! Что не сделали власти, сделал Олег.Главное теперь чтоб побольше детей занимались.
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Алексей1988
1470939106
Все чуханы, которые орали за наших игроков, сравнивая их с роналду, который пожертвовал на благотварительность. Так вот.. Сосите жирный член. заглатывайте как можно глубже, соски. Наши игроки тоже жертвуют бабки, только не всегда афишируют!
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Виктор_RnD
1470939970
спасибо большое за стадион
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shurik45
1470941021
Кокорин тоже спонсирует детский футбол,только об этом ни кто не написал.(
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Илья Старилов
1470941115
Дай Бог ему здоровья!!Молодец
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MadPampers
1470941777
мужской поступок
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evgeniykaras
1470980202
Конечно поступак достоин уважения! Но при его зарплате он каждый год может ставить стадионы по всё России!
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Kosmotoga
1470985964
через пару лет этому газону придёт кирдык ..лужи... грязь потом наркоманы потихоньку разберут скамеечки...вот и весь стадион.
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