Шатов построил стадион в Нижнем Тагиле за 15 миллионов рублей

«Где я родился, сейчас в плане спорта все немножко запущено. К сожалению, дети много времени проводят за компьютерами или еще хуже — занимаются плохими вещами. Поэтому я решил, что пусть даже двое-трое детей будут ходить и заниматься на этой площадке, то это уже будет какой-то плюс, какое-то начало», — рассказал о своем решении Олег Шатов. Его друзья подготовили бизнес-план, а футболист выделил деньги в размере 15 миллионов рублей. Отец Олега Шатова бесплатно предоставил технику и часть материалов.

Стадион включает в себя современный искусственный газон, а также площадки для баскетбола и волейбола. Открытие стадиона было приурочено ко Дню города, там уже прошли первые футбольные матчи. Арена уже получила имя «Стадион имени Олега Шатова» среди жителей Нижнего Тагила. «Меня такой вариант смущает», – отреагировал на это название отец футболиста. Зато появился еще один повод для гордости.