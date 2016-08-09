«Не нужно убеждать Месси выступать за сборную». Кто будет тренировать Аргентину

27 июня 2016 года – Аргентина второй год подряд проигрывает Чили в решающем матче Копа Америка, а Лионель Месси промахивается с точки в серии пенальти. На следующий день обладатель пяти золотых мячей заявит, что завершает карьеру в национальной сборной. 5 июля станет известно, что пост тренера «альбиселесте» покинет Херардо Мартино, работавший с командой с 2014 года. Среди преемников Таты было немало известных людей. Основные кандидаты: Диего Симеоне, тренер, работавший с как раз сборной Чили Хорхе Сампаоли, а также бывший коуч «Ривер Плейта» Марсело Гажардо.

Как Аргентина просит Месси остаться

Спустя месяц стало известно, что Аргентину возглавит тренер «Сан-Паулу» Эдгардо Бауса. Не самая очевидная кандидатура, учитывая, что он никогда не работал со сборными. Вступив в должность, Эль Патон сразу дал понять, что не собирается идти на поклон к Лео Месси. «Не нужно убеждать Месси выступать за сборную, – цитирует тренера Ole. – Все мы играли в футбол и понимаем, что раз за разом проигрывать в финале – это большое разочарование. Нам с ним нужно просто поговорить о футболе, обсудить работу. Найти место на поле для Месси – наименьшая проблема для меня». Итог: Лионель вроде бы сам изъявил желание вернуться. Первая победа Баусы на посту тренера Аргентины.

Для Европы это малознакомый тренер. За пределы Южной Америки Баус выезжал лишь в 2009 году, чтобы подзаработать в Саудовской Аравии. Но если взглянуть на его карьеру, как футбольную, так и тренерскую, увидим, что в ней хватало крупных побед. Дебютировав в 19 лет в аргентинском «Росарио Сентраль», Бауса уже через три года выиграл национальный чемпионат. За этот клуб Эдгардо играл в течение пяти лет и за 310 матчей отличился 80 раз, выступая на позиции защитника. Далее Эль Патон переезжает в Колумбию в «Атлетико Хуниор», через два сезона возвращается на родину в «Индепендьенте», а затем вновь оказывается в родном «Сентрале». Из своего последнего коллектива – мексиканского «Веракруса» Бауса получает вызов на чемпионат мира 1990 года, на котором аргентинцы завоевали серебряные медали. По итогам своей футбольной карьеры Эдгардо забивает 114 мячей, что определяет его на четвертую строчку в списке самых результативных защитников в истории футбола.

Завершив карьеру футболиста, Бауса сразу же начал тренерскую. Естественно, в родном «Сентрале», который он сходу вывел в финал Кубка КОНМЕБОЛ, а уже в следующем сезоне сделал вице-чемпионом Апертуры. В дальнейшем Эдгардо отправляется колесить по родине: сначала в «Велес», а затем в «Колон». Впрочем, особых успехов с названными коллективами Эль Патон не добивается. Затем Эдгардо перебирается в другую латиноамериканскую страну – Перу – руководить «Спортинг Кристалем», в котором его ждал очередной успех – второе место в национальном чемпионате по итогам сезона.

Однако первых действительно ошеломляющих побед Эль Патон добивается с эквадорским ЛДУ. 2006 – 3 место в чемпионате и путевка в Кубок Либертадорес. 2007 – ЛДУ – чемпион Эквадора. И, наконец, 2008: год, который вошел в историю эквадорского футбола, ведь ЛДУ стал первым коллективом из этой страны, взявшим Кубок Либертадорес. В том году Эдгардо совершенно справедливо попал в тройку лучших тренеров сезона. Сэр Алекс Фергюсон, Дик Адвокат, Эдгардо Бауса – победители Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка Либертадорес соответственно.

2009 – три месяца в Саудовской Аравии и возвращение в ЛДУ, с которым до 2013 года Эль Патон завоевывает еще два трофея. В 2014 Бауса получает интересное предложение от аргентинского «Сан-Лоренсо» и в первые полгода приносит клубу первый в его истории Кубок Либертадорес. Кто бы мог подумать! Вот и в бразильском «Сан-Паулу», который Эль Патон возглавил в январе этого года, Бауса остановился в двух шагах от данного трофея. И это при том, что в долгий вояж бразильцев в турнире мало кто верил. Однако в ЛДУ в 2008 верили еще меньше, но это не помешало Эдгардо внести свое имя в историю эквадорского футбола посредством взятия главного клубного трофея Южной Америки.

На кого ты нас покинул? Как Аргентине жить без Месси

Какой же будет сборная Аргентины при новом тренере? 4-2-3-1 – любимая схема Эль Патона, которую он наверняка попробует привить «альбиселесте». Бауса умеет добиваться результата в сжатые сроки, и сейчас ему предоставляется возможность в очередной раз продемонстрировать это свое умение, ведь уже в сентябре состоится первый отборочный матч чемпионата мира, в котором аргентинцам играть не с кем-нибудь, а со сборной Уругвая. Вполне возможно, что в оглашенном 16 августа составе на эту встречу мы увидим молодежь, доселе под знамена национальной команды не вызывавшуюся, так как Эдгардо известен своей грамотной работой с данной категорией футболистов. Именно он перевел в основу «Росарио Сентраль» одного из лучших хавбеков Европы Анхеля Ди Марию, с которым теперь вновь будет взаимодействовать.

Бауса болен футболом настолько, что одно время даже активно участвовал в жизни социалистической партии Аргентины, пытаясь развеять стереотип о том, что футболисты – априори глупый народ. Хотя политическую карьеру он завершил, не успев начать: «Членом партии я так и не стал, но зато сумел доказать, что, будучи футболистом, я остаюсь умным человеком».

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