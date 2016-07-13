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  • Конфуз дня. Футболист провел матч ЛЧ в майке чужого клуба

Конфуз дня. Футболист провел матч ЛЧ в майке чужого клуба

«Зальцбург» выиграл у «Лиепаи» со счетом 1:0 благодаря голу Сориано за семь минут до конца матча. При этом, левый защитник австрийцев Андреас Ульмер после перерыва играл в футболке с логотипом клуба «Лейпциг», хотя начинал игру в «правильной» майке. Вполне вероятно, что он просто переодел ее в перерыве из-за непогоды. Но почему именно «Лейпциг»?

Все дело в том, что «Ред Булл Зальцбург» и «Ред Булл Лейпциг» имеют не только схожие названия, но и логотипы, разницу в которых издалека не определишь – там кроме надписи нет больше никаких отличий. Кто-то невнимательно распределял комплекты форм, а Ульмер не стал всматриваться в логотип.

«Имя-то на спине написано мое, верно»? – улыбаясь, спрашивал Ульмер, но после матча все равно предпочел закрыть рукой «неправильный» логотип при раздаче интервью.

Тем временем, УЕФА все равно постарается разобраться в этом инциденте, хотя в регламенте особо ничего такого не прописано – уж слишком уникальной вышла ситуация. Вполне возможно, что участники этого конфуза просто посмеются и забудут о нем. Пожалуй, это был бы лучший исход.

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Лига чемпионов Европа Зальцбург Лиепая Ульмер Андреас
Комментарии (6)
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anri1703
1468451619
Комментарий удален.
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Nail-football
1468470879
Кто угодно мог одеть форму "Лейпцига". Ее можно купить в любом магазине.
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Black Giz
1468475862
Повеселили)))
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Alex3920486
1468493651
)))
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Dazdraper
1468494272
Дисквалифицируют клуб, вот умора будет =D
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Rivaldo88
1469937803
алиекспресс...
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