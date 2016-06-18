Роналду не забил пенальти Австрии, Бельгия разгромила Ирландию. Ключевые события Евро-2016

Онлайн матча Португалия – Австрия – 0:0

Видеогалерея матча

Роналду был в 11 метрах от рекорда Евро, но грохнул в штангу с пенальти. Португалия так и не смогла забить австрийцам.

Роналду! Так был близок к голу, но австрийский вратарь начеку.

Еще один классный момент упустили португальцы.

Роналду промазал из убойной позиции.

Нани ответил своим шансом.

Классный момент не использовал Харник.

Составы на матч Португалия – Австрия.





В свои ворота забивают исландцы. Счет становится равным!

Сигурдссон открывает счет ударом с пенальти!

Составы на матч Исландия – Венгрия.

Дубль оформляет Лукаку. Еще один разгром у нас!

Витсель увеличивает преимущество бельгийцев.

Лукаку открывает счет! Де Брюйне ассистировал.

Голевой момент возник у Алдервейрелда.

Азар мог забивать, но немного не хватило.

Игра пока проходит без моментов, а мы представляем вам интересный факт. Сборная Бельгии не проиграла ни одного матча против Ирландии за последние 50 лет. Всего за это время команды провели шесть игр, где бельгийцы дважды праздновали успех, а еще четыре матча играли с соперником вничью.

Стартовые составы на первый матч игрового дня.