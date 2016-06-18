Роналду не забил пенальти Австрии, Бельгия разгромила Ирландию. Ключевые события Евро-2016

Онлайн матча Португалия – Австрия – 0:0
Роналду был в 11 метрах от рекорда Евро, но грохнул в штангу с пенальти. Португалия так и не смогла забить австрийцам.
Роналду! Так был близок к голу, но австрийский вратарь начеку.
Еще один классный момент упустили португальцы.
Роналду промазал из убойной позиции.
Нани ответил своим шансом.
Классный момент не использовал Харник.
Составы на матч Португалия – Австрия.
В свои ворота забивают исландцы. Счет становится равным!
Сигурдссон открывает счет ударом с пенальти!
Составы на матч Исландия – Венгрия.
Дубль оформляет Лукаку. Еще один разгром у нас!
Витсель увеличивает преимущество бельгийцев.
Лукаку открывает счет! Де Брюйне ассистировал.
Голевой момент возник у Алдервейрелда.
Азар мог забивать, но немного не хватило.
Игра пока проходит без моментов, а мы представляем вам интересный факт. Сборная Бельгии не проиграла ни одного матча против Ирландии за последние 50 лет. Всего за это время команды провели шесть игр, где бельгийцы дважды праздновали успех, а еще четыре матча играли с соперником вничью.
Стартовые составы на первый матч игрового дня.