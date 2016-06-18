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  • Роналду не забил пенальти Австрии, Бельгия разгромила Ирландию. Ключевые события Евро-2016

Роналду не забил пенальти Австрии, Бельгия разгромила Ирландию. Ключевые события Евро-2016

Онлайн матча Португалия – Австрия – 0:0

Видеогалерея матча

Роналду был в 11 метрах от рекорда Евро, но грохнул в штангу с пенальти. Португалия так и не смогла забить австрийцам.

Роналду! Так был близок к голу, но австрийский вратарь начеку.

Еще один классный момент упустили португальцы.

Роналду промазал из убойной позиции.

Нани ответил своим шансом.

Классный момент не использовал Харник.

Составы на матч Португалия – Австрия.


В свои ворота забивают исландцы. Счет становится равным!

Сигурдссон открывает счет ударом с пенальти!

Составы на матч Исландия – Венгрия.

Дубль оформляет Лукаку. Еще один разгром у нас!

Витсель увеличивает преимущество бельгийцев.

Лукаку открывает счет! Де Брюйне ассистировал.

Голевой момент возник у Алдервейрелда.

Азар мог забивать, но немного не хватило.

Игра пока проходит без моментов, а мы представляем вам интересный факт. Сборная Бельгии не проиграла ни одного матча против Ирландии за последние 50 лет. Всего за это время команды провели шесть игр, где бельгийцы дважды праздновали успех, а еще четыре матча играли с соперником вничью.

Стартовые составы на первый матч игрового дня.

Чемпионат Европы Европа Бельгия Ирландия
Комментарии (8)
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kurskih
1466288095
Эх, Криштиану...
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TUMS
1466291547
Роналду в Россию...
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Strig
1466305884
И га рональдуху бывает проруха
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343443
1466308929
Роналду в Россию...
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pik54
1466314957
Так Роналду такими темпами может и вылетит.
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Lexa_Lexa
1466315103
Пеналду герой Австрии
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lihindic
1466318175
пускай вылетают...
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mihail1980
1466344877
португалия на вылет
Ответить
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