Евро-2016. Сборная Словакии. Кого надо было бояться

Марек Гамшик – центральный полузащитник

Единственная звезда и капитан своего клуба и сборной готовится к первому Евро в истории Словакии. К слову, Марек является главным творцом успеха национальной команды своей страны. Пять забитых мячей в отборочном турнире сделали его лучшим бомбардиром группы С (наряду с Пако Алькасером) и помогли словакам выйти со второго места, пропустив вперед Испанию и опередив Украину.

То, что талантом Гамшик обделен не будет – было предрешено. Родители Марека – профессиональные спортсмены (отец – футболист, мать – гандболистка). Даже дедушка купил бутсы будущему лидеру неаполитанцев задолго до его рождения. Вот что значит судьба. Поэтому не кажется необычным тот факт, что Марек дебютировал в сборной очень рано, в возрасте 18 лет, а через какие-то два года уже удостоился капитанской повязки.

Словак уже доказал всему миру, что относится к числу топовых футболистов. Перейдя в 2007-м в ставший уже родным «Наполи» за 5,5 миллионов евро (на тот момент дороже был только трансфер Диего Марадоны) Гамшик быстро стал игроком основного состава. Бывший главный тренер «маленьких ослов» Эдоардо Рея как-то сказал, что Марек – это смесь Лэмпарда и Джерарда. Действительно, атакующий полузащитник обладает хорошим видением поля, точностью передач и мощными дальними ударами.

Марек – один из лучших ассистентов серии А (на один мяч уступил Пьяничу и Погба), а также лидер чемпионата по обостряющим передачам. В текущем сезоне семь из рекордных 36 голов Игуаин забил именно с пасов Гамшика (лучшая связка). Помимо этого точность передач у словака 86,6% – сильный показатель. Что же касается оборонительных действий, то тут все не так замечательно. Единственное, что можно выделить – Гамшик всегда старается играть без фола. В сборной же он – лучший бомбардир из ныне играющих футболистов. Вот это результативность для полузащитника.

Останавливать Марека предстоит не только игрокам центральной зоны, будь то полузащитник или защитник. Дело в том, что словак перемещается по всему полю, что позволяет ему, должно быть, природная выносливость. Поэтому всему основному составу стоит быть наготове.

Роберт Мак – правый полузащитник

Мало кто из даже заядлых болельщиков этой игры знаком с 25-летним крайним полузащитником ПАОКа. Тем не менее, Мак внес ощутимый вклад в выход его национальной сборной на Евро. Техничный вингер с хорошей стартовой скоростью, который при возможности может сыграть и в центре нападения, забил в отборе два мяча, один из которых – в важной встрече с Украиной. В первом же матче финальной части чемпионата Европы Мак за счет индивидуальных действий прошел несколько игроков Уэльса и отдал голевую передачу. К сожалению, для словаков этого не хватило, чтобы взять хотя бы одно очко.

Стоит упомянуть, что Роберт имеет за плечами школу «Манчестер Сити», в которой провел целых шесть лет, в отличие от трех полноценных сезонов напарника по сборной – Владимира Вайсса-младшего. Видимо, именно в Англии Мак отточил свой дриблинг и, безусловно, привык к жесткой манере игры, большому количеству единоборств и кроссов в штрафную площадь. В гармонии с умением обыграть соперника и завершить атаку Мак будет представлять одну из главных угроз 15 июня.

Вся эта характеристика малоизвестного в широких кругах игрока оправдывается статистикой. За сезон-2015/16 в составе греческого ПАОКа словак, не являясь чистым форвардом, наколотил 23 мяча. В эти матчи входят все раунды квалификации в Лигу Европы (6 голов), групповая стадия (3), чемпионат Греции (7), Кубок (2), товарищеские встречи (3) и вышеупомянутая квалификация Евро (2). Ко всему прочему, Мак своими точными ударами принес сначала ничью, а потом и победу над дортмундской «Боруссией» в двух матчах ЛЕ.

Похоже, что Георгию Щенникову придется сильно попотеть, чтобы отстранить от игры флангового полузащитника Словакии. В любом случае, игрок ЦСКА обладает не менее высокой скоростью, да и опыта не занимать. А связка с одноклубниками Березуцким и Игнашевичем должна еще больше помочь нашим защитникам в выполнение этой задачи.

Юрай Куцка – центральный полузащитник

Выделить кого-либо из нынешнего состава «Милана», провалившего очередной сезон, очень нелегко. Однако летнее приобретение Юрая Куцки, безусловно, нельзя назвать провальным. По сути, именно на словаке держался, если так можно выразиться, центр поля «россонери». Теперь полузащитник является ключевым игроком не только в клубе, но и в сборной.

Юрай до перехода в «Милан» продуктивно провел четыре сезона в составе другой итальянской команды – «Дженоа», отыграв больше, чем в ста матчах. Конечно, результативностью Куцка похвастаться не может, позиция обязывает его к совершенно другим действиям на поле, в которых он более чем хорош.

Сильная сторона словака – единоборства. При росте 186 см он имеет самый высокий показатель в клубе (не берем в пример защитников) по выигранным верховым дуэлям и отборам. Куцка – истинный разрушитель, трудяга. Поэтому почти во всех атакующих аспектах он выглядит значительно хуже, даже на фоне невыразительных напарников. Тем не менее, в квалификации к Евро Юрай смог отличиться два раза.

Несмотря на хорошее владение мячом, и способность на дриблинге протащить мяч от центра в штрафную площадь, Куцка не славится креативностью и точностью передач, как и изобилием опасных дальних ударов. Ко всему прочему, в составе «Милана» его обыгрывают чаще других – на заметку Шатову и другим креативным игрокам нашей сборной.

В заключении можно упомянуть недавнее интервью Куцки, в котором он сказал: «Когда я играю за свою страну, то чувствую невероятные эмоции. На Евро мы хотим доказать всем, что мы команда бойцов и патриотов». Вдвойне тяжело играть против мотивированных и психологически настроенных футболистов. Интересно, что чувствуют россияне Гильерме и Нойштедтер во время исполнения гимна. Грядущий матч сможет показать, сдержит ли Роман, успевший поиграть за сборную Германии, натиск миланского патриота.

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