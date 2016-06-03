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  • 7 попыток объяснить самый идиотский поступок года в исполнении Бруну Алвеша

7 попыток объяснить самый идиотский поступок года в исполнении Бруну Алвеша

Заключительный товарищеский матч Англии перед Евро-2016 против Португалии зрелищностью не блистал, да и агрессивности в нем никакой не было. Кто-то пытался распознать, как будет выглядеть английская команда через неделю в игре с Россией, кто-то и вовсе был непрочь вздремнуть под академичный футбол обеих сборных.

Наш старый знакомый решил всколыхнуть всеобщее уныние на 35-й минуте: не успевая за Гарри Кейном, Бруну Алвеш так и не решил, как следует отбирать мяч, и просто прыгнул в голову сопернику. Смотрелось страшно, а Кейн встал и побежал дальше, но судья охладил пыл обоих – англичанину надо было прийти в себя, а португальцу – убраться вон с поля, чтобы никто больше не вздумал творить такие вещи во время игры.

Адвокаты у Алвеша нашлись мгновенно. Возможно, португалец слишком буквально воспринял советы Пепе по отбору мяча в воздухе.

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А может, Алвеш – фанат реслинга, а мы просто об этом не знали. До вчерашнего вечера.

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Или даже боев без правил – там вон что бывает.

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Без сравнения с великим каратистом, конечно, не обошлось. Только поле битвы совсем неподходящее.

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Черт возьми, какой реслинг, какой Норрис. Не там ищем. В какой стране раньше играл Бруну Алвеш? И с кем у Англии первый матч на Евро?

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В конце концов, раз в финале чемпионата мира это делать было можно, почему вчера – нельзя?

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Впрочем, предположительно, что Алвеш вчера решил посоперничать с Пепе за приз за самый идиотский поступок года, а там и за звание самого дурного футболиста мира. Но кредитная история у Пепе, прямо скажем, побогаче.

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«Я признаю свою ошибку и принимаю последствия. Хорошо бы это не повторилось, но я чувствую всеобщую поддержку и готов двигаться дальше. Я уже успел пообщаться с командой в раздевалке, мы знаем, что такое случается», – пояснил Алвеш. Но главное, что Гарри Кейн остался жив. Чтобы на случай крупного поражения Англии в стартовой игре у английских СМИ не осталось поводов для оправданий.

По материалам Mirror

Чемпионат Европы Европа Англия Португалия Алвеш Бруну
Комментарии (8)
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Kulimen
1464952004
Даун...чуть башку не снес
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Romio-xxx
1464961227
Судья молодец,адекватный!!!
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Lakhamu
1464961899
" Но главное, что Гарри Кейн остался жив." © Алвеш так старался 8)
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Samov@r
1464975300
Делил я бы посмотрел если бы Ибрагимович с тобой бы так поступил бы,но буду ждать я думаю кто нибудь остудит его дурную голову
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podonok
1464975789
вообще всё равно пусть калечат друг друга
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