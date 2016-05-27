«Анжи» остался в элите. «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» с Павлюченко вылетела в ФНЛ. Ключевые моменты стыковых матчей

Сегодня – один из важнейших дней футбольного Томска за последние несколько лет: «Томь» вышла в РФПЛ, переиграв «Кубань» со счетом 2:0 (первый матч в Краснодаре завершился для томичей поражением 0:1). Оставался шанс и у астраханского «Волгаря», проигравшего дома 0:1 «Анжи», но на выезде клуб из ФНЛ уступил еще крупнее.

Онлайн матча «Анжи» – «Волгарь» – 2:0 (первый матч – 1:0)

Видеогалерея матча

О-о-о, вот это пижон Янник Боли. «Анжи» мог громить «Волгарь», но мяч после удара форварда с пенальти в стиле Паненки – полетел выше ворот. Впрочем, и 2:0 вполне хватило дагестанскому клубу, чтобы спокойно обезопасить себя от вылета. Игроки «Волгаря», между тем, не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Да, пожалуй вопрос с «Анжи» уже решен. Янник Боли удваивает счет на 34-й минуте мощнейшим ударом из-за пределов штрафной.

«Анжи», кажется, убивает интригу уже в самом начале, забивая красивый гол «Волгарю». Отличился Лазич.

Онлайн матча «Томь» – «Кубань» – 2:0 (первый матч – 0:1)

Видеогалерея матча

Не будет овертайма, потому что 2:0! Чуперка удваивает счет, а до конца остается 18 минут. И ничего не изменилось с тех пор. Томский клуб сыграет в Премьер-лиге в следующем сезоне, а «Кубань» рухнула в ФНЛ.

Го-о-о-о-л! На 57-й минуте Башкиров открывает счет мощным ударом из-за пределов штрафной. «Томь» повела в счете, мы идем на овертайм!

Неплохо бил Шандао на исходе получаса игры. Вообще, довольно живой матч с моментами с обеих сторон.

И тут же Манолев едва не наказал томскую защиту. Отличный был шанс.

Пугин упустил шикарный момент, не реализовав выход один на один.

А вот и замечательный момент уже на первых минутах упустил Майрович. А забей он, и тогда томичам пришлось бы забивать не меньше трех.