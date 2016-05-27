Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Анжи» остался в элите. «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» с Павлюченко вылетела в ФНЛ. Ключевые моменты стыковых матчей

«Анжи» остался в элите. «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» с Павлюченко вылетела в ФНЛ. Ключевые моменты стыковых матчей

Сегодня один из важнейших дней футбольного Томска за последние несколько лет: «Томь» вышла в РФПЛ, переиграв «Кубань» со счетом 2:0 (первый матч в Краснодаре завершился для томичей поражением 0:1). Оставался шанс и у астраханского «Волгаря», проигравшего дома 0:1 «Анжи», но на выезде клуб из ФНЛ уступил еще крупнее.

Онлайн матча «Анжи» – «Волгарь» – 2:0 (первый матч – 1:0)

Видеогалерея матча

О-о-о, вот это пижон Янник Боли. «Анжи» мог громить «Волгарь», но мяч после удара форварда с пенальти в стиле Паненки полетел выше ворот. Впрочем, и 2:0 вполне хватило дагестанскому клубу, чтобы спокойно обезопасить себя от вылета. Игроки «Волгаря», между тем, не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Да, пожалуй вопрос с «Анжи» уже решен. Янник Боли удваивает счет на 34-й минуте мощнейшим ударом из-за пределов штрафной.

«Анжи», кажется, убивает интригу уже в самом начале, забивая красивый гол «Волгарю». Отличился Лазич.

Онлайн матча «Томь» – «Кубань» – 2:0 (первый матч – 0:1)

Видеогалерея матча

Не будет овертайма, потому что 2:0! Чуперка удваивает счет, а до конца остается 18 минут. И ничего не изменилось с тех пор. Томский клуб сыграет в Премьер-лиге в следующем сезоне, а «Кубань» рухнула в ФНЛ.

Го-о-о-о-л! На 57-й минуте Башкиров открывает счет мощным ударом из-за пределов штрафной. «Томь» повела в счете, мы идем на овертайм!

Неплохо бил Шандао на исходе получаса игры. Вообще, довольно живой матч с моментами с обеих сторон.

И тут же Манолев едва не наказал томскую защиту. Отличный был шанс.

Пугин упустил шикарный момент, не реализовав выход один на один.

А вот и замечательный момент уже на первых минутах упустил Майрович. А забей он, и тогда томичам пришлось бы забивать не меньше трех.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Анжи Волгарь Томь Башкиров Евгений Чуперка Валерий Лазич Дарко
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ховрино 446
1464355512
томь... вперед
Ответить
pik54
1464357243
Томь победы!
Ответить
Fomich
1464358859
ТОМЬ ТОМЬ!
Ответить
Kuban23
1464361216
Армаш пожарник, ему можно сказать досвидания, сплавил команду в ФНЛ.... Осинькин лулзтренер. Манолев, Майрович - забивать в след раз будете... Хотя наверно это больше касается Майровича, который как и Манолев в упор не попадают... Короче удачи командам ПЛ в играх с этим гавном , на горбыле....
Ответить
eleng
1464361293
Весь матч не покидало чувство договорняка. Очень безвольна была Кубань во время забивания голов. Судья во всех ключевых эпизодах свистел за Томь. Ну а про незасчитанный гол даже говорить не стоит. Видимо слив.
Ответить
egiven
1464362921
Не назначенный пенальти на Якубе, и непонятно не засчитанный гол при позорнейшей трансляции подчеркивают высокий судейский статус Мешкова!!! Кубань начали добивать после того, как Мутко заявил, что в Краснодаре не должно быть две команды в премьере. Администрация Краснодарского края показала достойную изворотливость чтобы добить клуб. За Кубань болел весь край. Обидно! Томь тут не виновата.
Ответить
lihindic
1464368689
бедная кубань...
Ответить
kurskih
1464369902
Кубань жалко, да. Но что поделать - команда давно не показывала футбола.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+