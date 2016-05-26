Почему «Ливерпуль» не появился бы на свет без пива?

Не стоит бояться того, что еще несколько десятков лет назад «Ливерпуль» не был одним из самых популярных и поддерживаемых клубов мира. Его символика пересекает границы и внушает уважение всем любителям футбола. Вряд ли в мире остались люди, которые не слышали о мифическом стадионе «Энфилд», о его самой известной песне You’ll never walk alone. Проще говоря, «Ливерпуль» – это команда, демонстрирующая всему миру город, в котором появилась группа Битлз. Все это создает особенное, трепетное отношение к этому футбольному клубу.

Его история начинается в 1892 году. В тот момент весь Ливерпуль был очарован «Эвертоном». Настолько, что никто и не думал о создании еще одного футбольного клуба. Но пиво все изменило. Да, «Ливерпуль» сильно обязан хмельному напитку.

«Эвертон» на Энфилде

У некоторых болельщиков, наверное, волосы встают дыбом от осознания того, что домом «Эвертона» был именно « Энфилд», святыня красных. Но это надо пережить, тем более если ты преданный фанат своего клуба. Появившись в 1878 году силами учеников церкви Святого Воскресения, «Эвертон» и его возрастающее число болельщиков искали новый стадион. В 1884 году «ириски» переехали на «Энфилд». Тогда стадион предлагал синим довольно много пространства – трибуны могли вместить 2000 болельщиков. При переезде «Эвертона» на «Энфилд» Джон Оррел, который сдавал этот стадион в аренду прежде, уступил его своему другу, Джону Хоулдингу. В течение нескольких лет отношения между арендодателем и клубом складывались как нельзя лучше. На «Энфилде» «Эвертон» и начал писать свою историю. То были самые ранние годы чемпионата Англии.

В 1888 году «Эвертон» входил в сжатый список клубов-учредителей Футбольной Лиги. 3 июня того же года «ириски» принимали «Аккрингтон» на «Энфилде» – в первом матче чемпионата в их истории и первом матче для стадиона. Созданный в эпоху, когда футболом можно было приучить мальчиков к религии и церкви, «Эвертон» быстро стал одним из самых сильных клубов Англии. В 1891 году команда впервые завоевала титул чемпиона как раз на Энфилде. Титул и, что более важно, финансовые успехи команды были достигнуты во время правления мистера Джона Хоулдинга, который переквалифицировался из владельца стадиона в президента «Эвертона». Однако титул не мог повлиять на личные отношения руководства. Многие директора «Эвертона» не соглашались с решениями президента по слишком многим пунктам. В какой-то момент это вызвало конфликт. Настолько сильный, что через год «Эвертон» был выселен с «Энфилда», где появился новый клуб – «Ливерпуль».

Джон Хоулдинг, пивовар и мэр

Джон Хоулдинг родился в 1833 году. Он представлял собой пример типичного английского бизнесмена, который сумел извлечь выгоду из промышленной революции и основал небольшую фабрику. Выпускник Ливерпульского колледжа, этот джентльмен быстро очутился в пивной индустрии. Он открыл свою маленькую пивоварню в Ливерпуле на улице Тайнмут в квартале под названием «Эвертон». Его пиво хорошо продавалось, что позволило ему совместить свою первую страсть со второй – с футболом. Для этого Хоулдинг перекупил у своего друга, тоже пивовара, Джона Оррела стадион «Энфилд Роуд». В первое время все шло хорошо для Хоулдинга, его даже прозвали «Король Джон Эвертонский». Но, учитывая постоянные конфликты с дирекцией клуба и свое пристрастие к пиву, Хоулдинг покинул мерсисайдский клуб, оставив его один на один с тяжелейшим кризисом.

В 1891 году после коронования «ирисок», Джон Хоулдинг решил увеличить стоимость аренды «Энфилда». Со 100 лир ежемесячно (в 1884 году) до 250 лид в 1891. Все это заставило руководство «Эвертона» скрипеть зубами. Но у мистера Хоулдинга было еще одно требование. Он захотел, чтобы во время матчей на стадионе продавалось только его пиво. Но рюмка ликера переполнила чашу терпения: «Эвертон» решил покинуть «Энфилд». Так Джон Хоулдинг остался один на один со стадионом, и вариант у него был только один – создать свой клуб.

Решение было принято 15 марта 1892 года. Футбольный клуб «Ливерпуль» появился на свет и провел первые сезоны в синих майках – в то время, как «Эвертон» был в красных. Одним словом, пришлось ждать вплоть до 1896 года, чтобы все вернулось на свои места. «Эвертон» вернулся к синему цвету формы, «Ливерпуль» стал красным, а Хоулдинг мог со спокойной душой продавать свое пиво на своем стадионе, поглядывая матчи своей команды.

По материалам So Foot.

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