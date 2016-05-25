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Наши круче итальянок. Русская жена Сальваторе Боккетти

Не так давно защитник Сальваторе Боккетти и его жена Екатерина отметили два года совместной жизни – их свадьба состоялась в мае 2014 года. Через несколько месяцев у пары родился сын.

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«Как познакомились? Это было недалеко от Тарасовки. Ну, знаете, есть такое место – Мытищи. Это же рядом, да?», – уточнил Боккетти.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«В России самые красивые женщины в мире. Поэтому у меня русская жена. Считаю, что прекраснее неe никого нет. Она учит меня говорить по-русски. Понимаю, что говорю пока так себе. Мы продолжим общаться на русском, и, надеюсь, с каждым разом у меня будет получаться все лучше и лучше», – признался итальянец.

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Комментарии (15)
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Etiainen
1464192651
ну. на любителя...
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кошмарик
1464193856
любительница самострелов..
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roman230582
1464194938
Баба как баба
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трениришко
1464195681
вот кому нужно было гражданство давать
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Диктор
1464201441
Принимай наше гражданство.
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ivanthebest
1464201442
Хороша, чертовка!)
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grand-igor
1464206083
повезло Сальватореу пора русское гражданство получать
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ZyryanovAV
1464208627
Ну, вообще-то она по типу итальянок. Очень схожа с болельщицами на стадионах Турина, Рима и Неаполя.
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nemolod
1464249548
Они оба молодцы-встретились,полюбили,п
оженились,малыша родили! Это пример тем "подружкам" ,которые только проводят время в развлечениях,не задумываясь о том,что молодость быстро пройдет,так же как и все хорошее!
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Garrincha58
1464281864
да ничего особенного она и на русскую то не похожа таких в России миллионы и еще краше есть
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