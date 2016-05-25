Наши круче итальянок. Русская жена Сальваторе Боккетти

Не так давно защитник Сальваторе Боккетти и его жена Екатерина отметили два года совместной жизни – их свадьба состоялась в мае 2014 года. Через несколько месяцев у пары родился сын.

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«Как познакомились? Это было недалеко от Тарасовки. Ну, знаете, есть такое место – Мытищи. Это же рядом, да?», – уточнил Боккетти.

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«В России самые красивые женщины в мире. Поэтому у меня русская жена. Считаю, что прекраснее неe никого нет. Она учит меня говорить по-русски. Понимаю, что говорю пока так себе. Мы продолжим общаться на русском, и, надеюсь, с каждым разом у меня будет получаться все лучше и лучше», – признался итальянец.

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