«Барселона» или «Бешикташ»? Где будет играть Бен Арфа в следующем сезоне

Франция и Англия

Атем Бен Арфа громко заявил о себе еще в 2004-м году. Тогда юниорская сборная Франции (до 17 лет) выиграла чемпионат Европы. Помимо Атема в ней играли Бензема, Насри и Менез. Бен Арфа в этой команде был одним из самых перспективных. Бензема, Насри и Менез давно уехали из Франции и стали звездами мирового уровня. А Бен Арфа все еще играет в Лиге 1.

Атем начинал футбольный путь в «Лионе», где зажигал вместе с Каримом Бензема. Провел там четыре сезона, три из которых были чемпионскими. Забивал, правда, мало (семь голов), но перед ним стояли другие задачи. Он созидал, работая в нападении на флангах. С задачами, которые перед ним ставил тренер, Бен Арфа уверенно справлялся.

В 2008-м Атем перешел в «Марсель», с которым выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны. За два года сыграл в 62-х матчах и получил приглашение в Англию. Полузащитником интересовались «МЮ» и «Эвертон», но выбрал он в итоге «Ньюкасл».

Английское турне у француза не задалось. В первом же сезоне он получил тяжелейшую травму, двойной перелом ноги, и выбыл до конца года, сыграв лишь в четырех турах. К тому же сказался характер француза. В Англии его до сих пор считают одним из самых неприятных футболистов, портившим отношения и с тренерами, и с болельщиками, и с одноклубниками.

Съездив в аренду в «Халл Сити», Бен Арфа окончательно разочаровался в британском футболе и вернулся в родную Францию. Путь к вершинам мирового футбола пришлось начинать сначала. Из-за нарушения регламента ФИФА Бен Арфа не играл за новую команду до конца сезона. Француз всерьез подумывал о том, чтобы завершить карьеру, но в этом сезоне все же подписал контракт с «Ниццей» и вернулся в профессиональный спорт.

Почему такой интерес?

На удивление всем 29-летний Бен Арфа в этом сезоне выглядел потрясающе. Говорили, что он едет в «Ниццу» доигрывать, но Атем раскрылся по-новому. Весь год французские журналисты смаковали его техничные финты и восторгались уверенным дриблингом. По Интернету разлетелись видеозаписи, на которых Бен Арфа обводит по 5-6 соперников, сохраняя мяч для своей команды.

Но кроме красивой игры Бен Арфа показывал и результат. 17 голов в 33 матчах и 4-е место в гонке бомбардиров – неплохой показатель для полузащитника.

Бен Арфа подписывал контракт с «Ниццей» всего на один год, и уже зимой начались разговоры о его переходе в клуб более высокого уровня. Даже тренер команды Клод Пюэль говорил тогда: «Меня не удивляет, что большие клубы следят за Бен-Арфа. Ради него я надеюсь, что в следующем сезоне он не будет играть за «Ниццу». Чем ближе открытие трансферного окна – тем больше появляется претендентов на француза.

Варианты

Турецкий «Бешикташ» был одним из первых, кто предложил французу продолжить карьеру в новом клубе. Возраст Атема может не позволить ему выдержать конкуренцию в испанских или английских командах. В Турции с этим полегче. Но сам Бен Арфа особым желанием переезжать в Стамбул, кажется, не горит.



В борьбу за вингера включились «Интер» и «Милан». Возрастной и, следовательно, не такой дорогой футболист для Италии – тоже вполне типичная история. И если «Милан» вернет себе Ибрагимовича, «Интер» может ответить неплохим приобретением из той же Лиги 1.



Наиболее обсуждаемый вариант – возможный переезд Атема в «Барселону». Недавно новостные лены облетела информация, что Атем уже полетел обсуждать условия контракта в Испанию. После этого, правда, и игрок, и клуб в один голос стали эту информацию отрицать. Но интерес испанцев уже подтвердил президент «Ниццы», так что от назойливых вопросов французу теперь не отвертеться. Испания вполне подошла бы техничному вингеру, который любит работать с мячом и не брезгует покрасоваться перед фанатами парочкой финтов. Неслучайно Бен Арфа сравнивают со звездами каталонской команды: то с Рональдиньо, то с Неймаром, то с Месси. Однако большой вопрос – сможет ли он выдержать тяжелую испанскую конкуренцию. Одно дело – «Ницца», другое – «Барселона».



«ПСЖ», наверное, – наиболее вероятное продолжение карьеры Бен Арфа. Говорят, что Атем давно болеет за парижский клуб и мечтает там поиграть. Для него близость к родному дому, знакомый чемпионат и регулярная игровая практика – существенные аргументы. Да и опять-таки, если «ПСЖ» лишится Ибрагимовича, команде понадобится новая звезда. а Бен Арфа, взорвавший французский чемпионат в этом сезоне, на роль звезды отлично подходит.

Вывод

Летом нас ожидает интересная борьба за уже не самого молодого футболиста. Многое будет зависеть от выступления на домашнем Евро. Ранее Бен Арфа конфликтовал с Дешамом, но при такой игре Атем наверняка войдет в состав сборной. Если добавить к этому плохую форму Вальбуэна и проблемы Бензема, не так абсурдно звучит мысль, что Бен Арфа может стать лидером французской команды.

Перед Атемом открывается новая дверь, он может вернуться в мировой футбол и поиграть в еврокубках. Но зависит сейчас все только от него самого.

Цитата дня. Златан прощается с Парижем

Пьяница со стройки. Как Трой Дини пробил себе дорогу в большой футбол