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  • Круче «Лестера»! Как выйти в Бундеслигу и тут же ее выиграть

Круче «Лестера»! Как выйти в Бундеслигу и тут же ее выиграть

«Лучше получать большое удовольствие в маленьком городе, чем маленькое удовольствие в большом», – говорил Отто Рехагель, покидая кишащий надоедливыми журналистами гигантский Мюнхен ради 100-тысячного Кайзерслаутерна. Совсем недавно его звали в полуразваленную «Баварию», хоть и добравшуюся до полуфинала Лиги чемпионов, но свалившуюся аж на шестое место в Бундеслиге-1994/95. В предсезонном турнире команда получила семь (!) безответных голов от «Депортиво», но стартовала с семи побед подряд, а затем дела пошли хуже. Игрокам методы работы Рехагеля совершенно не нравились, и тренера убрали за четыре дня до первой финальной игры Кубка УЕФА (в то время финал был двухматчевым) против «Бордо». «Бавария» тогда лупила всех, кто попадался ей на пути в еврокубке – страдал «Локомотив» (5:0), досталось «Бенфике» (4:1, 3:1), получил и «Ноттингем Форест» (5:1), а в решающих матчах уже под руководством Франца Беккенбауэра команда легко победила «Бордо» (2:0, 3:1). Лавры, конечно, достались ему, а не Рехагелю, но «Бавария» все равно проиграла битву за чемпионство «Боруссии». Король Отто вынашивал планы мести, отбыв во Вторую Бундеслигу.

Чем-то особенным в Бундеслиге «Кайзерслаутерн» особо никогда не выделялся. Да, за него играл великий Фриц Вальтер – капитан золотой немецкой сборной, выигравшей ЧМ-1954. Да, в то время клуб добыл себе два чемпионских титула, завоевав еще один в 91-м. Но немногим удавалось взлетать на четвертое место в одном сезоне, а затем грохнуться в зону вылета в следующем, но при этом еще и выиграть Кубок Германии, как это сделал «Кайзерслаутерн» за два года (1993-1995). Фанаты были вне себя от злости, а руководство решило не скупиться на тренера и умудрилось сохранить костяк команды – остались и чемпион мира Андреас Бреме, и будущие герои Евро-96 чехи Мирослав Кадлец и Павел Кука.

 

«В финале Евро-96 играли шестеро футболистов из моей «Баварии», еще двое выступали раньше у меня в «Вердере». Итого – восемь человек. Это что, я плохой тренер?», – иронизировал Рехагель, сходу пообещав, что никаких руководителей и президентов на свою тренерскую скамейку в «Кайзерслаутерне» он попросту не пустит, а вести трансферную политику будет самостоятельно. Назначение Рехагеля особого восторга в команде не вызвало – там и так хватало опытных игроков с характером, а тут внедрялся достаточно своенравный тренер, с которым было очень легко поссориться. Отто с этим разобрался тут же: «Вы б все лучше вообще молчали до конца сезона. Не смогли остаться в Бундеслиге, так дайте мне нормально работать. Как вернемся обратно – болтайте о чем угодно и делайте что хотите». Конечно, они хотели вернуться и довольно легко это сделали, опередив на 10 очков ближайшего конкурента. В Кубке Кубков, правда, ничего путного не вышло – «Кайзерслаутерн» сгорел в гостевой игре с «Црвеной Звездой» (1:0, 0:4) и вылетел в первом же раунде.

Что может быть лучше, чем побить своего предыдущего работодателя прямо на его поле, особенно после скандального увольнения? В первом же туре Бундеслиги-1997/98 «Кайзераслаутерн» нанес «Баварии» поражение прямо на «Олимпиаштадионе» благодаря позднему голу Шьенберга, хотя в прессе этому факту особого значения не придали – обычная осечка на старте, ну что тут такого? После четвертого тура команда Рехагеля захватила лидерство, но кто мог подумать, что с того момента и до конца сезона на первую строчку она больше никого не пустит. В первом круге «Кайзерслаутерн» проиграл лишь дважды, а на старте второго еще раз показательно обыграл «Баварию» и так дошагал аж до чемпионства.

Ни о каких чемпионских амбициях во время сезона не говорилось, клуб просто шел от матча к матчу и был намерен сначала «обеспечить себе место в Бундеслиге», затем «попасть в зону УЕФА», а уже потом «продержаться как можно дольше наверху». За тур до конца «Кайзерслаутерн» поколотил «Вольфсбург» (4:0), а «Бавария» не смогла выиграть у «Дуйсбурга», и вопрос с победителем турнира был решен официально. Состоялась оглушительная сенсация, аналогов которой в Бундеслиге никогда не было, да и не будет еще очень долго. Рехагель же уверен твердо: «Подобное точно больше не повторится». Примечательно, что многие матчи выигрывались в добавленное время, когда силы соперников иссякали, а «Кайзерслаутерн» продолжал мчаться вперед.

«У нас ты сможешь стать прежним Отто. Здесь тебя не будут облачать, как в «Баварии», в кожаные штаны», – говорил ему старый приятель Юрген Фридрих, ставший президентом «Кайзерслаутерна» после вылета в низший дивизион. Фридрих не обманул, а Рехагель не подвел: союз друзей позволил создать удивительную команду, на которую во Второй Бундеслиге ходило даже больше людей, чем в Первой сезоном ранее. Лучшим бомбардиром золотого «Кайзерслаутерна» стал малопримечательный немецкий форвард Олаф Маршалл, который забил 21 гол в чемпионском сезоне и поехал не в отпуск, а на ЧМ-98 в составе сборной Германии. Красиво завершил свою блистательную карьеру опытный защитник Андреас Бреме – автор победного гола в финале ЧМ-90. Уверенно в обороне смотрелся Миро Кадлец, перевод которого на позицию либеро называли ключевым фактором успеха «Кайзерслаутерна». Ко двору пришелся и болгарин Мариан Христов.

Единственным же трансфером с суммой более полумиллиона евро после выхода из Второй Бундеслиги стала покупка швейцарца Чириако Сфорцы – ключевого футболиста сенсационных чемпионов, раздавшего уйму голевых передач. С ним Рехагель работал в «Баварии», а после его отставки игрока отдали «Интеру». «В отпуске телефон трезвонил постоянно. Отто утомил звонками, но если ему что-то нужно, он не отстанет», – вспоминал Сфорца, ставший ключевым игроком Рехагеля в чемпионском сезоне. «Отто оглашал нам состав, а мы все делали на поле, – недавно рассказывал Маршалл. – Теряя мяч, мы тут же пытались его вернуть. Короче говоря, играли как дортмундская «Боруссия» в свои победные сезоны».

Именно при Рехагеле в Бундеслиге дебютировал Михаэль Баллак, часть чемпионского сезона отыгравший во второй команде «Кайзерслаутерна» и затем переведенный в главную. Отношения у тренера и игрока не очень ладились, Баллаку приходилось буквально скакать из матча в матч на разные позиции, но Рехагель очень хвалил будущего лидера сборной Германии в прессе, а в следующем сезоне регулярно выпускал его в основе. «Кайзерслаутерн» не смог подняться выше пятого места в Бундеслиге-1998/99, но выиграл группу в Лиге чемпионов, опередив на пять очков «Бенфику», на шесть «ПСВ» и на восемь «ХИК». Впрочем, в четвертьфинале «Красные дьяволы» угодили прямиком на «Баварию», которая и разгрохала выскочек в двух матчах (2:0, 4:0). Но свой план мести Рехагель уже давно исполнил, а ЛЧ принесла достаточно денег и в любом случае подняла престиж «Кайзерслаутерна».

В 2000-м году тренер покинул клуб из-за очередного внутреннего конфликта, когда поссорился со Сфорцой, а игроки приняли сторону своего капитана. С тех пор выше «Кайзерслаутерн» уже не забирался, хотя и год спустя добрался до полуфинала Кубка УЕФА. Команда еще шесть сезонов поболталась по Бундеслиге, пока, наконец, не вылетела вниз – постройка стадиона сожрала кучу денег, а менеджеры не смогли их правильно распределить. В 2010-м клуб вернулся в элиту на пару сезонов, но затем снова рухнул во Вторую Бундеслигу. Сказка давно закончилась, но размах у этой истории был не хуже лестеровской, а драма, пожалуй, даже круче, учитывая отношения Рехагеля с «Баварией». После ухода из «Кайзерслаутерна» королю Отто было уже не до баварской гегемонии – он принял сборную Греции и добился оглушительного успеха на Евро-2004. Греции, с которой новый чемпион Англии Клаудио Раньери совсем недавно проигрывал сборной Фарерских островов. Забавное переплетение у этих двух историй, не правда ли?

Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

Германия. Бундеслига Германия Кайзерслаутерн Баллак Михаэль Рехагель Отто Сфорца Чириако
Комментарии (9)
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hodyrev
1462445743
Да уж,узнал для себя много нового из этой истории)
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Karpathian
1462448764
Konig Otto всегда умел из г-на конфетку сделать:)
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mihail1980
1462458898
)
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буба спб
1462468128
отличная статья , не знал этой истории- спасибо!
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Mighost
1462487852
За такие моменты и любим футбол))
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burbon2002
1462626685
Otto spec eto ne gvardiola i maurinio
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vasiok74
1462628003
сказки всегда кончаються.я не думаю что в следущем сезоне Лестер будет бороться за чемпионство.удачи Лестеру в ЛЧ,в следущем сезоне.
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