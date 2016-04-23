5 теневых героев «Лестера»

Кристиан Фукс – левый защитник

28 матчей, 4 голевые передачи

Австрийский защитник «Лестера» Кристиан Фукс похож на универсального спортсмена. Он набрал множество качеств в небольших пропорциях. Не надо гнаться за вычурными фантазиями на фланге, не стоит претендовать на исключительность – отдайте этот набор для бразильца Марсело. У Фукса главная задача не потерять свою позицию, бегать по бровке и грузить навесами в штрафную площадь. Кристан Фукс – это усовершенствованный архетип Дмитрия Комбарова. Без медведя на дне рождения, а с пиццей в руках от Клаудио Раньери. «Я мечтаю стать кикером в НФЛ. Серьезно. Я знаю, что могу забить филд-гол с 60 или 65 ярдов. Мечты могут сбыться. Если ты не мечтаешь, то ничего не добьешься», – признался игрок в интервью Sky Sports. Слова Фукса подтверждают, что он ментально готов для любого командного вида спорта. Главное поверить в себя и совершать лошадиную норму работы.

Начальной точкой рождения карьеры Кристиана Фукса стала Бундеслига. В «Шальке-04» футболист перебрался из «Майнца» уже после увольнения одиозного Феликса Магата. Садистским наклонностям Магата на тренировках нашлось бы место в лице трудоголизма австрийского защитника. Поэтому за четыре года в «Шальке» на Кристиана не снисходило творческое озарение. «Делай, что должно, и будь что будет» – емкое описание его игры в Германии. Уже выступая в Англии, Кристиан Фукс скажет про скучность немецкого чемпионата из-за бессильных потуг других перед лицом «Баварии».

Летом селекционеры «Лестера» собирали команду с прицелом на спасение в лиге, а у Кристиана Фукса заканчивался контракт с «Шальке». «Лисы» перехватили защитника у «Суонси». Селекционеры понимали – такой футболист сгодится для сжигания земли на своем фланге при обороне.

В одном из ключевых матчей сезона, когда «Лестер» обыграл на выезде «Манчестер Сити», именно Кристиан Фукс стал одним из главных творцов победы. Фирменным знаком в атаке у команды Мануэля Пеллегрини в тот день было постоянное перемещение футболистов. Фукс должен был сдерживать Стерлинга, Сильву, Агуэро, Сабалету – такая компания поочередно сваливалась на его фланг. Защитник стоически вгрызался в каждого из них и всеми силами уберегал свою зону от набегов. Главным аккордом футболиста в матче стала голевая передача с углового в голову Роберта Хута.

Помимо морального стоицизма у Фукса в «Лестере» еще есть и системная функция. Зачастую он разгоняет атаки в построениях Раньери и выполняет стандартные положения. Сейчас «Лестер» – лидер в Англии по количеству длинных передач (6,9%), и Фукс выполняет большинство из них. Ярким примером стала игра против «Вест Хэма» в Кубке Лиги. Тогда Кристиан пробежался и вырезал хирургически точный пас между двух защитников на ногу Джеймса Варди, забившего гол.

Вне футбольного поля австриец отлично вписывается в хулиганскую атмосферу «Лестера». Выкладывает видео, где они с Варди разбивают о головы пасхальные яйца, жонглирует продуктами в супермаркете и набивает трехкилограммовый мяч.

Уэс Морган – центральный защитник

34 матча, 1 гол

Кристиан Фукс, говоря про секрет успеха, сравнил нынешний «Лестер» с Астериксом и Обеликсом. Точная параллель учитывая, что в команде есть защитник Уэс Морган. В голову проходит еще одна аналогия. Кажется, если поменять местами Моргана и актера Майкла Дункана в фильме «Зеленая миля», то никто не заметит рокировки из-за внушительного телосложения обоих. Сейчас два ярких повода для острословия – панамские офшоры и «тот парень из «Лестера» с лицом клубного вышибалы».

В 15 лет от Моргана отказался периферийный клуб «Ноттс Каунти». Уже через два года Уэс оказался в академии «Ноттингем Форест». Парень столкнулся с проблемами лишнего веса, но перебарывая слабости и природную расположенность к полноте, сумел добиться внимания со стороны тренеров. Отмечалось трудолюбие, но Морган был в тени таланта Майкла Доусона, будущего защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии.

Несмотря на частые ошибки в обороне и неповоротливость, болельщики «Ноттингема» полюбили Уэса Моргана. Самый памятный привоз защитника случился в 2007 году. В ответном матче плей-офф Лиги 1 «Ноттингем Форест» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0, а на глазах собственных болельщиков умудрился проиграть 2:5. В дополнительное время Морган подарил мяч сопернику, пытаясь выполнить передачу назад, что позволило «Йовилу» выйти вперед по сумме двух встреч. Это никак не повлияло на всеобщую любовь и уважение. «Он – один из нас, и я надеюсь, он навсегда останется в «Ноттингеме», – написал фанат «Форест» на сайте клуба. Спустя некоторое время Уэса Моргана приобрел «Лестер».

В прошлом сезоне вместе с диковатым тренером Найджелом Пирсом Морган спасал клуб от вылета из АПЛ, а сейчас ямаец – воплощение одной из лучших защитных линий в Премьер-лиге. Он – один из лидеров команды по заблокированным ударам. Самый эффективный прием защитник совершил в декабрьском матче против «Ливерпуля». Из-за минимального превосходства футболистов Юргена Клоппа на стандарт прибежал вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель. Защитникам «Ливерпуля» удалось вынести мяч из штрафной площади, и образовалась контратака пяти футболистов в красном на одного Моргана. Уэс бросился на удар Бентеке и защитил пустые ворота от второго гола. В игре против «Арсенала» он так же выжигал бросками под удары штрафную площадь. Алексис Санчес в упор расстреливал ворота, но на мяч набежала массивная фигура футболиста «Лестера».

Одним из главных оружий банды Клаудио Раньери стали стандартные положения. Соответствуя принципу «все должны атаковать, все должны защищаться», Уэс Морган – важная фигура в нападении. За счет габаритов он часто стягивает на себя несколько защитников, что позволяет его партнерам забивать из освободившихся зон. Сам футболист забил один гол в сезоне «Саутгемптону», который может стать ключевым в борьбе за чемпионство. В своей колонке в The Guardian Ричард Уильямс признался – свой голос на звание лучшего игрока года он бы отдал Уэсу Моргану.

Дэнни Симпсон – правый защитник

26 матчей, 1 голевая передача

Симпсона принято считать типичным прообразом футболиста, не справившегося с искушениями от больших денег. Начиная в 2006 году играть за «Манчестер Юнайтед», защитник удостоился похвалы от самого Сэра Алекса Фергюсона. «По его выступлению не скажешь, что это первый матч за МЮ», – сказал Фергюсон после дебютного матча футболиста.

Далее Симпсон выбрал функцию по бесперебойной постановке новостей для британских таблоидов. Сначала все узнали, что за несколько часов до встречи со своей девушкой он просил скинуть другую барышню интимные фотографии. Потом его часто настигали папарацци за нетрезвым поведением в ночных клубах. Из «МЮ» Дэнни Симпсона начали отправлять в многочисленные аренды по заштатным командам.

Профессиональное пристанище защитнику нашлось в «Ньюкасле». С 2010-го по 2013-й год Симпсон провел 103 матча, временами показывая ту игру, за которую на него обратил внимание Алекс Фергюсон.

В «Лестере» заиграть удалось не сразу. Первый год Симпсон провел неровно, Найджел Пирс редко ставил футболиста в основной состав. Вразумил Дэнни пришедший прошлым летом Клаудио Раньери. Итальянец даже стерпел очередную пьяную выходку Симпсона. Футболист был арестован, пытаясь в состоянии алкогольного опьянения задушить бывшую подругу, мать его ребенка. 28-летнему англичанину грозило тюремное заключение. Игрока приговорили к 300 часам общественных работ и штрафу в 990 фунтов.

По этому сезону можно сказать, что Дэнни Симпсон не подвел ожидания тренера. Вместе с Кристианом Фуксом они стали главными проводниками электричества на флангах у «Лестера». Они часто действуют по всей бровке, поэтому быстрый переход футболистов Раньери из обороны в атаку – во многом их заслуга. На своей позиции защитник цепок и быстр, что зачастую лишает возможности нападающих обыграть Симпсона.

Дэнни Дринкуотер – центральный полузащитник

32 матча, 2 гола, 6 голевых передач

Весь мир уже израсходовал лимит шуток про водную фамилию Дэнни Дринкуотера. В центре полузащиты у «Лестера» все привыкли восторгаться Нголо Конте, не замечая Дэнни. Он стал очередным футболистом в команде Раньери, не получившим признания от окружающих до этого сезона. Человек, по манере игры похожий на подкаченного Пола Скоулза, избрал путь неваляшки – «меня бьют, но я всегда встаю».

Дэнни Дринкуотер начинал играть в системе «Манчестер Юнайтед» с семи лет. Там он провел 13 лет, но никто не воспринял всерьез молодого полузащитника. Начиналась типичная история, когда футболиста отправляют скитаться по арендам. Позже станет известно, как болезненно переживал разрыв с любимым клубом Дринкуотер.

Прорывом для футболиста стал сезон-2013/14 в Чемпионшипе. Попав на казарменное положение к Найджелу Пирсону, полузащитник расцвел. Превратился в стержневого футболиста формата бокс-ту-бокс. В 45 матчах Дэнни забил семь голов, получив номинацию на лучшего футболиста года.

В прошлом году в спасающемся «Лестере» Дринкуотера вновь ждало испытание. В центре поля отдавалось предпочтение Эстебану Камбьяссо, Мэтью Джеймсу и Энди Кингу. Фееричная игра в Чемпионшипе была стерта наждачкой, оставив лишь теплые воспоминания.

Все изменилось с приходом Клаудио Раньери. «Дринки постоянно открыт для партнеров, просит мяч, проявляя себя. У него отлично налажено партнерство с Канте – они подменяют и понимают друг друга. Это выглядит солидно и сильно. Когда Дэнни идет в борьбу, он выигрывает ее, это очень важно. Также он отлично соблюдает баланс – и когда мы атакуем, и когда мы защищаемся», – начнет хвалить игрока в конце сезона итальянец.

В центре поля Дэнни Дринкуоутер выполняет функции скоростного трактора, успевая выжигать и нагнетать впереди. Полузащитник сжирал главных конкурентов по своей позиции – Фабиана Делфа из «Манчестер Сити», Кристиана Эриксена и открытие сезона Дели Алли из «Тоттенхэма», а у Месута Озил не получалось создавать легкости дыхания для атак «Арсенала». Помимо мускульной въедливости у Дринкуотера в «Лестере» – один самых высоких показателей по точности передач. Похоже, игрок получит одну из главных наград в своей карьере – вызов в сборную Роя Ходжсона на чемпионат Европы во Франции.

Вне футбольного поля Дэнни – довольно закрытый человек. За весь сезон он только однажды дал большое интервью журналистам из Daily Mail. Дринкуотер признался – «Манчстер Юнайтед» остался в сердце и лидер «лис» всячески сопереживает родной команде.

Марк Олбрайтон – правый полузащитник

34 матча, 1 гол, 6 голевых передач

Таких футболистов, как Марк Олбрайтон, можно рассматривать с двух плоскостей. В нем совершенно нет выдумки, трамвайная прямолинейность, но при этом каждый тренер ищет своего Олбрайтона для команды.

В Англии такие полузащитники с алкогольной внешностью и непрерывной беготней на фланге расцветают особенно часто – инерция прошлых лет, когда не было еще такого интернационализма в лиге. Стюарт Даунинг, Джеймс Милнер, Марк Олбрайтон – близки к этому набору качеств. Правда, кроме безукоризненного послушания тренера, атлетизма и постоянного движения этот набор не велик.

По первым матчам Марка Олбрайтона за «Астон Виллу», где он начинал, все в Англии им восторгались. Очаровал фанатов из Бирмингема Марк в начале сезона-2010/11, в своей первой же игре полузащитник отдал две голевые передачи. Уже позже у любителей яркой игры спала пелена с глаз. Да, Олбрайтон носится по флангу, всегда помогает отобрать мяч крайнему защитнику. Но английский зритель разбаловался южноамериканским и испанским изяществом, поэтому простой, словно школьный пенал Марк Олбрайтон выпал из поля всеобщих восторгов.

В мае 2014-го «Лестер» взял Олбрайтона бесплатно. «Астон Вилла» разорвала контракт с ним. Даже переход в прошлом году к солдафонскому стилю Найджела Пирса не оживлял карьеру Олбрайтона.

Сейчас Марку Олбрайтону разъяснили, как играть. Ничего не выдумывать и постоянно помогать Кристиану Фуксу при обороне, чаще грузить мяч в штрафную площадь для поиска любой части тела Джеймса Варди. Пусть игра Марка выглядит не эстетично, зато полезно. К тому же у него довольно высокая средняя оценка в сезоне от сайта WhoScored – 7,11.