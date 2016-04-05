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Видео дня. Тренер идет ругаться с разгневанными фанатами

Поляки жгут второй день подряд, и снова преобладает агрессия, правда на этот раз водометы не понадобились. В матче 29-го тура чемпионата Польши «Ягеллония» – «Подбескидзе» хозяева были разгромлены в Белостоке со счетом 0:3, что вызвало жуткое недовольство фанатов. Еще бы: команда, занявшая в прошлом сезоне третье место, рискует не попасть в первую восьмерку и тогда будет вынуждена биться за выживание в отдельном турнире. Плотность невероятная (восьмое от 13-го отделяют четыре очка), нервы не выдерживают, поэтому импульсивный тренер «Ягеллонии» Михал Пробец рванул на разборки к болельщикам, а те и рады были покричать все гадости в лицо.

Михал Пробец – 43-летний польский специалист, бывший полузащитник, поигравший в юрдингенском «Байере» и «Ваттеншайде», а уже в качестве тренера выигравший с «Ягеллонией» польские Кубок и Суперкубок шесть лет назад. Тем удивительнее, что ему, в том числе, досталось от болельщиков.

«Вообще-то Белосток у меня всегда ассоциировался с фанатами, которые делят с командой и горе и радость, – признался после игры Пробец. – Все понятно, сейчас непростое время, и мы бьемся изо всех сил за попадание в восьмерку. Так помогите же игрокам, я об этом и говорил, вы должны быть с ними до конца. Но в итоге они извинились за свое поведение. В состоянии стресса вырваться может всякое».

Европа Ягеллония Пробеж Михал
Комментарии (4)
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bringing
1459862415
Психи)
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narkozanos
1459866072
надо было лицо бить
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Etiainen
1459866434
не у каждого нервы выдержат
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Ильгизар И
1459878866
Надо уметь проигрывать достойно
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