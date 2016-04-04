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    Дикость в Польше. От жестокой драки между фанатами спасли водометы


    0
    Голосов: 0
    04.04.2016 14:17
    Грандиозный конфликт между фанатами «Руха» и «Вислы» на футбольном матче мог закончиться трагично, если бы не вмешательство полиции. Ужасающие кадры.

    Битва между седьмой и девятой командами Польши в присутствии 9300 болельщиков вышла результативной – краковская «Висла» переиграла на выезде «Рух» из Хожува со счетом 3:2. Вот только об игре говорили меньше всего, поскольку главным событием матча стало дикое поведение фанатов, между которыми завязалась драка после того, как счет стал 3:1 в пользу гостей.

    Перерасти серьезному конфликту в настоящую катастрофу помешала полиция, применившая водометы. Иначе как шокирующими эти кадры назвать невозможно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: niebiescy.pl
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 апреля 2016, 16:11

      как для Польши это нормальное явление)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      -Mao- 4 апреля 2016, 15:47

      "Просвещенная" Европа...
      И мы, "отсталые московиты", просто обязаны копировать поведенческие стереотипы у наших гораздо более развитых и просвещенных соседей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      -Mao- 4 апреля 2016, 15:44

      мда...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +807

      jet andy 4 апреля 2016, 15:25

      Ничего шокирующего. У них там всегда так.

      1
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 4 апреля 2016, 14:38

      жесть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Russo_ 4 апреля 2016, 15:22

      Нереальная.

      -1
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