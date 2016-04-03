Почему мы ненавидим «Челси»

Репутация выскочек

«Челси» уже много лет в элите английского и европейского футбола, но репутация выскочек, получивших свой статус благодаря деньгам Романа Абрамовича, все еще никуда не делась. Как минимум в подсознании тех, кто помнит футбол 90-х.

С появлением арабских нефтяных денег в «Манчестер Сити» акценты сместились и главными нуворишами Премьер-лиги стали «Горожане». Но первой командой в Европе, получившей толчок в развитии благодаря деньгам богатого спонсора, был именно «Челси», потому синим еще долго придется быть символом особого футбольного статуса, купленного за деньги.

Не сказать, что такая репутация заслужена – «Челси» ведь и до Абрамовича был крутым по английским меркам клубом, игравшим в Лиге чемпионов. А исторически синие мало в чем уступали по уровню «Арсеналу» или «Тоттенхэму», если вспомнить о временах Бонетти, Осгуда, Уилкинса и симпатичную команду 90-х, созданную Гуллитом и Виалли.

Во многом подобное отношение болельщиков других команд замешано на зависти, что богатый спонсор пришел не к ним. Поклонники «Манчестер Сити» называли «Челси» денежными мешками ровно до тех пор, пока финансовые потоки с арабских нефтяных вышек не нашли путь к счетам «горожан».

С другой стороны, болельщиков больших клубов, считавшихся элитой чуть ли не по праву рождения – в первую очередь «Манчестер Юнайтед», раздражало то, что появился конкурент с неограниченными финансовыми возможностями, полученными неестественным путем. Богатство «Манчестер Юнайтед» заработал благодаря собственным успехам на футбольном поле и связанной с этим популярности, а вот «Челси» встал на одну ступеньку с «дьяволами» благодаря деньгам Абрамовича. Особенно обидно от этого болельщикам «Ливерпуля», чей клуб как раз потерял статус избранных с приходом в элиту «Челси».

Финансовые сверхвозможности

Клубы с неограниченными финансовыми возможностями раздражают многих. Если к особому статусу «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Баварии» все привыкли и относятся с пониманием, то в случае с «Челси» все иначе, по описанным выше причинам.

Сколько бы ни рапортовал «Челси» о финансовых годах, завершенных с прибылью, удовлетворяя требования финансового фэйр-плей, деньги клуба – это деньги Абрамовича. Тем более, Роман Аркадьевич имеет привычку раз в 3-4 года устраивать «Челси» солидную прокачку трансферами, когда сложно подбить дебет с кредитом хотя бы к нулевому балансу.

Прагматичный стиль

«Челси» не всегда даже при Моуринью играл в закрытый футбол – команда молодых Лэмпарда и Терри, Джо Коула, Макелеле, Роббена, Гудйонсена, Хассельбайнка показывала в Лиге чемпионов веселую игру, делая ставку на атаку. Но главный трофей «Челси» выиграл в защитном и прагматичном стиле, собрав проклятья любителей «тики-таки» по всему миру.

Глупо отказываться от того, что приносит успех, потому не удивительно, что прагматичный стиль впитался в кровь «Челси». Тем более что призрак Моуринью всегда витал над «Стэмфорд Бридж», даже когда его тут не было, а португалец – специалист, почитаемый главным «убийцей футбола».

Установка в собственной штрафной автобусов, игра на результат – это все о «Челси» времен позднего Моуринью и не только. Тот факт, что сейчас Роман Абрамович сделал ставку на итальянского тренера, почитающегося не меньшим прагматиком, чем Жозе говорит о том, что в клубе плевать хотели на критику со стороны эстетов от футбола, а результат для «Челси» всегда будет на первом месте, каким бы способом он не достигался.

Диего Коста

Клуб, который делает ставку на такого игрока, должен понимать, что он сознательно отказывается от симпатий ряда нейтральных наблюдателей и навлекает на себя гнев тех, кто ненавидит провокации, симуляции и прочие приемчики из арсенала одного из самых главных «плохишей» в современном футболе.

Людей, которых коробит от одного вида Диего Косты не так уж мало. Они по умолчанию проецируют чувства по отношению к колючему нападающему на тот клуб, в котором он играет. В среде испанцев, которые по темпераменту ближе к мысли, что победу можно добывать любым способом, Коста был обыденным явлением. А вот в Англии, где общественность только недавно съела самого Луиса Суареса, появление такого кадра было воспринято с однозначным неодобрением всего, что делает на футбольном поле Диего.

Фактически Коста заполнил нишу, образовавшуюся после ухода Суареса, но при этом он сразу же отбросил все условности, став безоговорочным негодяем. Если Суарес мог компенсировать некоторые особенности характера и поведения игрой, то Коста – тот нападающий, который и забивает так, что восторгаться его голами могут только поклонники «Челси». Он – футбольное зло в чистом виде и за его смелость носить этот образ, Диего достоин уважения, но его карма добавляет негатива репутации «Челси».

Безжалостность к тренерам

За последние десять лет в «Челси» работало восемь тренеров, не считая временщиков Рея Уилкинса и Стива Холланда. Такая кадровая текучка сама по себе вызывает вопросы при том, что среди менеджеров, получавших «черную метку» от Романа Абрамовича были по-настоящему элитные специалисты Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, привыкшие уходить по собственному желанию.

Авраам Грант вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, проигранный «Манчестер Юнайтед» лишь по пенальти. Показал результат по проценту добытых побед, аналогичный тому, что был у синих при Моуринью в первый период работы с клубом (67%), но был заменен Сколари. Карло Анчелотти вернул «Челси» чемпионский титул,справлялся со своей работой, но был заменен на прогрессивного Андре Виллаш-Боаша в силу эстетических соображений.

Роберто ди Маттео выиграл для Абрамовича долгожданную Лигу чемпионов, приняв по ходу сезона команду, которой прочили вылет в первом раунде плей-офф от «Наполи», но постоянный контракт ему дали лишь после долгих раздумий, а затем уволили после первой же неудачной серии. Рафаэль Бенитес, хоть и пополнил коллекцию трофеев «Челси» Лигой Европы, даже не рассматривался в качестве потенциального наставника клуба в сезоне 2013/14.

С учетом того как в «Челси» попрощались с Реем Уилкинсом и Евой Карнейро налицо безжалостное отношение к кадрам. Такой подход актуален и для молодых игроков – после Джона Терри никто из воспитанников академии «Челси» не смог стать важным исполнителем для клуба, в котором не привыкли ждать и давать второй шанс.

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