Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Врачи сказали, что мой сын не будет ходить. А он вывел «Шеффилд» на поле». История мужества маленького мальчика

«Врачи сказали, что мой сын не будет ходить. А он вывел «Шеффилд» на поле». История мужества маленького мальчика

«Десять лет назад нам сказали, что мой сын никогда не сможет ходить. Смотрите, теперь он выводит «Шеффилд Уэнсдей» на игру», — гордился Мартин Данфорт.

8600 ретвитов и 14 тысяч лайков завалили видео обычного мужчины, у которого в твиттере было полсотни подписчиков. Видео было снято в родном городе Джо Кокера, Pulp и Arctic Monkeys, где также базируются два футбольных клуба, давно не заглядывавшие в Премьер-лигу. Видео не концертное, но футбольное и куда ценнее и дороже любого эксклюзива.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сыну Мартина Данфорта поставили диагноз «синдром CHARGE» – это чрезвычайно сложное и редкое заболевание, причем приходится на одного человека из десяти тысяч. CHARGE – аббревиатура, состоящая из шести различных патологий, которые сопровождают эту страшную болезнь. Среди них: патологии сердца, гениталий, уха, а также задержка роста и развития.

«Джо ничего не слышит, и у него ухудшается зрение, – рассказала его мать. – Он пережил три операции, во время которых врачи боролись за его жизнь. Джо не может говорить, но футбол – это все, что у него есть. Как и страсть к буквам и цифрам. У него есть абонемент, и он посещает каждую домашнюю игру «Шеффилда» вместе с отцом и сестрой».

Никола Данфорт продолжает: «Когда Джо вывел «Шеффилд» на поле, мы с его сестрой сидели на трибуне, а отец был внизу. Я закричала: «Посмотрите! Вот он, мой мальчик!». Фанаты, сидевшие рядом, были шокированы. Мартин говорит, что никогда не чувствовал себя более гордым, чем в тот момент, когда сын вывел его любимую команду на поле. У него стоял ком в горле, но он держался. Ведь мужчины не плачут».

Мечта этой семьи исполнилась благодаря обычному письму, которое миссис Данфорт отправила в офис «Шеффилда», и там его не выбросили в корзину.

В тот день «Шеффилд» разнес «Чарльтон» — 3:0, причем все три мяча уложились в 13 минут второго тайма. Сейчас команда занимает шестое место в Чемпионшипе и отчаянно борется за зону плей-офф, из которой можно попасть в элиту. Уже в мае будет понятно, увидит ли Джо Данфорт через несколько месяцев любимый клуб в Премьер-лиге, сумеет ли посмотреть вживую на Руни, Агуэро, Фабрегаса и других футбольных суперзвезд. Еще одна причина болеть за нынешнюю команду Эйдена Макгиди.

 

Англия. Чемпионшип Англия Шеффилд Уэнсдэй
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1458727201
Трогательно...
Ответить
nim-
1458731788
Иногда думается, такие истории случаются только в кино. Жаль только вот, что без присущего кинематографу хэппи энда.
Ответить
Ssspa1r0
1458759920
Пустил слезу... Здоровья пареньку!
Ответить
dima556
1458806651
надеюсь Шеффилд попадет в Премьер-Лигу.... и надеюсь что парень выведет свою команду на матче против грандов))
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+