«Врачи сказали, что мой сын не будет ходить. А он вывел «Шеффилд» на поле». История мужества маленького мальчика

«Десять лет назад нам сказали, что мой сын никогда не сможет ходить. Смотрите, теперь он выводит «Шеффилд Уэнсдей» на игру», — гордился Мартин Данфорт.

8600 ретвитов и 14 тысяч лайков завалили видео обычного мужчины, у которого в твиттере было полсотни подписчиков. Видео было снято в родном городе Джо Кокера, Pulp и Arctic Monkeys, где также базируются два футбольных клуба, давно не заглядывавшие в Премьер-лигу. Видео не концертное, но футбольное и куда ценнее и дороже любого эксклюзива.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сыну Мартина Данфорта поставили диагноз «синдром CHARGE» – это чрезвычайно сложное и редкое заболевание, причем приходится на одного человека из десяти тысяч. CHARGE – аббревиатура, состоящая из шести различных патологий, которые сопровождают эту страшную болезнь. Среди них: патологии сердца, гениталий, уха, а также задержка роста и развития.

«Джо ничего не слышит, и у него ухудшается зрение, – рассказала его мать. – Он пережил три операции, во время которых врачи боролись за его жизнь. Джо не может говорить, но футбол – это все, что у него есть. Как и страсть к буквам и цифрам. У него есть абонемент, и он посещает каждую домашнюю игру «Шеффилда» вместе с отцом и сестрой».

Никола Данфорт продолжает: «Когда Джо вывел «Шеффилд» на поле, мы с его сестрой сидели на трибуне, а отец был внизу. Я закричала: «Посмотрите! Вот он, мой мальчик!». Фанаты, сидевшие рядом, были шокированы. Мартин говорит, что никогда не чувствовал себя более гордым, чем в тот момент, когда сын вывел его любимую команду на поле. У него стоял ком в горле, но он держался. Ведь мужчины не плачут».

Мечта этой семьи исполнилась благодаря обычному письму, которое миссис Данфорт отправила в офис «Шеффилда», и там его не выбросили в корзину.

В тот день «Шеффилд» разнес «Чарльтон» — 3:0, причем все три мяча уложились в 13 минут второго тайма. Сейчас команда занимает шестое место в Чемпионшипе и отчаянно борется за зону плей-офф, из которой можно попасть в элиту. Уже в мае будет понятно, увидит ли Джо Данфорт через несколько месяцев любимый клуб в Премьер-лиге, сумеет ли посмотреть вживую на Руни, Агуэро, Фабрегаса и других футбольных суперзвезд. Еще одна причина болеть за нынешнюю команду Эйдена Макгиди.