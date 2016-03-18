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Поступок дня. Де Росси отдал свою медаль умершему другу

Тренировка закончилась, но Де Росси не собирался отдыхать. Впереди его ждало тяжелое испытание – похороны Пьетро Ломбарди. Ломбарди – бывший администратор по экипировке, работавший в сборной Италии. Этот человек получил прозвище «зубная щетка» за то, что досконально вычищал обувь футболистов. Де Росси уважал Пьетро за его преданность своему делу. Они часто общались, но на днях Ломбарди скончался. Ему было 92 года. Де Росси, приехав на похороны, отблагодарил своего друга, положив ему в гроб медаль за победу на чемпионате мира-2006 года. Такой поступок достоин уважения.

Италия. Серия А Чемпионат Европы Италия Италия Рома Де Росси Даниэле
Комментарии (5)
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Raxor
1458324049
зачем медаль мертвецу?
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