Дортмунд 3.0. Что надо знать о новом «Ливерпуле»

Чего ждали от прихода Клоппа?

Вопрос идеологический. Брендан Роджерс приходил из «Суонсилоны» и вроде бы имел собственный подход, основанный на контроле мяча. Первое время он действительно пытался его прививать. Однако с каждым годом процент владения у «Ливерпуля» падал, а главной проблемой было полное неумение реализовывать преимущество. Стало очевидно, что Роджерс запутался, попытки отыскать новое видение проваливались. В этих условиях создание и реализация моментов оказались в зависимости от индивидуального мастерства и везения. Так что «Ливерпуль», в первую очередь, нуждался в перезагрузке идеологии. Юрген Клопп – как раз тот человек, у которого есть четкий и понятный вектор — пугающий «гегенпрессинг».

Что еще за «гегенпрессинг»?

Давайте сразу разберемся с терминами. Под «гегенпрессингом» следует понимать идеологию, направленную на коллективный отбор непосредственно после потери владения. Так что это можно назвать и контрпрессингом. В то время как в большинстве других моделей команда, потерявшая мяч, старается быстро занять заранее отработанную оборонительную формацию (как правило, универсальную), команды Клоппа должны оказывать давление в зоне потери, не давая сопернику перестроиться. Это требует от игроков не только постоянной готовности к прессингу, но и мгновенного анализа ситуации. В том случае, если контрпрессинг приводит к отбору, команда автоматически получает численное преимущество в данной зоне и может развивать свою атаку.

Какие схемы использует Клопп?

В основном, 4-2-3-1 или 4-3-2-1. Совершенно стандартные для современного футбола схемы с максимальным количеством «треугольников». У игрока, получившего мяч, должно быть как минимум два варианта для передачи. И это также удобно для создания связок при прессинге на чужой половине.

Самое главное, что для Клоппа схемы как таковые не так уж много значат. Он подстраивает свой футбол под имеющийся состав, а не наоборот. Или под соперника. Например, с «Манчестер Сити» мерсисайдцы играли по 4-1-4-1, то есть глубже и шире, чем обычно. Таким образом «Ливерпуль» защитил свою опорную зону от активности креативного центра «Сити» и сфокусировал давление на флангах. Результат – 4:1.

Получается, «Ливерпуль» уже играет в «гегенпрессинг»?

Короткий ответ – да. Ответ чуть длиннее – нет. Но правильный ответ – да, правда, есть нюансы. Из-за повальной эпидемии травм, вызванной в том числе огромными физическими нагрузками – побочным продуктом «гегенпрессинга» – Клоппу пришлось сбавить обороты, создав что-то вроде лайт-версии «гегенпрессинга». Скорости чуть ниже, паузы длиннее. Самое забавное, что в первом матче Клоппа «красные» походили на «Боруссию» больше, чем спустя три месяца после назначения. В этом режиме «Ливерпуль» будет работать до лучших времен, которые наступят, когда Normal One проведет с командой летнюю предсезонку.

Кроме того, Клопп оказался не готов к английскому графику игр. Boxing day, кубковые переигровки и пять матчей за две недели – голова пойдет кругом. Тем не менее, облегченная версия или нет, принципы игры остались теми же. И отбор при Клоппе происходит на чужой половине поля гораздо чаще, чем это было при Роджерсе.

Над чем еще предстоит работать Клоппу?

Над очень многим. Дортмунд строился не сразу и про предсезонку мы уже сказали. Но, помимо физики, большую работу предстоит провести и над слаженностью действий. Очень часто отбор после потери оборачивается потерей после отбора. Выглядит так: ливерпульцы, как стервятники, окружают перепуганного соперника метрах в тридцати от чужой штрафной, успешно отбирают мяч, разбегаются и, на радостях, кто-то тут же отдает нелепую передачу в аут или на защитника. Бесполезно пенять на персоналии и спрашивать: почему так? Мастерство достигается упражнением, тем более контрпрессинг не самая простая из футбольных наук.

Неудивительно, что в такой ситуации самыми стабильными игроками «Ливерпуля» стали опальные Джо Аллен и Лукас Лейва. Их обычные амплуа – оттянутого плеймейкера и классического разрушителя соответственно – не особо заметны, но предполагают внушительную тактическую подготовку по части прессинга и отбора. Получив задачу действовать более агрессивно и не стесняться играть вперeд, они обратили на себя внимание, и теперь вопрос покупки центрального полузащитника для мерсисайдцев стоит не так остро.

В отличие от обороны при стандартах. Если и есть сейчас в команде Клоппа что-то, от чего можно схватиться за голову – то это именно оно. Помните, как в детстве? Три угловых – пенальти. Каждый мяч, поданный в штрафную, превращает мерсисайдскую оборону в кружок паникеров. Сложно понять, почему это происходит, но в любом случае сверхрезультативный матч с «Норвичем» был звонком для Клоппа, от которого ждут хотя бы временного решения.

Помимо этого, предстоит определить с основным форвардом. Пока это Фирмино, но Юрген уверяет, что не ставит крест на Бентеке. Тем более, бельгиец носит слишком большой ценник для запасного. Старридж, Ориги и Ингз травмированы, но их ввод в команду (или окончательный вывод из неe) – вопрос, который будет решаться только будущим летом.

Пока же нестабильность следует принять как данность. И это касается буквально всего. Клопп нарисовал нам очертания чего-то прекрасного, но ему необходимо время, чтобы это закончить. Он будет пытаться выжать максимум из этого сезона, по возможности не растягивая при этом задние поверхности бeдер оставшихся в строю игроков.

Многих расстроит то, что уже который сезон подряд для «Ливерпуля» объявляется тренировкой перед чем-то большим и строительством новой команды. Но на этот раз это действительно правда. И за работой Клоппа действительно интересно наблюдать, ведь на наших глазах строится что-то совершенно новое для английского футбола. Когда-нибудь мы напишем интересную хронику о том, как закалялся «Гегенпуль». И только тогда сравним с его «Боруссией».