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Все трансферы Испании. Полная таблица

 

Атлетико

Пришли: п. Краневиттер (Ривер Плейт, Аргентина, из аренды), п. Аугусто Фернандес (Сельта), н. Черчи (Милан, Италия, из аренды)

Ушли: н. Черчи (Дженоа, Италия, в аренду), з. Сикейра (Валенсия, в аренду), н. Мартинес (Гуанчжоу Эвергранд, Китай)

Барселона

Пришли: п. Тельо (Порту, Португалия, из аренды), з. Монтойя (Интер, Италия, из аренды)

Ушли:  п. Тельо (Фиорентина, Италия, в аренду), з. Монтойя (Бетис, в аренду)


Реал Мадрид

Пришли: -

Ушли: п. Черышев (Валенсия, в аренду)

Вильярреал

Пришли: -

Ушли: з. Йокич (Ноттингем Форест, Англия, в аренду), н. Уче (Малага)

Сельта

Пришли: п. Диас (Гамбург, Германия), н. Бовю (Лион, Франция)

Ушли: п. Аугусто Фернандес (Атлетико)

Атлетик

Пришли: -

Ушли: п. Акече (Бильбао Атлетик), н. Кике (Мидлсбро, Англия, в аренду)

Эйбар

Пришли: п. Радошевич (Наполи, Италия, в аренду), п. Эскаланте (Катания, Италия), з. Ансотеги (Реал Сосьедад)

Ушли: п. Аррубаренна (Хуэска, в аренду), п. Верди (Милан, Италия, из аренды)

Депортиво

Пришли: в. Плетикоса (свободный агент), п. Бичо (Леганес)

Ушли: з. Сауль Гарсия (Тенерифе), п. Бичо (СД Компостела, в аренду)

Севилья

Пришли: з. Вукчевич (Будучность, Черногория), з. Фасио (Тоттенхэм, Англия, в аренду), з. Фигейраш (Дженоа, Италия, из аренды)

Ушли: н. Иммобиле (Боруссия Д, Германия, из аренды)

Малага

Пришли: п. Чори Кастро (Реал Сосьедад), п. Атсу (Челси, Англия, в аренду), н. Уче (Вильярреал)

Ушли: п. Эшпинью (Морейренсе, Португалия, в аренду), п. Амрабат (Уотфорд, Англия), з. Чен (свободный агент)

Валенсия 

Пришли: з. Сикейра (Атлетико, в аренду), п. Черышев (Реал, в аренду)

Ушли: в. Йоэл Родригес (Райо Вальекано, в аренду), н. Де Пауль (Расинг, Аргентина, в аренду), з. Орбан (Леванте, в аренду)

Эспаньол

Пришли: з. Дуарте (Брюгге, Бельгия), в. Арлаускис (Уотфорд, Англия, в аренду)

Ушли: в. Барди (Интер, Италия, из аренды)

Хетафе

Пришли: з. Перейра (Эстудиантес, Аргентина, в аренду)

Ушли: п. Лафита (Аль-Джазира), з. Алексис (Бешикташ, Турция)

Бетис

Пришли: з. Монтойя (Бетис, в аренду), п. Мусонда (Челси, Англия, в аренду)

Ушли: п. Виларчао (завершил карьеру), н. Ренелла (Вальядолид, в аренду), з. Фигейраш (Эскихериспор, Турция)

Реал Сосьедад

Пришли: -

Ушли: п. Чори Кастро (Малага), н. Финнбогасон (Аугсбург, Германия, в аренду), з. Ансотеги (Эйбар)

Лас-Пальмас

Пришли: з. Лемос (Дефенсор Спортинг, Уругвай, в аренду)

Ушли: з. Алькарас (свободный агент)

Гранада

Пришли: з. Самир (Фламенго, Бразилия, в аренду), п. Гвардиола (Барселона), н. Барраль (Аль-Дафра, ОАЭ), п. Дукуре (Уотфорд, Англия, в аренду), п. Куэнка (Бурсасспор, Турция)

Ушли: н. Бифума (Реймс, Франция, в аренду), н. Пити (Райо Вальекано), з. Самир (Верона, Италия, в аренду), п. Инигес (Удинезе, Италия)

Спортинг Хихон

Пришли: з. Личовски (Порту, Португалия, в аренду), з. Враньеш (Газиантепспор, Турция)

Ушли: -

Райо Вальекано

Пришли: в. Йоэл Родригес (Валенсия, в аренду), п. Озбилис (Бешикташ, Турция, в аренду), п. Иттура (Удинезе, Италия, в аренду), н. Пити (Гранада)

Ушли: п. Сиссе (Ваасланд-Беверен, в аренду), п. Ласс (Реймс, Франция, в аренду)

Леванте

Пришли: п. Куэро (Ла Эквидад, Колумбия), н. Росси (Фиорентина, Италия, в аренду), з. Орбан (Валенсия, в аренду), п. Верду (Фиорентина, Италия)

Ушли: з. Карабелас (Вальядолид), в. Хесус (Гранада)

 

 

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vasiok74
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что-то слабовата
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