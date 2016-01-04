Почему уход Бенитеса спасет «Реал Мадрид»

Спойлер. Главные выводы из материала: Сейчас наилучшее время для начала большой тренерской карьеры Зидана.

Увольнение Бенитеса снимет серьезный груз с Роналду.

Бенитес все равно плохо закончил бы из-за своей покорности и неконфликтности.

Приоритеты "Реала" не совместимы с главными способностями Бенитеса.

Зинедин Зидан

Легендарного французского футболиста уже давно приглашают возглавить основную команду мадридского "Реала". Флорентино Перес надеется сделать из него Пепа Гвардиолу времен "Барселоны" – своего человека у руля звездного коллектива. Вот только сам Зинедин постоянно отказывается от работы в клубе, где у него не будет права на ошибку. Кому захочется начинать тренерскую карьеру с увольнения после обидной неудачи в виде поражения в финале Лиги чемпионов или второго места в Примере? Перес ошибок не прощает и время на их исправление обычно не дает.

Однако сейчас наилучшая ситуация, чтобы Зидан возглавил мадридский коллектив. Рафаэль Бенитес уже успел сделать слишком много плохого, поэтому, если у Зидана что-то не получится, всегда можно сослаться на провалы предыдущего наставника. На пользу такие перемены пойдут всем.

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Бенитес vs Роналду

Рафаэль Бенитес всегда стремился переплюнуть авторитет полевых звезд своих команд. В "Ливерпуле" Бенитес не стеснялся ссориться с Джеррардом, в "Наполи" - сажать в запас Марека Гамшика. В "Реале" главным пострадавшим оказался Криштиану Роналду. Рафа только к декабрю начал осознавать, что Криштиану Роналду в этой команде неприкасаемый. Его нельзя так просто передвинуть с одной позиции на другую, заставить выходить на замену или поменять игровые функции.

Но даже сейчас, поняв, что Роналду под тренерскую руку не прогнется, Бенитес разными способами все равно пытается на него давить. Недавно, например, предложил футболисту провести биометрическое исследование штрафных ударов, чтобы улучшить их исполнение. Роналду в ответ на это молча покинул комнату. Бенитес негативно влияет на психологию лидера команды. Португалец больше не показывает яркого футбола, а о важных голах в матчах с той же "Барселоной" вообще позабыл. Очевидно, что тренер – головная боль сегодняшнего Криштиану, вынужденного все больше склоняться к уходу из "Реала". С увольнением Бенитеса Криштиану должен вздохнуть свободнее.

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Отсутствие авторитета

При всей своей конфликтной составляющей Рафаэль Бенитес очень часто подчиняется собственным футболистам. В матче против "Барселоны" тренер "Реала" неожиданно принял решение отказаться от приносившей успех оборонительной тактики, сыграв с серьезным уклоном в атаку. Игрокам и болельщикам такая игра Мадрида значительно приятнее, но едва ли это могло принести успех в игре с командой Энрике.

Но тактическая покорность – не единственное, в чем Бенитес значительно уступает тому же Анчелотти и Моуринью. Хамесу Родригесу, к примеру, позволительно идти с тренером фактически на открытое противостояние через прессу, на что Рафа просто отмалчивается. Он избегает конфликтов, тем самым только еще сильнее подрывая собственный авторитет. А покорные наставники в больших командах обычно очень плохо заканчивают.

Игра на вылет

За Рафаэлем Бенитесом уже давно закрепилась репутация кубкового тренера. Ему тяжело вести команду к крупным победам на длинных дистанциях. При этом у Рафе неплохо удается последовательно и досконально разбирать соперников в играх, где каждое поражение может поставить крест на дальнейшем выступлении в турнире. Перес должен был обратить внимание на неудачный опыт коллеги Де Лаурентиса. Бенитес оказался далеко не самым подходящим человеком на роль рулевого в долгосрочном проекте "Наполи". Команда на новый уровень так и не вышла, а Рафа откровенно скучал, когда его команда теряла очки с аутсайдерами чемпионата.

Бенитес – идеальный кризисный менеджер, с которым любой коллектив может быстро выиграть кубковый трофей. Но он пришел в "Реал" не в то время. Возможно, наличие Бенитеса пригодилось бы пару лет назад, когда мадридцы охотились за десятым кубком Лиги чемпионов. Но теперь, когда он уже есть в наличии, от талантов Рафаэля Бенитеса слишком мало пользы. Сейчас перед "Реалом" стоит в приоритете возвращение утраченных позиций в испанской Примере. А с этой задачей сегодняшний Бенитес справиться не в состоянии.

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