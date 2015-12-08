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ПСВ – ЦСКА – 2:1. Армейцы вылетели из еврокубков (ВИДЕО)

<p><em>ЦСКА проиграл ПСВ и закончил выступление в европейских турнирах. «Бомбардир» следил за главными событиями встречи.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Удар Перейро из-за пределов штрафной</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8148859" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Муса бьет в ближний угол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8148873" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Удар Де Йонга приходится в Акинфеева</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8148916" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Опаснейший штрафной Тошича</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8148942" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Брума мажет с опасного штрафного</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149007" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Муса упускает прекрасный шанс открыть счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149011" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Игнашевич забивает с пенальти</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149052" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Де Йонг помогает ПСВ отыграться</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149059" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Проппер забивает победный гол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149089" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА ПСВ Игнашевич Сергей Тошич Зоран де Йонг Люк Брума Джеффри Муса Ахмед Проппер Дэйви Перейро Гастон
Комментарии (10)
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thorgrimm
1449610257
Кони вы твари. Сливайте чемпионат бездари, нефиг позорить страну, уроды
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1bear
1449612832
Каждый год всё хуже и хуже... Позор!
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lihindic
1449616276
наконец-то дебилы показали... кто они ...халявн6ые победоносы-сы-сы... которым наконец-то перестало тфартить. и лаве заканчивается...ПРОСТО ПОЗОР
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lihindic
1449616330
СЛАВА БОГУ
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lihindic
1449616426
СЁНЯ МЫ ХОТЬ МАЧКАНЁМ ЭТИХ КРАСИВО СЫГРАВШИХ ДЛЯ НАС 1-4
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lokoman92
1449634521
лошары)))
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Fandorine
1449642757
Да уж... Вот оно, истинное лицо Российского чемпионата.
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LDms
1449665372
ЦСКА пора строить новую команду. Этот бравый состав свой ресурс уже выработал, и больше от них ждать нечего. Три-четыре человека ещё могут быть полезными, остальных надо менять. И тренер нужен новый. Слуцкий для ЛЧ - статист
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CSKA №1
1449665570
Ну как так можно сливать игру!!!
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