ПСВ – ЦСКА – 2:1. Армейцы вылетели из еврокубков (ВИДЕО)

<p><em>ЦСКА проиграл ПСВ и закончил выступление в европейских турнирах. «Бомбардир» следил за главными событиями встречи.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Удар Перейро из-за пределов штрафной</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8148859" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Муса бьет в ближний угол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8148873" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Удар Де Йонга приходится в Акинфеева</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8148916" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Опаснейший штрафной Тошича</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8148942" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Брума мажет с опасного штрафного</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149007" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Муса упускает прекрасный шанс открыть счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149011" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Игнашевич забивает с пенальти</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149052" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Де Йонг помогает ПСВ отыграться</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149059" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Проппер забивает победный гол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8149089" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>