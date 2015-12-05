Бердыев идет на конфликт, ЦСКА и «Зенит» снова теряют очки. Каким был 18-й тур РФПЛ

О кубанской трагедии, перфекционисте Юрченко, угрозе вылета "Динамо" в ФНЛ и черной полосе Зе Луиша – в обзоре 18-го тура от "Бомбардира".

Матч тура. "Кубань" - "Краснодар"

За 20 минут до конца матча интрига умерла. Мучения многострадальной "Кубани" подходили к концу. Забивший второй гол Владислав Игнатьев по пути к телекамере в порывах эмоций так и не определился с жестом: получилось не то сердечко, не то воздушный поцелуй. На трибунах прыгали болельщики "Кубани": многие из них не скрывали своей злобной радости. Эти 2:0 были местью "Краснодару" за отобранное звание флагмана города. Эти 2:0 позволили "Кубани" хоть на мгновение вернуть себе звание главных.

Этот счет держался ровно четыре минуты. Форвард "Краснодара" Вандерсон быстро сократил разрыв – 2:1. На 80-й минуте Лаборде успевает пробросить мяч мимо Беленова; голкипер "Кубани" фолит. К мячу подходит Павел Мамаев и бьет в левый от вратаря угол – 2:2! А когда у "Кубани" не осталось ни сил, ни веры в себя, Федор Смолов хищно разобрался с защитником и пробил прямо в Беленова. Голкипер оказался не в состоянии справиться с таким ударом. "Кубань" была близка к мечте. Но конечный итог оказался шокирующим. 2:3, и звание первой команды Краснодара окончательно закрепляется за "горожанам".

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Игрок тура. Давид Юрченко, "Уфа"

В субботу на "Петровском" был настоящий праздник вратаря. В начале чемпионата Давид Юрченко фактически в одиночку отобрал очки у "Спартака". Голкипер "Уфы" оказался перфекционистом и закончить первую часть сезона решил не менее красиво. Сейвы Юрченко в матче с "Зенитом" были по-настоящему героическими. От его игры порой завораживало дыхание, а важность его спасений нельзя переоценить. Ничья на "Петровском" поднимает "Уфу" на 13 место! До находящихся на 12-м "Крыльев Советов" осталась лишь одна победа, хотя всего месяц назад "Уфа" считалась главным претендентом на вылет!

Персона тура. Зе Луиш, "Спартак"

Уроженец Кабо-Верде нуждается в вашей поддержке. Черная полоса Зе Луиша началась еще в сентябре, когда стало известно о болезни его ребенка. Прошло три месяца, но полоса невезения, похоже, готова растянуться на километры. Форвард "Спартака" мог сейчас стать Робертом Левандовски российского чемпионата. В последних двух матчах Зе Луиш имел не менее 6 голевых ситуаций! Увы, форвард забил лишь однажды, и вместо славы Левандовского навлек на себя стрелы критиков. В матче с "Крыльями" Зе Луиш скорее обозначал борьбу: с каждой последующей минутой пребывания на поле его взгляд становился все более потерянным. "Может, его весной прорвет?" - задается вопросом Дмитрий Аленичев. И одновременно подчеркивает: ни о какой январской продаже Зе Луиша речи идти не будет.

"Спартак" – "Крылья Советов" – 1:0. "Кубань" – "Краснодар" – 2:3. "Локомотив" – "Урал" – 2:2 (ВИДЕО)

Скандал тура. Конфликт Бердыева и Георгиева

Победу в матче "Ростов" – "Рубин" Курбан Бердыев встречал в состоянии аффекта. Молчаливый и скрытный тренер яростно размахивал руками во все стороны. Остановить его не могли ни ошарашенные взгляды болельщиков, ни возможное присутствие рядом человека. Бердыев не замечал никого: таким широкая публика его еще не видела. Глаза Курбана Бекиевича горели огненным пламенем, во многом из-за эпизода, случившегося в середине первого тайма. Полузащитник "Рубина" Благой Георгиев что-то неосторожно сказал в адрес тренера, который неожиданно завелся с пол-оборота. Образовалась большая стычка, в ходе которой "Рубин" остался в меньшинстве. Этим "Ростов" воспользовался сполна и приблизился к ЦСКА на расстояние трех очков!

Разочарование тура. "Динамо"

"Уже седьмой или восьмой раз такое случается", - с иронической улыбкой отвечал на вопрос корреспондента Андрей Кобелев. Наставнику "Динамо" не позавидуешь. Ему удается выжимать максимум из имеющегося материала, но этого едва хватает для спасения от зоны стыковых матчей. После сенсационного домашнего поражения от "Анжи" бело-голубых от 13-го места отделяют лишь четыре очка. Исход матча с махачкалинцами решил второй тайм, на который у подопечных Кобелева банально не хватило сил. "Анжи" имело немало моментов и реализовало два из них – 1:2! Чтобы сохранить прописку в РФПЛ, "Динамо" жизненно необходимо становиться активным игроком на трансферном поле.

Открытие тура. "Амкар"

Обаятельная улыбка и желание остроумно отвечать на любой самый банальный вопрос уходят. На смену им приходят головная боль и чувство большой тревоги. Еще сильнее оно развилось у наставника ЦСКА после выездного поражения от "Амкара" – 2:0. Пермяки сотворили главную сенсацию тура и ушли на перерыв, обойдя куда более именитые "Динамо" и "Рубин".

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Результативность тура. 18 голов

Планка в 20 забитых мячей за тур, которая держалась ровно два месяца (!), пала в самый последний перед перерывом момент. Порыв футбольной романтики на сей раз поддержали лишь матчи "Локомотив" – "Урал", да "Кубань" – "Краснодар", вобравшие в себя девять голов. Столько же было забито во всех остальных матчах 18 тура.

Символическая сборная

Все результаты 18-го тура РФПЛ:

"Амкар" – ЦСКА – 2:0 (видео)

"Зенит" – "Уфа" – 1:1 (видео)

"Мордовия" – "Терек" – 0:0 (видео)

"Динамо" – "Анжи" – 1:2 (видео)

"Локомотив" – "Урал" – 2:2 (видео)

"Ростов" – "Рубин" – 1:0 (видео)

"Кубань" – "Краснодар" – 2:3 (видео)

"Спартак" – "Крылья Советов" – 1:0 (видео)