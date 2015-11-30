«Пока были силенки – выдерживали». В каких условиях играли «Динамо» и «Локомотив»

<p><em>Снегопад, пустой стадион и вечер понедельника не помешали «Динамо» и «Локомотиву» сыграть отличный матч. Об атмосфере последнего московского дерби в 2015 году — в репортаже «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Уходим по-английски</strong></span></p> <p>Понедельник. Последний день ноября. «Арена Химки». Возле стадиона лениво перемещаются перекупщики билетов. По их лицам понятно: предложение сегодня значительно преобладает над спросом. Сотрудников правоохранительных органов, выстроившихся в шеренгу вокруг стадиона также визуально больше, чем болельщиков. Падает снег, и нет привычных очередей ко входам на трибуны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448913673_Вале.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>И дортмундская «Боруссия», соперник «Краснодара» по Лиге Европы, и швейцарский «Сьон», соперник «Рубина» не испытали никаких трудностей, проведя свой следующий матч в воскресенье. «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин» получили поблажки от РФПЛ, и три из восьми матчей были вынесены на понедельник.</p> <p>Перед началом центрального матча тура на полупустых трибунах «Арены Химки» запустили продолжительный салют, отмечая 70-ю годовщину знаменательного турне «Динамо» в Великобританию. В честь этого события на матч приехали представители «Кардиффа», «Рейнджерс», «Челси» и «Арсенала», но главный сюрприз болельщиков ждал в перерыве, когда среди владельцев абонементов был разыгран настоящий кожаный мяч, использовавшийся в том турне.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Футбол для снеговиков</strong></span></p> <p>Болельщиков «Локомотива» на фанатском секторе на этом матче было примерно столько же, сколько на выезд в Москву обычно приезжают из Саранска или Перми. Но, как только раздался стартовый свисток, и команды начали этот матч, несколько молодых ребят, пришедших на фанатскую трибуну красно-зеленых, занялись очень важным делом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448913719_Болелы.jpg" style="width: 720px; height: 448px;" /></p> <p>Стремясь увеличить число болельщиков на секторе, они тут же начали лепить снеговика, раскатывая огромные клубки из прекрасно лепящегося снега. Вначале стюарды пытались всячески помешать этому процессу, но услышав разумные аргументы, что, в принципе, ничего криминального в этом нет, разрешили юношам продолжить свое дело и дальше катить снежные шары вдоль трибуны.</p> <p>Укатав три больших шара, и посадив новоиспеченного болельщика «Локо» на голубое кресло, болельщики украсили его красно-зелеными шарфом и шапкой. Снеговик так и простоял с командой и фанатами до самого конца, став аттракционом для фотографий в перерыве. </p> <p>Стоит отметить, что лепящие снеговика болельщики в первом тайме не упустили абсолютно ничего интересного или содержательного со стороны своей команды. «Локомотив» не создал в первом тайме ни одного момента, при этом еще и пропустив гол с пенальти. Новоиспеченный россиянин Гилерме сбил Ионова, и Виталий Дьяков открыл счет с одиннадцатиметрового удара. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448913745_Дьяк.jpg" style="width: 720px; height: 435px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>3 956</strong></span></p> <p>Во втором тайме в составе «Локомотива» произошла замена: вместо Дмитрия Тарасова вышел Алексей Миранчук, но, как выяснилось позже после беседы с наставником железнодорожников, она была продиктована скорее не желанием усилить атаку футболистом российской молодежки, а желанием поберечь Тарасова, получившего небольшую травму.</p> <p>Ответный гол «Локомотива» пришел из ничего — Чорлука вынес мяч со своей половины поля, и динамовцы позволили убежать Ньяссе и Самедову два в два, после чего Александр сравнял счет.</p> <p>«Пока были силенки — выдерживали. Как только начинаем выигрывать — появляется нервозность, неразбериха», - жаловался на послематчевой пресс-конференции Андрей Кобелев. «В первом тайме играли хорошо, но во втором — подсели».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448913776_сАМ.jpg" style="width: 720px; height: 381px;" /></p> <p>«Локомотив» перехватил инициативу, и создал три стопроцентных момента — все пришли после фирменных фланговых подач. Ньяссе пробил рядом со штангой, Майкон пробил в штангу, но в третий раз бразильцу повезло — приняв мяч, он забил второй гол в ворота Габулова.</p> <p>Ближе к концу матча диктор привел приговор посещаемости московского дерби, заявив, что на матче присутствует 3 956 зрителей. Часть из них, сидевшая на динамовской фанатской трибуне, несмотря на минусовую температуру и снегопад, разделась по торсу догола.</p> <p>К концу матча игра становилась все эмоциональнее, попытки «Динамо» отыграться все больше напоминали финальный штурм, и квинтэссенцией матча стал последний угловой. Под жаркую поддержку трибун в чужую штрафную прибежал даже Габулов, и в результате эмоции принесли результат — по воротам Гилерме головой пробил Зобнин. С первым ударом голкипер справился, но на добивании первым был Дьяков. 2:2 — «Динамо» вырывает волевую ничью.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8133073" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>3 956 зрителей были вознаграждены прекрасным эмоциональным футболом с непредсказуемой концовкой. Вознаграждены за любовь к футболу, за то, что пришли на стадион в этот день, несмотря на все обстоятельства. Как никогда актуальна прощальная фраза диктора «Арены Химки»: «Вы — лучшие болельщики в мире!».</p> <p><a href="https:///articles/450470"><strong>«Динамо» - «Локомотив» - 2:2, «Краснодар» - «Ростов» - 2:1, «Рубин» - «Спартак» - 2:2 (ВИДЕО)</strong></a></p>