Разбег, удар, кот! Пушистые копии футболистов

Говорят, что коты очень похожи на своих хозяев. «Бомбардир» нашел милых созданий, ну очень напоминающих известных футболистов, и составил целую сборную, которой не нужны тактика и куча кубков.

Вратарь-тяжеловес. Человеческий аналог – Йерун Верхувен

Конечно, все уже подумали, что этот пышный кот лениво лежит в половинке коробки и не готовится поменять местоположение. Это только кажется. Вот уже он в полном комплекте. Примерно так надевал форму легендарный голкипер «Аякса» Йерун Верхувен. Жаль, неизвестно, какая реакция у кота. У голландца с этим было все в порядке.

Недовольный защитник-ветеран. Человеческий аналог – Джон Терри

Ему уже давно за. Его раздражают шустрые проходы нападающих, и все больше бесит беспечность молодых партнеров. Этот кот не ведется на лазерную указку, как и защитник на ложные финты. Но опыт – его единственный плюс. Не хватает скорости и рвения, поэтому приходится недовольно смотреть на весь мир.

Крайний защитник. Человеческий аналог – Дани Алвес

Тупо несется вперед, несмотря на указания тренеров и товарищей по команде. Его скорость, конечно, все ценят и любят выносливые проходы. Но болельщики уже устали шутить по поводу его бесполезных действий. К несчастью для всех и к радости соперника, он все равно лихо рвется по флангу и делает вид, что главный в команде.

Опорный полузащитник. Человеческий аналог – Хаби Алонсо

Видите его уставшие глаза? Да, ему уже надоело постоянно встречать атакующих игроков соперника. Все делается на огромном опыте. Другие бы испугались накрыть с виду опасного таланта за 70 миллионов евро, но наш герой опекает его без малейшего намека на фол. Как из школы ребенка встретил.

Защитник-пенальтист. Человеческий аналог – Дмитрий Комбаров

Возможно, на поле вы его замечаете не так часто, если сконцентрированы на голах и финтах. Но как приходит время 11-метрового, дело за этим парнем. Все делается на чистом инстинкте, который комментаторы именуют классом. Мяч в воротах, болельщики ревут, а хозяйка записывает видео, как ее котейка справляется с самой простой задачей, которая под силу даже слепому котенку.

Финтер. Человеческий аналог – Неймар в юности

При виде даже маленького паучка, этот кот впадет в панику и пробует хаотичными танцами передать свое настроение недругу. Примерно тем же занимаются почти все талантливые бразильские футболисты, когда попадают в Европу. Тут-то приходится бороться против реальных защитников, а не таких же инфантильных парней, которым не повезло играть у своих ворот.

Таранный форвард. Человеческий аналог – Гарри Кейн

Он кажется немного неуклюжим; на нем висит громила-защитник (в нашем случае – тапок). Но поверьте: через секунду он отцепит от себя соперника, прорвется к воротам и забьет гол (филигранно откроет пачку с кормом).

Грязный форвард. Человеческий аналог – Диего Коста

Если судья отвлечен на другой эпизод – ничего криминального, как бы лихо спела «императрица российской эстрады», но вот так провоцировать – удел далеко не самых интеллигентных парней. Это вам не какой-нибудь добродушный итальянский ветеран, а жесткий бразилец. Вообще, в интернете миллиард гифок с такими неожиданными и подленькими поступками котов. Предположим, что Диего через 15 лет создаст приют, где вырастит отряд котов-бойцов.

Два «черных» убийцы. Человеческие аналоги – Ахмед Муса и Сейду Думбия

Один чуть помедленнее, но мощный, другой немного бестолковый, но с фантастической скоростью. По меркам своего двора у городка с генералами – они настоящие герои, способные творить невероятные вещи. Но один склонен к постоянным поездкам в ветеринарную клинику, а другой – теряться в подворотне, продолжая только пачкать лапы, бесконечно долго несясь от переулка до переулка.

Матерый главный тренер. Человеческий аналог – Олег Романцев

Олег Иванович – персонаж почти мифический, как у Булгакова. И он просто обязан оставить рыбалку, чтобы потренировать такую замечательную команду. Тут и четыре форварда, и колоритный вратарь, и даже помолодевший на пяток лет Неймар. Если заявить такой клуб в РФПЛ, «Наш футбол» и «Матч ТВ» будут популярнее всех центральных каналов.

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