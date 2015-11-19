«Тотти и Кассано могут стать блестящими порноактерами». Как сайт для взрослых готовит вторжение в футбол

На днях всемирно известный портал PornHub объявил конкурс, победителю которого будет позволено нанести изображение компании на месте титульного спонсора. "Бомбардир" рассказывает, как порносайт готовится покорить футбольный мир.

Лето 2014. Массивное здание кентского университета, чем-то напоминающее российский МПГУ. На прилегающих к нему футбольных полях то и дело раздаются оживленные возгласы: здесь два раза в неделю тренируется "Резерфорд Рейдерс" – чемпионы Англии среди ВУЗов 2013 года. Денег на сезон 2014/15 команде катастрофически не хватало, и ребята приняли решение о поиске спонсора. Недели сменялись месяцами, но дело с мертвой точки никак не сдвигалось.

После очередных неудачных переговоров кентские студенты пустились в авантюру и в шутку наклеили на месте титульного спонсора название компании PornHub. Фотографии с изображениями креативщиков быстро разлетелись по фейсбуку и собрали множество лайков и комментариев. Все шло по-студенчески весело и задорно, пока за дело не взялась сама компания. "Привет, мальчики, я хочу поговорить с вами. Как я могу с вами связаться?" – написала в твиттере представитель PornHub Эми Макэлвейн. Впоследствии на студентов вышло руководство компании, официально предложившее "Резерфорду" сотрудничество. Студенческая команда внезапно стала известна на весь мир.

Игроки успели заказать футболки с надписью PornHub и даже похвастаться ими на тренировках. Но до сотрудничества с порносайтом студенты так и не добрались: в последний момент в дело вступил ректорат кентского университета. "Резерфорд" вылетит из всех студенческих турниров, а сами ученики будут с позором отчислены – пригрозило руководство ВУЗа. "Студенческой команде по крикету разрешено носить логотип пивной компании, а нам – нет?! Это беспредел!", – отреагировал один из игроков "Резерфорда".

PornHub прервал все контакты с "Резерфордом", но планы ворваться в большой футбол не оставил. Чтобы как-то смягчить моралистов, сайт все чаще стал проводить соцопросы и исследования на темы, не связанные с порно. Компания стала активно внедряться в социальную жизнь: спонсировать шотландский гольф, американский софтбол, различные научные исследования. Часть своих доходов PornHub потратил на исследование рака груди под девизом "Спасти сиськи!". В благодарность порносайт заслужил свой кусочек на огромном рекламном стенде Times Square, что в Нью-Йорке. Бренд PornHub уже сейчас заметно отличается от конкурентов из Brazzers, которые специализируются исключительно на кроватных делах.

Весь год PornHub в усиленном режиме очищал свое имя. И вот теперь пришло время перейти в наступление. "В следующем сезоне мы будем спонсировать одну из итальянских команд. Мы готовы оказать нашему будущему клубу финансовую помощь и при необходимости покрыть все его долги. Чтобы выбрать подходящую нам команду, мы объявляем о начале конкурса" – заявил вице-президент PornHub Кори Прайс.

Возражений от руководства Серии А не последовало, что его крайне обрадовало. "В нашем деле нет ничего криминального. Порно – такая же часть нашей жизни, как и распитие алкоголя. Человечество само создает себе моральные преграды и подчас мыслит стереотипами", – пытается оправдать затею вице-президент PornHub.

Среди болельщиков уже вовсю ведутся споры, кто "выиграет" конкурс за право сотрудничать с порносайтом. В дискуссии принял участие даже Рокко Сиффреди – знаменитый актер, на счету которого более сотни ролей. "Сотрудничество с PornHub больше всего подошло бы "Роме" и "Сампдории". Я люблю Тотти и Кассано, с такой харизмой они могут стать блестящими порноактерами", – заявил Сиффреди.

В PornHub уже выдвигают идею по открытию своего фастфуда и торгового центра. Доходы компании растут с космической скоростью, что позволяет им захватывать все новые рекламные пространства. Футбол – далеко не вершина айсберга. Но футбол – то самое средство, которое поможет PornHub обрести всемирную популярность.